Rușii Munți, mereu cu un pas înainte pe drumul dezvoltării

Valea Mureșului Superior nu se remarcă doar prin frumuseți naturale deosebite, locuri care o dată văzute, te îndeamnă mereu să revii, ci și prin oameni gospodari care viețuiesc aici. Când aceștia formează o comunitate, lucrurile nu au cum să nu meargă în direcția bună. Un astfel de exemplu este și comuna Rușii Munți, păstorită de peste două decenii de primarul Ilie Chiș Bălan, cel care în toamna anului trecut a primit girul locuitorilor pentru cel de-al șaselea mandat de primar.

„Tot ce am făcut a fost, de fapt, o continuitate a realizărilor din comuna Rușii Munți. Comuna e pusă la punct, ceea ce avem noi la Rușii Munți pot spune că e infrastructură de mediu urban, nu de nivel rural. Ai canal, ai apă, ai asfalt, ai iluminat cu leduri, ai bază sportivă, ai școlile puse la punct, dispensarul va fi gata în curând, toate la cerințele europene. Atunci e firesc ca lumea să fie mulțumită de ce s-a făcut până acum în comună, fapt pentru care mi-a acordat un nou mandat în toamna anului trecut”, ne-a declarat primarul Ilie Chiș Bălan.

După cum spune chiar primarul, comuna beneficiază de condiții normale de trai, dacă luăm în calcul faptul că acest termen de ”normal” pentru primarul Ilie Chiș Bălan reprezintă drumuri asfaltate, alimentare cu apă, rețea de canalizare și multe altele, condiții care fac din Rușii Munți una dintre comunele cele mai bine puse la punct ale județului Mureș.„Nu mai avem de asfaltat decât un drum care face legătura între localitățile Rușii Munți și Sebeș. Avem asfalt inclusiv pe 8 kilometri în pădure, dacă e să ne referim la drumuri puse la punct. În ultimele săptămâni am făcut o reparație a drumurilor comunale în locul unde am avut traversări la racordurile de apă și canal. Am refăcut acele porțiuni, lucrare care nu e nici ea de neglijat, sumele alocate ajungând undeva la 80.000 – 100.000 de lei. Le-am dat posibilitatea oamenilor să se racordeze la apă și canal. Cum Aquaserv nu a cuprins în cheltuielile lor aceste sume, ele au fost finanțate de către comună, dat fiind faptul că sunt pe domeniul public. De asemenea, pentru fermieri am creat o posibilitate excepțională ca să poată să aibă acces la activitatea agricolă, ceea ce, de asemenea, nu e puțin lucru. Le-am dat posibilitatea acestora să ajungă la proprietățile lor, să poată lucra în cele mai bune condiții. Pot spune că utilitățile sunt rezolvate, dacă e să mă refer la apă, canal și asfalt”, a declarat primarul comunei Rușii Munți.

Nu sunt de lepădat nici restul lucrărilor, considerate la fel de importante de către primarul comunei Rușii Munți. „Am făcut o achiziție pentru o proprietate de 30 de arii în comună unde dorim să amenajăm o piață de zi. Am aprobarea Consiliului Local, am avut și raportul de evaluare pentru achiziția unei suprafețe de 1,12 de hectare situată la capătul comunei. Suntem în lucru cu extinderea canalizării pe o lungime de 260 de metri pe o stradă care încă nu este finalizată. De asemenea, în satul Maiorești am finalizat, pe o lungime de 600 de metri, îndiguirea Pârâului Dumbrăvii, o lucrare consistentă cu o valoare mare, undeva în jur de 400.000 de lei, bani proveniți din bugetul local”, a afirmat primarul Ilie Chiș Bălan.

Introducerea gazului, prioritară

O prioritate la nivelul întregii Văi a Mureșului Superior o reprezintă introducerea gazului metan, motiv pentru care cinci comune au decis să acționeze împreună. „Cinci comune de pe Valea Mureșului, Rușii Munți, Deda, Aluniș, Brâncovenești și Vătava s-au constituit într-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară în vederea introducerii pe Valea Mureșului Superior a unei aducțiuni de gaz. Nu este un lucru mărunt un astfel de proiect, la nivel de comună e o investiție de 17 milioane lei, ceea ce înseamnă 3 milioane de euro. Fiecare dintre cele cinci comune a realizat studiul de fezabilitate, urmând să depunem documentația de finanțare pentru gaz prin Programul de Investiții ”Anghel Saligny”, cunoscut ca PNDL”, a arătat primarul Ilie Chiș Bălan.

Că tot veni vorba de Programul de Investiții ”Anghel Saligny”, acesta va definitiva partea de asfalt și canalizare la nivelul comunei Rușii Munți. „Prin acest program avem, pe lângă proiectul cu introducerea gazului, alte două proiecte destul de importante pentru noi. Primul are în vedere asfaltarea unui drum de legătură între Rușii Munți și satul Sebeș. De menționat este că este singurul drum care nu este asfaltat și pe care sperăm să-l putem rezolva prin obținerea unei finanțări. Dacă nu, nu e nicio problemă, îl va finanța atunci Primăria și vom pune la punct și acest drum din fonduri proprii. Este vorba de un drum de 1,4 kilometri. Un alt proiect pe care îl dorim finanțat prin PNDL 3 are în vedere canalizarea în localitatea Sebeș, de asemenea un proiect destul de mare, în valoare de 6 milioane de lei. Studiul de fezabilitate este făcut, urmează documentația. Există o hotărâre de Consiliu Local pentru cele trei proiecte pe care vrem să le depunem prin Programul de Investiții ”Anghel Saligny”. Avem aprobate în buget devizele generale ca să putem depune documentația spre acceptare la finanțare”, a povestit primarul comunei Rușii Munți.

Parc de aventură

La așa zonă deosebită cum e cea a Văii Mureșului Superior, la fel și proiectele aflate în atenția conducerii Primăriei Rușii Munți. „Avem în plan construirea pe raza comunei Rușii Munți a unui parc de aventură, într-o zonă de pădure, investiție care să se ridice undeva la 90.000 – 100.000 de euro. Avem de gând să facem o astfel de investiție din fonduri proprii. În acest sens, am chemat un proiectant să vedem cum putem demara o astfel de investiție. Avem locația necesară pentru o asemenea investiție cum este un parc de aventură, în condițiile în care comuna noastră are o suprafață de 1.500 de hectare de pădure. Am identificat suprafața de 6 hectare care este necesară unei asemenea investiții. Am demarat procedura de întocmire a Planului Urbanistic Zonal, pentru că avem nevoie de așa ceva, și sper ca în primăvara anului viitor să dăm drumul la finalizarea acestui obiectiv. Acest parc de aventură va avea tot ce este specific unei asemenea investiții, tiroliană, pistă de tubing, perete de căţărare. Ne-am gândit la zona Sebeș-Corlățele. Avem drum asfaltat care merge până în acea zonă. Acolo avem construite și câteva pensiuni, deci sunt premize să ridicăm această zonă ca nivel de dezvoltare, să o punem în valoare așa cum trebuie”, a punctat Ilie Chiș Bălan.

Surse noi de energie

Al doilea proiect gândit de către primarul comunei Rușii Munți are în vedere construirea unui parc fotovoltaic, demers perfect justificat date fiind condițiile favorabile pe care le oferă zona. „Pe lângă parcul de aventură, dorim să facem la nivel de comuna Rușii Munți un parc fotovoltaic, să vedem dacă putem găsi vreo linie de finanțare în acest sens, astfel încât să putem asigura energia necesară pentru instituțiile publice. Am luat deja legătura cu doi proiectanți, sunt firme care să execute lucrarea, plus că avem și finanțarea asigurată din fonduri proprii, și atunci nu văd de ce această investiție să nu fie realizată într-un an de zile. În momentul în care dăm drumul la PUZ, lucrurile merg extrem de simplu. În ce privește parcul fotovoltaic, același proiectant care a venit să vadă locul unde am putea face parcul de aventură, mi-a dat câteva idei printre care și acest parc, în condițiile în care sunt tot felul de finanțări europene pentru panourile fotovoltaice. Avem pășune, avem zonă cu expunere sudică, nu am nevoie de aviz de la Ministerul Agriculturii pentru astfel de investiție și atunci de ce să nu profităm și de acest aspect? Astfel, vom avea la nivel de comună mai multe surse de energie, pe lângă lemn, curent și gaz”, a menționat primarul Ilie Chiș Bălan.

Bunăstarea comunei Rușii Munți se reflectă și în facilitățile oferite locuitorilor, printre care se numără și lemnul de foc pentru încălzirea locuinței, capitol unde Rușii Munți se poate considera fruntașă la nivel de județ. „Din păduri, în bugetul primăriei intră sume destul de importante pe an, din cele pe care le avem în Suceava. Din cele pe care le avem în Mureș, undeva în jur de 2.000 de hectare, pe raza Ocolului Silvic Răstolița oferim populației lemn pentru încălzirea locuințelor, undeva la 5.600 de metri cubi, la jumătatea prețului pieței. Oamenii plătesc exploatatul, transportul și 10 lei pe metru cub valoarea lemnului în pădure, în ce privește executația. Nu cumpără metrul ster cu prețul de 220 de lei, ci cu 110 de lei în baza unei cereri aprobată de primărie, pe baza hotărârii de consiliu local în care s-au stabilit prețurile și cantitatea. Nu-i puțin lucru ca în comuna Rușii Munți să dai la toți oamenii o asemenea cantitate de lemn pe care nu știu dacă o altă comună o face, să dea atâta lemn la populație, respectiv 5.600 de metri cubi pe an, și asta nu de azi de ieri, ci de șapte ani de zile”, a punctat primarul Ilie Chiș Bălan.

Analiză politică

Nu am ocolit subiectul politicii la nivel central, în contextul actualei crize guvernamentale, știută fiind fermitatea primarului Ilie Chiș Bălan. „Desigur că nu ne convine nouă primarilor de la PSD în ce privește sumele care ni s-au alocat de la bugetul național. O comună PSD a primit 50.000 de lei, iar o comună de altă culoare politică, PNL sau UDMR să primească 400.000 de lei, practic de 10 ori mai mult. Pe mine, ca primar, nu mă afectează atât de tare, pentru că noi, la nivel de comună, avem surse de finanțare, dar sunt comune, inclusiv orașe cum e Ludușul care primește cât primește, iar o comună cu 2.000 de locuitori capătă 600.000 de lei, ceea ce nu mi se pare corect. Probabil că și din această cauză s-a ajuns la criza politică pe care o avem la momentul de față cu guvernul. Dacă PSD-ul a câștigat alegerile, trebuia președintele să-i lase să facă guvernul. El din capul locului a refuzat să nominalizeze un prim-ministru din partea partidului care a câștigat alegerile, iar acum nu are decât să culeagă roadele. Când semeni vânt, culegi furtună, spune o vorbă românească înțeleaptă. Nu știu cum se va reface coaliția, din partea mea să fie sănătoși, dar oamenii și-au dat seama unde a fost în stare să ducă țara guvernul PNL care a fost. Undeva jos de tot, sub nivelul mării”, a conchis primarul comunei Rușii Munți.

Alin ZAHARIE