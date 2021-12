Două fete din Târgu Mureș la Mondialele de la Gliwice

Share



Barabási Kinga și Dakó Katalin, două tinere în vârstă de 24, respectiv 19 ani ne reprezintă orașul la Campionatele Mondiale de Teqball, ediția a IV-a, desfășurate pe Arena Gliwice în Polonia. Campionatele au început pe 8 decembrie și durează până pe 12 decembrie 2021. Înainte de plecare, fetele au împărtășit câteva gânduri pentru redacția Zi de Zi.

Rep.: Cum este văzută o femeie în sportul acesta?

Kinga: Nu cred că suntem dezavantajate. Băieții au mai multă forță, într-adevăr, dar cred că suntem văzuți aproape la fel, indiferent de sex. Se poate ca fetele să aibă mai multă mobilitate, dar și băieții, mai nou, dispun de ea.

Rep.: Care sunt regulile jocului?

Kinga: Putem să atingem mingea cu orice parte a corpului, dar nu cu aceeași consecutiv și nu cu mâna, pentru că se consideră hands. Apoi, dacă la servă mingea atinge fileul, este considerat fault, iar dacă mingea nu atinge deloc masa, se consideră out. Apoi, mai este edgeball-ul, când balonul cade de pe masă, atinge masa și apoi alunecă de pe aceasta. Este destul de greu de observat, însă arbitrii sunt foarte vigilenți și observă. Ori e punct, ori nu e. Se joacă 3 seturi, până la 12 puncte; dacă ultimul set se termină spre exemplu 11-11, se joacă până când are cineva avantaj de două puncte.

Rep.: Ce vă face mai mare plăcere, jocul la feminin sau jocul mixt?

Kata: Ținând cont că la noi în țară nu au existat deocamdată meciuri oficiale la feminin, încă nu știm sigur; am jucat într-un turneu feminin la Varșovia, în vară, în rest jucăm și ne antrenăm cu băieții, adică practicăm jocul mixt. La Campionatele Mondiale vom concura la dublu feminin și Kinga și la simplu feminin.

„Suntem la început. Eu am început să joc în urmă cu un an, mergeam cu fetele de la Odorhei de plăcere.”

Rep.: Ați practicat înainte fotbal? Unde? Mai practicați și în prezent?

Kinga: Eu am început să joc de la vârsta de 11 ani, în Târgu Mureș. Am jucat cam 10 ani aici în oraș și în ultimii 3 m-am transferat la echipa de la Odorheiu Secuiesc, deoarece ASA a intrat în faliment. Din vara aceasta am venit înapoi și joc la Ladies, alături de Kata. Jucăm în Liga 1, la fotbal feminin sunt 3 ligi și jucăm la senioare.

Kata: Eu am început să practic fotbalul la 15 ani, tot la Odorhei și în vara 2021 am venit la Ladies în Târgu Mureș. În vara aceasta mai multe fete au plecat de la echipa din Odorhei.

Kinga: Eu am mai avut un motiv pentru care m-am reîntors în Târgu Mureș și anume faptul că mi-am găsit un loc de muncă – sunt profesoara de educație fizică la o școală gimnazială, pregătesc copii de la clasa 0 până la clasa a 8-a.

Rep.: Există cantonamente la Teqball? O echipă a orașului? Un lot național?

Kata: Nu, din păcate încă nu. Teqballul este foarte puțin cunoscut oamenilor. Acum se încearcă promovarea lui pe rețelele de socializare. Deocamdată în echipa noastră de la Transilvania Târgu Mureș suntem noi două singurele fete și încă 6 băieți. Pe partea de finanțe alocate teqballului, țara noastră stă foarte prost. Nu suntem legitimați, nu primim salariu, nu primim prime de meci, tot ceea ce primim este în urma concursurilor pe care le câștigăm.

Rep.: De ce credeți voi că este nevoie pentru o dezvoltare mai rapidă a teqballului?

Kinga: În primul rând ar trebui să fie puse mese peste tot. Dacă nu avem pe ce să ne antrenăm, sau cei interesați, să învețe, e imposibil. Apoi ar trebui să fie mediatizat, să vadă lumea. Promovarea pe rețelele de socializare nu e suficientă. Dacă apare în presă, dacă apare la televizor acest sport poate părinții vor lua în considerare să își înscrie copiii la acest sport. În al treilea rând, ar trebui ca noi, sportivii existenți, să mergem prin țară într-un fel de turneu de recunoaștere, să promovăm noi la rândul nostru, să facem demonstrații.

Rep.: Există suficienți doritori?

Kinga: Cred că cei care joacă fotbal și care vin din acest mediu ar fi cei mai interesați să practice teqballul. Pentru cine începe fără să cunoască deloc tehnica, ar trebui să înceapă de mic, să poată fi format pentru acest joc. Ar fi nevoie de o academie, la care să meargă copiii de la vârste fragede. Nu e ușor să ții mingea sus, nu e ușor să faci duble, nu e ușor deloc, în special să joci pe o masă de acel fel.

Rep.: În ce competiții ați evoluat până acum?

Kata: Am fost la aproape toate concursurile care s-au desfășurat la nivel național, anul trecut în octombrie am participat la unul și anul acesta la Târgu Mureș, la Sovata și la Iași am participat. Pe lângă acestea, am fost la Varșovia, în Polonia, în vara aceasta (2021) și la încă două turnee în Ungaria.

Rep.: De ce cei mai buni sportivi din teqball sunt din zona Transilvaniei?



Kinga: Nu aș vrea să spun o prostie, dar eu cred că datorită faptului că sunt mai mulți maghiari în această zonă, ei au legături cu Ungaria, fie rude, fie prieteni și au auzit mai multe de la ei. Știm toate că teqballul a apărut în Ungaria. Odorheiul Secuiesc a fost primul oraș din România care a jucat teqball. Fiindu-le mai ușor să relaționeze cu cei din Ungaria, eu cred că maghiarii din România au putut cu ușurință să asimileze regulile și totodată au fost mai tentați, deoarece au auzit mai multe despre acest sport. Și maghiarii din România sunt în principal în Transilvania.

Deși copleșite de emoții, cu siguranță vor avea rezultate bune, deoarece la ultimul turneu la care au participat, desfășurat tot în Polonia, au obșinut locul 1 la dublu feminin. Le urăm succes și le așteptăm acasă!

Anamaria Luisa Marcu