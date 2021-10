Prioritățile anului 2022 pentru primarul Márk Endre

Share



Primarul municipiului Reghin, Márk Endre a dat publicității, în cursul zilei de marți, 26 octombrie, la fix un an de la depunerea jurământului, bilanțul primului an din actualul mandat 2020-2024, prilej cu care a punctat realizările acestui an, precum și proiectele ce urmează a fi implementate, reunuite în cadrul a 35 de puncte. La finalul acestui bilanț, primarul Márk Endre a punctat și obiectivele propuse pe anul 2022.

Planuri pe anul 2022 în viziunea primarului Márk Endre

-Terenul din jurul blocului 57 din cartierul Unirii și proiectul de reabilitare pentru întregul tronson al străzii 1 Decembrie 1918 au fost finalizate. Locatarii vor beneficia de o zonă verde, parcări numerotate, un loc de joacă modern și o pistă de biciclete. Din păcate, din cauza birocrației și a procedurilor de achiziții publice consumatoare de timp, nu vom putea începe lucrările până în primăvară.

-După consultarea cu compania Electrica, pot afirma că în 2022 vom demara în centrul orașului lucrările de amenajare a cablurilor electrice în subteran.

-Așteptăm cu nerăbdare evaluarea proiectului depus pentru bazinul de înnot didactic din curtea Grupului Școlar ”Ioan Bojor”.

-Am depus documentația de proiectare necesară pentru reabilitarea completă a Liceului teoretic ”Lucian Blaga”.

-Deoarece consider că este deosebit de important să asigurăm cât mai mult confortul cetățenilor care frecventează instituțiile orașului nostru, încă din acest an vom începe renovarea curții și a unor încăperi din primărie.

-Avem în proiect stații de încărcare electrică. Dorim să venim cu cât mai multe soluții verzi și ecologice, pentru un oraș durabil.

-Prin programul național de investiții Anghel Saligny, ne dorim reabilitarea a două dintre cele mai aglomerate drumuri de acces ale orașului, cel de către Târgu Mureș și cel către Suseni.

-La începutul primăverii, vom începe reabilitarea completă a străzilor Terasei și Toamnei, din fonduri proprii de la bugetul local. De asemenea, dorim să reabilităm întreaga stradă Pct. Grigorescu.

-Demarăm proiectul Parcul de Agrement Pădurea Rotundă.

-Din păcate, anul acesta nu am reușit – tot din cauza procedurilor de achiziții publice – dar la începutul primăverii, cum ne permite vremea, vom termina lucrările începute de pe strada Muncitorilor.

-Un sens giratoriu este planificat pentru ieșirea de pe strada Duzilor, care are ca scop facilitarea circulației și eliberarea traficului aglomerat din zonă.

(Redacția)