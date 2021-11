Anul 2021, bun spre foarte bun pentru comuna Brâncovenești

Share



În toamna anului 2020 Ördög Ferencz obținea un nou mandat de primar al comunei Brâncovenești, al cincilea la număr, prilej de a continua proiectele începute, dar mai ales să conceapă investiții noi. Despre toate acestea, primarul Ördög Ferencz ne-a vorbit în interviul care urmează.

Reporter: Care au fost principalele lucrări la nivelul comunei Brâncovenești în ultimul an?

Ördög Ferencz: În marea majoritate, în ultimul an am continuat proiectele și lucrările începute în mandatul anterior, unele dintre acestea suportate din bugetul local. La Brâncovenești am continuat cu regularizarea pârâului din centrul localității, lucrare necesară împotriva inundațiilor. Am avut foarte mari probleme în ultimii ani, în special în zona de lângă Primărie și zona către gară.

Altă investiție pe Brâncovenești a fost modernizarea terenului sintetic din centrul localității, extrem de util în special pentru cei tineri. În fiecare seară sunt cel puțin două închirieri ale acestui teren de către tineri, nu doar cei din Brâncovenești, ci și din satele și comunele din jur. O altă investiție realizată a avut în vedere reparația pavajului din zona centrală. Am avut mari probleme, în special în perioadele cu ploi, fapt pentru care zona unde se ține piața în fiecare zi de sâmbătă arăta extrem de improprie, fiind plină de bălți. O altă problemă importantă din punctul meu de vedere, altfel clădirea se dărâma, a fost investiția realizată la terenul de sport din Brâncovenești. Este vorba de o reparație generală a clădirii vestiarului de lângă terenul de fotbal, locație care găzduiește câteva evenimente importante la nivel de comună. În fiecare an aici ne întâlnim cu ocazia ”Zilelor Brâncoveneștiului”, eveniment pe care am reușit să-l onorăm în acest an, chiar dacă pentru o singură zi și fără tradiționalul ”Târg al cireșelor”. Tot din bugetul local, am asigurat la nivelul localității Brâncovenești coșuri de gunoi noi nouțe pe fiecare stâlp din zona centrală și pe străzile din sat. În acest fel, ne-am gândit că putem să-i stimulăm pe locuitori să nu mai arunce mizeria pe unde apucă, ci să se folosească de aceste coșuri noi de gunoi. Din câte se vede, montarea acestor coșuri a fost una de bun augur.

Rep.: Dar în ce privește satul Vălenii de Mureș?

Ö.F.: În acest an, la Vălenii de Mureș, cea mai mare lucrare a fost în zona Bisericii Reformate unde am reușit să betonăm și să modernizăm undeva la aproximativ 300 de metri de șanț, având în vedere că și acolo am avut probleme mari cu inundațiile. De asemenea, am reușit regularizarea unui pârâu în capătul de jos al satului, unde, de asemenea, am avut probleme mari în ce privește inundațiile. Toate aceste lucrări făcute, atât în Văleni cât și în toatele celelalte sate legate de șanțuri, sunt extrem de importante și utile, având în vedere că atunci când ne-am confruntat cu ruperi de nori și viituri am avut probleme extrem de mari. Tot la Vălenii, pentru mai buna circulație a locuitorilor, atât cei din sat cât și cei din Lunca Mureșului am făcut o reparație generală la pasarela de peste râul Mureș, investiție care a fost bine primită de către locuitori. Și la Vălenii, am montat coșuri noi de gunoi aproape pe fiecare stâlp și pe străzi. De asemenea, am amenajat un drum nou către cimitirul ortodox din sat. Circulația în această zonă a fost una îngreunată din cauza faptului că drumul nu a fost amenajat, de aceea se impunea să-l punem la punct pentru a putea fi practicabil, atât pe jos cât și cu mașina. În ce privește lucrările la canalizare care au fost începute la Brâncovenești, dacă timpul ne va permite, vom începe în acest an și la Vălenii. Dacă nu, în cel mai rău caz, acestea vor începe în primăvara anului viitor.

Rep.: Ce investiții ați avut în vedere pentru Idicel Sat și Idicel Pădure?

Ö.F.: Cea mai mare realizare în acest an la nivelul celor două localități, Idicel Sat și Idicel Pădure, a fost introducerea apei potabile, lucru realizat în această toamnă. La finele lunii septembrie am reușit să dăm drumul la apa potabilă în cele două Idiceluri. În jur de 430 de gospodării beneficiază de această utilitate importantă care este apa potabilă, aspect care sper să fie apreciat cum se cuvine către oamenii din Idicel Sat și Idicel Pădure. Legat de drumuri, ca în fiecare an, și în 2021, acolo unde nu am avut asfalt, respectiv drumurile laterale din cele două localități, acestea au fost pietruite. La Idicel Pădure am amenajat niște drumuri noi, care până nu de mult erau doar de pământ, pe care am reușit să le pietruim, să fie circulabile cât de cât. În câteva zile, dacă timpul ne va permite, vom începe construirea unui nou pod spre Bonzărești, în zona Idicel Pădure, Valea Cornii. Este vorba de un pod nou având în vedere că podul actual este unul destul de uzat, iar cu utilaje mai grele nu se mai prea poate circula. În acest sens, am reparat un drum în Idicel Pădure care să poată fi folosit cât timp se va lucre la podul cel nou, perioadă în care circulația pe drumul principal va fi închisă. Un lucru foarte important care s-a realizat tot în Idicel Sat, și anume regularizarea pârâului Idicel, zona din capărul satului și până la granița cu Ideciu. A fost necesară această lucrare, având în vedere că și aici au fost mari probleme cu inundațiile care au afectat gospodăriile, lucrare care s-a realizat cu ajutorul Apelor Române care au prevăzut această lucrare la insistențele mele. În Idicel Sat, pe strada Dâlmeț, unde am avut o lucrare de asfaltare în urmă cu patru ani finanțată din bugetul local, am reușit să betonăm șanțurile, să oferim un aspect cu totul nou acestui drum. Tot la Idicel Sat, în centrul localității, am reușit să modernizăm fosta clădire a Primăriei, spațiul din interior, unde funcționează și dispensarul uman, și unde se dorește înființarea unui muzeu al satului. În momentul de față, pe Valea Mare se lucrează la un zid de consolidare împotriva inundațiilor în satul Idicel Pădure la numărul 273, locația fiind extrem de expusă unui pericol în cazul unei inundații.

Rep.: Ultimul sat, dar nu cel de pe urmă, este Săcalu de Pădure. Ce lucrări s-au făcut aici în ultimul an?

Ö.F.: Din lucrările care mi le-am propus la începutul acestui an am avut zece probleme în atenție care vizau satul Săcal, probleme pe care am reușit să le rezolvăm în totalitate. Printre acestea se numără reparația generală a DC 163, drum destul de degradat care în acest an s-a reușit a fi reparat. Astfel, drumul care duce la Săcal este mai mult decât acceptabil. O altă lucrare foarte importantă la Săcal a fost amenajarea unui teren sintetic de dimensiuni ceva mai mici în curtea școlii, atât cât ne-a permis locul, teren care vine în sprijinul tinerilor din sat dornici să facă sport și mișcare. Și în Săcal am insistat cu reparația drumurilor, respectiv pietruirea acestora. Tot în 2021, am reușit o investiție destul de mare la școala din Săcalu de Pădure, respectiv lucrări de igienizare la spațiile din interior. Nu în ultimul rând, am reușit igienizarea dispensarului medical uman din localitate.

Rep.: O prioritate pentru comuna Brâncovenești o reprezintă canalizarea. În ce fază se află această investiție?

Ö.F.: În urmă cu două săptămâni am demarat una din marile investiții, și anume lucrările la canalizarea menajeră în comuna Brâncovenești. În momentul de față au început lucrările la acest proiect în satul Brâncovenești, respectiv în afara acestei localități, în condițiile în care avem aprobarea să ducem apa menajeră la stația de epurare din municipiul Reghin. Avem un termen de 24 de luni pentru terminarea lucrărilor, termen pe care doresc din toată inima să fie respectat. Proiectul este derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, pe o distanță de 23 de kilometri. De câteva săptămâni am început lucrările pe tronsonul principal, plus străzile care au fost asfaltate din bugetul local în urmă cu patru ani de zile. Urmează și celelalte străzi, după ce expiră garanția la asfalt. Proiectul de canalizare va fi derulat în cele două sate, Brâncovenești și Vălenii de Mureș, cu posibilitatea pe viitor de aducțiune și pentru Idicel Sat și Idicel Pădure.

Rep.: Ce proiecte are comuna Brâncovenești prin Programul „Anghel Saligny”?

Ö.F.: În momentul de față, pentru localitatea Săcalu de Pădure am depus un proiect prin Programul „Anghel Saligny” pentru introducerea apei potabile. Sper să primim finanțare pentru această investiție importantă, în condițiile în care cea mai mare problemă existentă aici este lipsa apei. Este singurul sat aparținător comunei Brâncovenești care nu se bucură de această utilitate extrem de importantă. Prin „Anghel Saligny” mai avem depus un proiect pentru modernizarea străzilor din comună. Aici mă refer la câteva străzi scurte rămase neasfaltate în localitățile Brâncovenești, Vălenii de Mureș și Idicel Sat, o stradă în Idicel Pădure, pe Valea Cornii, plus tot ce ține de Săcalu de Pădure. În total, acest proiect are în vedere 11 kilometri de drum care urmează să fie modernizați în toate cele patru sate aparținătoare. Un alt proiect care face obiectul acestui program este cel privind introducerea gazului metan în comuna Brâncovenești. În acest sens, suntem într-o asociere cu alte patru comune, Aluniș, Deda, Rușii Munți și Vătava, prin care ne-am constituit într-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, prin care sperăm să prindem finanțarea la acest important proiect. Pe locul patru ca și ordine a proiectelor prin Programul „Anghel Saligny” este construirea unei creșe în centru de comună, respectiv la Brâncovenești.

Rep.: Ce alte investiții aveți în vedere?

Ö.F.: În ce privește Compania Națională de Investiții, am depus un proiect pentru construirea unei săli de sport în localitatea Brâncovenești. Este o mai veche dorință de-a noastră această sală de sport, tot am încercat din bugetul local dar fără sorți de izbândă, având în vedere că investiția este una prea mare care nu poate fi acoperită din bugetul local. Acum am depus acest proiect la CNI, și din câte se pare suntem pe un drum bun. În primăvară sperăm să avem parte de un răspuns favorabil în ce privește această investiție.

Rep.: Sunteți mulțumit de cum a decurs anul 2021 pentru comuna Brâncovenești?

Ö.F.: Părerea mea este că vom încheia un an bun, spre foarte bun, dar evident mai sunt și lipsuri. Dar, având în vedere faptul că bugetul local a fost cum a fost, prin proiecte și alte investiții reușim să încheiem un an 2021 bun din punctul meu de vedere. Sper ca anul viitor, dacă avem sănătate și dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, să reușim să facem și mai mult, iar proiectele de care am pomenit să devină certitudine.

A consemnat Alin ZAHARIE