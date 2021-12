Spiridușii Moșului, prin nămeți la cei nevoiași din comuna Hodac

Share



Oameni cu suflet mare și frumos au adus și în acest an bucurie de Crăciun celor care viața nu le-a surât prea tare. Este vorba de angajații GEX GUARD şi ALARM EXPRES REGHIN care au făcut posibilă minunea de Crăciun pentru cinci familii din județul Mureș.

,,Totul a pornit într-o dimineaţă la cafea, am avut un an bun şi am zis: Hai să mergem să încălzim o inimă de Crăciun! Hai să o facem diferit anul acesta! Şi am pornit!”. De doi ani ne implicăm şi facem mici bucurii de Crăciun, anul acesta am zis să fie diferit, ne-am propus să ieşim din oraş, să aşezăm bucuria sub bradul de Crăciun pentru cineva de la sat, să ajungem noi la copiii unde Moşul ajunge mai greu! Am stat de vorbă cu angajaţii şi dânşii au venit cu idei şi propuneri, ne-am mobilizat repede şi am identificat cinci familii modeste de pa raza judeţului Mureş. Aşa am ajuns într-un sat de lângă Iernut, unul de lângă Târnăveni şi în zona Reghin la un club sportiv, la o familie din Toaca, una din Ibăneşti Pădure şi alta din Arşiţa. Nu vrem să ne facem publicitate, nici să ne lăudăm, am vrut doar să încălzim o inimă de Crăciun, dacă asta poate fi un exemplu pozitiv pentru alţii atunci, hai să fie câteva cuvinte pentru cotidianul mureşean Zi de Zi. Mi-aş dori ca aceşti copii să perceapă asta fix ca pe un cadou de Crăciun, pentru că aşa e bine să dăruim şi celorlalţi, iar ei, când vor creşte, să procedeze la fel. Nu vrem să semene a pomană primită gratis pentru care nu trebuie să faci nimic, trebuie conştientizaţi de mici că trebuie să munceşti pentru ceea ce îţi doreşti, că trebuie să împarţi la rândul tău, că e normal ca fiecare să facă o bucurie celuilalt în prag de sărbători, că e bine să întinzi o mână acolo unde e nevoie. Iniţiativa noastră s-a concretizat în 300 de pachete simbolice îndreptate către colaboratori şi parteneri, 40 de plăsuţe cu dulciuri pentru copiii de la un club sportiv din Reghin, alimente, hăinuţe şi dulciuri pentru familiile din satele menţionate. Mi-a rămas în minte o situaţie deosebită a unei familii cu 6 copii care nu aveau nici sobă în toiul iernii, tatal suferise un accident şi lucrurile s-au complicat, aşa că le-am dăruit o sobă să le fie cald de Crăciun. Au participat cu entuziasm toţi angajaţii de la GEX GUARD şi ALARM EXPRES, s-au implicat atât financiar cât şi fizic pe teren, fapt pentru care le mulţumesc şi le doresc Sărbători Fericite! Ne propunem să continuăm acţiunea de Paşte şi cu alte ocazii, poate vom reuşi să o extindem cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă dorim şi dvs şi tuturor cititorilor Sărbători Fericite şi un 2022 cât se poate de bun şi prosper!”, a precizat Mihai Preda, manager GEX GUARD şi ALARM EXPRES REGHIN.

Elena Matei: „Am avut bucuria de a fi ghidul lor către două familii cu copii fără mamă din comuna Hodac”

Spiridușii Moșului poposiți pe Valea Gurghiului, au avut parte de un binevenit sprijin, pentru a putea ajunge la cei nevoiași. „În această perioadă din an se întâmplă miracole, parcă se activează umanitatea din noi şi la tot pasul întâlnim oameni care simt că ,,De Crăciun poţi fi mai bun!”, oamenii învaţă încet, încet să solidarizeze în acte de caritate pentru cei mai puţin norocoşi. Asfel, am întâlnit Spiriduşii Moşului în săptâmâna Crăciunului, cu sacul plin, hărnicuţi şi puşi pe fapte mari, cum le spun eu. Am avut bucuria de a fi ghidul lor către două familii cu copii fără mamă din comuna Hodac, în satele Arşiţa şi Toaca. Sentimentul e unic, sclipirile din ochişorii lor te ating şi te fac să te îndrăgosteşti instant. M-au impresionat spiriduşii, pentru că, deşi nu ne cunoşteam, spiritul Crăciunului ne-a apropiat, iar paşii ne-au îndreaptat unii către alţii. Drumul spre Arşiţa mea a fost lung şi anevoios însă natura ne-a răsplătit cu peisaje de vis dintr-o iarnă de poveste! Le mulţumesc spiriduşilor şi le doresc Sărbători Fericite şi Binecuvântate!”, a precizat prof. Elena Matei.

