Florin Cristian Ștefan, bilanț pozitiv la conducerea Primăriei Pogăceaua

Printre tinerii intrați la conducerea administrațiilor locale în urma alegeri locale din 2020 se numără și Florin Cristian Ștefan, cel ales să conducă destinele comunei Pogăceaua. I-am făcut o vizită în aceste zile, să vedem cum a gestionat el treburile în primul an de mandat, ce s-a făcut, dar mai ales ce urmează la nivelul comunei Pogăceaua.

Reporter: Cum a fost procesul de acomodare cu noua funcție?

Florin Cristian Ștefan: Nu pot spune că a fost greu, adaptarea la această nouă profesie pentru mine, cea de primar, a fost una cât se poate de ok. Cu oamenii e greu de lucrat, lucru care s-a simțit din plin la începutul acestui mandat, plus pandemia aceasta care și-a spus cuvântul, nu față de comuna Pogăceaua, ci față de întreaga țară. Nu pot să spun că a fost foarte greu să intru în pâine cum se zice. În primul rând, ca și administrație locală, primul lucru cu care nu eram la curent a fost cel legat de bani, de repartiția acestora mai exact. Când s-a făcut bugetul, s-a primit o sumă de bani de la bugetul de stat. Norocul nostru a fost că nu am avut foarte mulți angajați la nivel de Primărie, în condițiile în care aveam multe din posture neacoperite. Este vorba de 11 angajați, fapt pentru care au rămas cu ceva bani la buget. Noi, nemaifăcând angajări, am rămas cu un personal destul de restrâns, fără viceprmar, fără inginer agricol. A fost un pic mai greu fără personalul complet, dar cumva ne-am descurcat.

Rep.: Ce s-a făcut în ultimul an la nivelul comunei Pogăceaua?

F.C.Ș.: Am făcut un proiect pentru un teren sportiv sintetic, început și finalizat în cursul anului 2021, amplasat lângă Școala Gimnazială din Pogăceaua. A fost o investiție extrem de așteptată, în special de copii, realizată din bugetul local, valoarea acesteia fiind de 210.000 de lei.

De asemenea, în cursul anului trecut am reușit să aducem în comuna noastră un medic stomatolog, lucru care nu a mai fost până acum, grație unui cabinet modern care l-am realizat de asemenea în cursul anului trecut. De asemenea, tot ca o noutate, am montat la nivelul comunei un bancomat. Inclusiv angajații Primăriei beneficiază acum de salarizarea pe card, măsură luată ca urmare a acestui bancomat, în condițiile în care până acum salariile se dădeau cash.

Rep.: Ce alte lucrări pot fi trecute la capitolul realizări?

F.C.Ș.: Ca și lucrări importante, la începutul anului trecut am decolmatat pârâul Șesu în localitatea Văleni, ce vine de la Sânpetru. A fost o lucrare extrem de necesară deoarece am avut multe probleme cu acest pârâu când precipitațiile erau mai mari. Tot la începutul anului trecut, am dat ordin de începere a lucrărilor de reabilitare și extindere la căminul cultural din localitatea Văleni, investiție în valoare de aproximativ un milion de lei. În 2021 am amenajat o jumătate de kilometru de trotuare în localitatea Pogăceaua. În acest sens, în luna decembrie am mai achiziționat undeva la 3.000 de metri pătrați de pavaj în vederea reabilitării trotuarelor, lucrare ca va fi demarată în acest an. Am întocmit un proiect de înfrumusețare a comunei, ce urmează să fie depus la Compania Națională de Investiții. Nu în ultimul rând, am montat camere de supraveghere în localitatea Pogăceaua, iar în acest an vom acoperi și celelalte sate.

Rep.: Se tot vorbește de un sediu nou de Primărie. În ce stadiu se află acest demers?

F.C.Ș.: Există un proiect pentru un sediu administrativ nou, știut fiind faptul că actualmente ne desfășurăm activitatea în sediul căminului cultural din Pogăceaua. În acest sens, în urmă cu vreo 10 ani a fost achiziționată o casă în imediata apropiere, unde dorim să amenajăm sediul administrativ. În cursul anului trecut, am rezolvat și partea juridică a terenului pe care este situată această casă. Există posibilitatea ca acestă investiție să fie derulată prin CNI sau prin PNRR, respectiv extinderea și reabilitarea acestei clădiri în vederea transformării ei în sediu administrativ.

Rep.: La școala din Pogăceaua se observă ceva mișcare. Despre ce este vorba?

F.C.Ș.: La Școala Gimnazială din Pogăceaua s-au derulat în cursul anului trecut lucrări de reabilitare și modernizare, fapt pentru care am fost nevoiți să mutăm copiii la Văleni. A fost destul de greu deoarece școala din Văleni este mai mică, plus că am fost nevoiți să închiriem un mijloc de transport pentru a putea duce copiii la școală. Lucrările ce țin de interior au fost finalizate la finalul anului trecut, iar în prezent se lucrează la exterior. Așa se explică mișcarea de care ați pomenit. Ca și dotare, am achiziționat în luna decembrie 20 de calculatoare, plus alte lucrări de modernizare a sălilor de clasă, grație unui sprijin financiar primit de la Guvern în valoare de 25.000 de lei. Sperăm ca în acest an să putem finaliza și exteriorul școlii, să pavăm și curtea interioară astfel încât școala din Pogăceaua să fie pusă la punct din tote punctele de vedere.

Rep.: Cum stați la capitolul utilități?

F.C.Ș.: La Pogăceaua e făcută canalizarea, dar nu și funcționabilă. Urmează să vorbim cu cei de la Aquaserv să putem preda lor canalizarea. Urmează să finalizăm canalizarea și în localitatea Văleni, parte dintr-un proiect în valoare de 1 milion de euro derulat pe fonduri europene. În schimb apa este rezolvată în toată comuna. Există la nivel de comună și conducta de gaz, dar nu beneficiază toată lumea de această utilitate, fapt pentru care i-am ajutat pe cetățeni în ce privește actele pentru branșarea la gaz.

Rep.: Dar în ce privește drumurile?

F.C.Ș.: Am pietruit drumurile în comună, lucrări care vor continua și în acest an. În acest sens am achiziționat piatra necesară acestor lucrări. Pe lângă asta, vom avea și asfaltări, grație proiectului depus la Ministerul Dezvoltării prin Programul ”Anghel Saligny”. Acesta are o valoare de aproximativ 8 milioane de lei și prevede asfaltarea a 7,5 kilometri de drum în localitățile din comună. Anul trecut nu am avut asfaltări, doar reparații, aici intrând și drumul care face legătura cu Bandul.

Rep.: Ați pomenit de lipsuri în ce privește personalul din Primăriei. Ce posturi mai sunt de acoperit?

F.C.Ș.: La momentul de față am avea nevoie de un îngrijitor care să se ocupe de întreținerea comunei. În acest sens, prin hotărâre de Consiliu Local am înființat un astfel de post pe care urmează să angajăm pe cineva care să se ocupe de întreținerea comunei, curățenie și alte lucrări de gospodărire comunală. De asemenea, am angajat un inginer agronom, post care era liber, la fel și în ce privește postul de contabil. Cei doi își vor începe treaba începând cu data de 1 februarie.

Rep.: Un aspect important în special în mediul rural este cel legat de cadastru. Cum se prezintă comuna Pogăceaua în această privință?

F.C.Ș.: Anul trecut am încheiat un contract pentru parcelarea comunei. Am primit 160.000 de lei de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și din acest an ne vom apuca și de această lucrare. Contractul încheiat în toamna anului trecut are o durată de un an și opt luni pentru 10 sectoare, respectiv 1.000 de parcele. Practic, într-un an și opt luni trebuie să facem 1.000 de parcele. Din totalul de 60 de sectoare, trebuie să rezolvăm 10 pentru care am și primit această sumă de bani. Până acum nu s-a făcut nimic în această privință. Parcelarea se află acum la cea de a șaptea tranșă, de șapte ani s-a tot dat bani pentru cadastrare, dar din păcate acest aspect nu a fost luat în calcul de fosta conducere. Sunt multe probleme ce derivă din această lipsă a cadastrului, dar care trebuiesc rezolvate. Astfel am și ales aceste sectoare, acolo unde impetuos necesar.

Rep.: Care sunt prioritățile comunei pentru perioada următoare?

F.C.Ș.: Prioritatea principală pentru perioada următoare sunt asfaltările drumurilor comunale. De asemenea, tot ca o prioritate, este rezolvarea canalizării în zona ”Copăcelul” din Pogăceaua. Cei de acolo, cu precădere romi, și-au construit case, au toate utilitățile, mai puțin canalizarea. Sperăm să o putem rezolva cu fonduri din bugetul local. În acest an, sperăm să finalizăm capela mortuară din localitatea Pogăceaua, iar în localitatea Văleni să începem demersurile pentru o lucrare asemănătoare. Nu în cele din urmă, vom încerca să facem un proiect prin Compania Națională de Investiții pentru o sală de sport în comuna Pogăceaua, precum și un teren de sport sintetic în curtea școlii din localitatea Văleni. Deocamdată, să vedem pe ce buget ne vom baza pentru acest an, care, din câte am înțeles trebuie definitivat până în luna februarie. De săptămâna viitoare ne vom apuca de lucru la el, să vedem ce fonduri vom avea destinate investițiilor, aspectul cel mai important până la urmă. A consemnat

Alin ZAHARIE