Vezi cine a împrumutat 6 concentratoare de oxigen Asociației Samaritenilor din România

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș se implică în proiectul „Oxigen pentru Târgu Mureș” punând la dispoziția Asociației Samaritenilor din România, sub forma împrumutului de folosință gratuită, un număr de 6 concentratoare de oxigen.

„Consider că, în aceste momente, trebuie să fim solidari și responsabili, unindu-ne forțele pentru a sprijini bolnavii din comunitate în fața pandemiei de Coronavirus, care ne-a schimbat viețile. Am decis să ne implicăm și noi ca Direcție de Asistență Socială în ceea ce înseamnă sănătatea semenilor noștri și să le întindem o mână de ajutor în această criză de oxigen. Astfel, am împrumutat, cu titlu gratuit pe o perioadă de 1 an de zile, 6 concentratoare de oxigen Serviciului de Ambulanță Samaritanus, care, la rândul lui, le va oferi celor care au nevoie de îngrijire la domiciliu, din lipsa locurilor în spitale, cererea fiind extrem de mare. Aceste dispozitive medicale omologate sunt pentru folosire individuală, neasistată, la domiciliul beneficiarilor. Îmi doresc din tot sufletul ca cei în suferinţă să treacă peste acest moment complicat din viaţa lor și sper ca ajutorul nostru să fie cât mai de folos acolo unde ajunge, în drumul spre vindecare și spre o viață normală.” a declarat Andreia Moraru, Director Executiv Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, aceste aparate vor furniza oxigen, celor care au nevoie, în concentrații mai mari față de valorile din aer, tehnologia de absorbție prin presiune purificând oxigenul până la 93%.