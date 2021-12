2021, anul provocărilor pentru primarul comunei Breaza

Share



Printre noii veniți în rândul primarilor județului Mureș se numără și Deák Attila, cel care avea să producă una din suprizele alegerilor locale din toamna anului trecut, prin câștigarea funcției de primar al comunei Breaza. Juristul Deák Attila și-a propus la început de mandat să pună în aplicare proiectele de dezvoltare ale comunei Breaza, având la bază nu doar bunele intenții, ci și realismul și convingerea că lucrul bine făcut va duce la dezvoltarea comunei Breaza.

Reporter: Cu ce s-a început în materie de proiecte acest prim mandat de primar?

Deák Attila: S-a continuat cu ce s-a început în mandatul fostului primar, și aici mă refer la studiul de fezabilitate privind canalizare. De asemenea, am continuat cu elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru asfaltarea drumurilor comunale, pentru asfaltarea unor drumuri de legătură cu drumul județean și pentru refacerea drumului de legătură între localitatea Filpișu Mic și localitatea de reședință a comunei, Breaza. Practic, am început munca în acest mandat cu elaborarea acestor studii de fezabilitate, lucru extrem de necesar, în special în ce privește canalizarea, utilitate care lipsește în comuna Breaza.

Rep.: Ce alte lucrări ați mai avut la nivelul comunei?

D.A.: Am inițiat un proiect prin Asociaţia „Grupul de acţiune Zona Luţ, Șar, Câmpie” pentru dotarea Căminului Cultural din Breaza cu scaune și mese. Aici, am obținut o finanțare în valoare de 5.000 de euro. În prezent, se lucrează la un proiect, de asemenea prin Asociaţia „Grupul de acţiune Zona Luţ, Șar, Câmpie”, în valoare de 14.600 de euro, care are în vedere achiziția a trei accesorii la tractorul comunei, utilaje necesare salubrizării și a altor lucrări de gospodărire comunală. Nu în ultimul rând, am solicitat finanțare și am încheiat un contract cu Oficiul de Cadastru în ce privește cadastrarea intravilanului comunei. S-a făcut ceva înainte legat de acest aspect dar nu a fost finalizat, fapt pentru care reluăm această lucrare, și începem la Filpișul Mic și o parte din Filpișul Mare. Am început demersurile pentru intrarea în legalitate în ce privește capelele mortuare de pe raza comunei. Deși ele au fost construite în cele trei sate, Breaza, Filpișul Mare și Filpișul Mic, acestea nu erau întăbulate.

Căminul Cultural din Breaza

În prezent se derulează expertiza de specialitate pentru a putea să le întăbulăm, am schimbat sistemul de scurgere a apelor pluviale la Căminul Cultural din Breaza. Se impunea această lucrare în condițiile în care acest sistem nu era făcut cum trebuie fapt pentru care apa se înfiltra în pereții și în subsolul căminului. Tot așa, am schimbat sistemul de scurgere a apelor pluviale la școala din Fiplișul Mare, unde, de asemenea aveam probleme cu scurgerea apei cu deteriorarea acoperișului. Tot aici am schimbat ușile și geamurile, cu termopan.

Școala din localitatea Filpișul Mare

Nu în ultimul rând, la Școala Primară din Filpișul mic am schimbat sistemul de încălzire, astfel încât această unitate de învățământ are acum calorifere noi, și centrală termică nouă. Am întocmit documentația pentru elaborarea sistemului informatic geografic (GIS) pentru adresele digitale din comună, precum și documentația pentru elaborarea sistemului necesar cartografierii digitale a intravilanului comunei. Am desființat groapa de gunoi situată pe drumul spre Voivodeni, amm continuat lucrările pentru elaborarea Planului Urbanistic General al comunei. Am exploatat piatra, e vorba de 2.000 de metri cubi din râul Mureș, pe baza unei autorizații obținute de fosta conducere a Primăriei, iar noi am continuat și am exploatat piatra care a fost adusă în cele trei sate aparținătoare ale comunei și care urmează să fie folosite la reparația drumurilor. Ca și lucrări viitoare, amintesc aici finalizarea capelei mortuare din Filpișul Mic, reabilitarea și extinderea rețelei de trotuare, reparația străzilor laterale, în caz că nu primdem finanțare prin Programul ”Anghel Saligny”.

Sistem de încălzire nou la Școala Primară Filpișul Mic

Rep.: Puneți bază pe lucrări de curățenie a comunei. Despre ce este vorba?

D.A.: Am curățat bazinele de apă de la Filpișul Mare, de două ori chiar, o dată primăvara și a doua oară toamna. După o lungă perioadă de timp s-a făcut această lucrare extrem de necesară. Au fost luate mostre de apă și trimise la Sanepid pentru analize, probe care au fost în regulă, astfel că nu există probleme în ce privește calitatea apei. Altă lucrare important a fost decolmatarea pârului din Filpișul Mare, respectiv două șanțuri din localitate. De asemenea, cu ajutorul celor de la Apele Române, am decolmatat pârâul din satul Filpișul Mic, de asemenea o lucrare foarte importantă pentru acest sat, în condițiile în care pârâul care traversează satul se prezenta în condiții extrem de insalubre.

Pârâul din Filpișul Mic decolmatat

Rep.: Cum stați la capitolul apă-canal?

D.A.: Am început demersurile pentru predarea sistemului de alimentare cu apă către Aquaserv. Noi primim apa de la Aquaserv, dar sistemul era administrat de noi. Dorim să predăm administrarea acestuia către Aquaserv. E mult mai ok din punctul meu de vedere deoarece suntem mai aproape de Reghin, și dacă tot furnizează ei apa, să și administreze acest sistem. În ce privește canalizarea, contractul pentru acest proiect a fost semnat în vara anului 2020, dacă bine țin eu minte, în ce privește elaborarea studiului de fezabilitate. Noi am preluat acest contract, cu act adițional. Nu am fost incluși în Masterplanul județean la Asociația de Devoltare Intercomunitară “Aqua Invest Mureș”, fapt pentru care putem să facem acest studiu, ca mai apoi să depunem proiectul, acolo unde există posibilități de finanțare.

Rep.: O gură de oxigen a venit de la Consiliul Județean Mureș. Despre ce este vorba?

D.A.: De la Consiliul Județean am obținut fonduri pentru calamități, respectiv suma de 229.000 de lei, bani proveniți din Fondul de intervenție pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații. Au fost probleme la nivelul comunei Breaza, ploi puternice care au afectat anumite zone. Am făcut documentația care a fost depusă la Prefectură, în baza cărora am obținut aceste fonduri ca și despăgubiri pentru pagubele înregistrate. Acești bani au intrat în contul Primăriei Breaza la jumatea lunii octombrie, perioadă în care ne-am și ocupat de elaborarea documentației, licitație și tot ce trebuie în vederea începerii lucrărilor de reparați la aceste zone distruse. Acestea presupun reparația pentru 12 kilometri de drum agricol și 5 kilometri de drum stradal în cele trei sate ale comunei. Sperăm să ne apucăm de această lucrare cât de repede posibil, în funcție și de când va fi gata documentația și licitațiile. Sperăm să putem începe încă din acest an, dacă nu, în prima parte a anului viitor. Nu va fi vorba de o asfaltare, ci de aducerea acestor drumuri la starea inițială. Mai mult de atât, am mai depus o cerere în vederea obținerii unor fonduri pentru calamități care au în vedere reparația podului din Filpișul Mic și a două podețe din Filpișul Mare.

Rep.: Ce proiecte aveți în vedere prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”?

D.A.: Prin acest program am depus un număr de patru proiecte. Primul are în vedere canalizarea în toate cele trei sate aparținătoare comunei. Suntem în faza de elaborare a studiului de fezabilitate. Suntem în așteptare, să vedem facă se deschide o linie de finanțare și prin Planul Național de Reziliență și Redresare, vom depune și acolo acest proiect extrem de important pentru comuna Breaza. Al doilea proiect ca și prioritate care l-am depus pe ”Anghel Saligny” este reabulitarea drumului comunal dintre Breaza și Filpișu Mic. Este vorba de un drum pe o lungime de 3,5 kilometri ce urmează să fie modernizat. Al treilea proiect care l-am depus este pentru asfaltarea drumurilor laterale din cele trei sate, prea puțin dintre acestea fiind în momentul de față asfaltate, excepție fac două străduțe către Voivodeni. Proiectul prevede asfaltarea pe o distanță de aproximativ 13 kilometri de drumuri laterale. Cel de-al patrulea proiect care l-am depus are în vedere asfaltarea unor drumuri de legătură agricole. Sunt porțiuni de drumuri de câmp care fac legătura cu drumul național sau cel județean. Localitățile vizate pentru acest proiect sunt Breaza și Filpișul Mare.

Rep.: Cum ați caracteriza anul 2021 din postura funcției?

D.A.: Acest an a fost un pic mai greu decât miam imaginat în momentul în care am preluat funcția de primar al comunei Breaza. Poate și pentru faptul că am fost lipsit de experiență în ce privește administrația publică, dar și din cauza sistemului existent la noi. Nu întotdeauna depinde totul numai de primar, aspect de care vrei nu vrei trebuie să ții cont. A fost ceva mai greu pentru mine, multe lucruri au fost complet noi pentru mine, plus că trebuie avută mare grijă în ce privește respectarea legislației. Fiind vorba de bani publici, responsabilitatea care îți revine ca și primar este una mult mai mare. Nu e ușor, dar cu toate acestea învățăm din mers și mergem înainte. Pentru anul viitor, după cum am mai spus, sperăm să putem obține undă verde la finanțarea proiectelor depuse, măcar la un proiect – două, dacă nu se poate pe toate patru, și tot ar fi un câștig pentru comuna noastră. Urmează să vedem ce mai putem dezvolta în comună, suntem optimiști că vom face treabă, în limita resurselor de care vom dispune.

Rep.: Un gând la final de an?

D.A.: Vom marca acest final de an prin acordarea unor pachete de Crăciun copiilor de la școlile din comună, fără alte manifestări specifice, datorită pandemiei și a restricțiilor existente în momentul de față. Pentru finalul acestui an, doresc tuturor locuitorilor comunei Breaza multă sănătate, liniște, credință, cu speranța că anul viitor vom reuși să facem mai mult. Sărbători Fericite și La Mulți Ani tuturor!

A consemnat Alin ZAHARIE