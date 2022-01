2022, anul investițiilor pentru Ideciu de Jos

Share



Pentru anul 2022 comuna Ideciu de Jos are prevăzute câteva investiții importante menite să dezvolte infrastructura, respectiv asfaltări de drumuri, canalizare, apă potabilă, și nu în ultimul rând o grădiniță, creșă și un dispensar uman. Despre toate acestea ne-a vorbit primarul Lucian Feier Lăurean în interviul care urmează.

Reporter: Ce investiție preconizați la nivelul comunei Ideciu de Jos prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”?

Lucian Feier Lăurean: Am depus prin Programul ”Anghel Saligny” un număr de patru proiecte care au în vedere infrastructura la nivel de comună, respectiv reabilitări de drumuri, canalizare și extinderea alimentării cu apă.

Rep.: Despre ce proiecte este vorba?

L.L.F.: Primul proiect depus are în vedere modernizarea străzilor din satul Deleni, respectiv două străzi pe care nu le-am putut reabilita din cauză că nu au fost în proprietatea noastră. Am avut un proces cu cei de la Romsilva pe care în cele din urmă l-am câștigat, astfel că am câștigat dreptul de proprietate la aceste drumuri, și astfel putem să le reabilităm prin intermediul acestui proiect depus prin Programul ”Anghel Saligny”. Cele două străzi au o lungime de 2,6 kilometri, pe care locuiesc undeva la 40 de familii. Sunt singurele străzi neasfaltate la nivel de comună. Prin acest proiect sperăm să rezolvăm în totalitate problema asfaltului la nivel de comună. Mai rămân drumurile de câmp care sperăm să le rezolvăm în perioada următoare. Al doilea proiect depus se referă la reabilitarea drumului comunal de legătură între satul Ideciu de Jos și satul Deleni, pe o lungime de 5,4 kilometri. Este un drum care a fost asfaltat cu ani în urmă dar care a ajuns să nu mai corespundă cerințelor actuale, fapt pentru care, prin acest proiect, va fi pus la punct așa cum trebuie. Este vorba de asfalt, plus consolidări de mal la pârâul ce travesează zona. Am avut o problem cu o porțiune în care pământul s-a surpat, fapt pentru care e nevoie de construirea unui zid de sprijin. Un alt proiect este cel de extindere a rețelei de canalizare care, în primăvara acestui an dorim să o dăm în folosință. Este un proiect mai vechi, în care canalizarea nu a fost executată corespunzător. În cele din urmă s-a remediat iar în primăvară dorim să-i dăm drumul. Prin acest proiect se vor face undeva la 5 kilometri de rețea nouă pe anumite locuri unde nu a fost prevăzută canalizarea în proiectul vechi, respectiv pe alte străzi care s-au contruit case între timp. Cel de-al patrulea proiect prevede reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Ideciu de Jos și Ideciu de Sus. Aici sunt anumite probleme din cauza faptului că, din 2003, de când există rețeaua de apă, s-au construit foarte multe case, iar rețeaua nu mai face față în anumite locuri, fapt pentru care e nevoie de această reabilitare. În zona denumită popular ”Cătun” sunt aproximativ 35-40 de case. Aici există o țeavă de apă de cu diametrul de 63 de milimetri. Este obligatoriu să punem cel puțin doi hidranți, doar că diametrul corespunzător de este de 110 milimetri, fapt ce necesită schimbarea rețelei.

Rep.: Ce alte investiții preconizați pentru acest an?

L.F.L.: Este ultimul an în care finalizăm cele două proiecte de asfaltări la nivel de comună, unul pe fonduri europene, pe Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, iar celălat prin PNDL II. Mai exact, este vorba de reabilitarea unui total de 12 kilometri de drum la nivelul comunei Ideciu de Jos. Ambele proiecte sunt executate în proporție de 60-70%, iar în cursul acestui an sperăm să le putem termina. De asemenea, în acest an dorim să finalizăm construirea grădiniței și creșei din localitatea Ideciu de Jos, proiect în valoare de 1.861.401 de lei, din care 1.756.995 de lei finanțare nerambursabilă. Investiția este finanțată prin Programului Operațional Regional 2014-2020. Este vorba de două grupe de grădiniță a câte 20 de copii, respectiv o grupă de 10 copii la creșă. Mai sunt și alte proiecte la nivel de comună, și aici mă refer la construirea unui nou dispensar uman în comună, proiect depus la Compania Națională de Investiții, amenajarea platformelor la stațiile de autobuz din comună, și nu în cele din urmă amenajarea de trotuare, în special în Ideciu de Jos, partea către Reghin unde este impetuos necesar o astfel de investiție pentru siguranța pietonilor.

Rep.: Cum vedeți anul 2022 din punctul de vedere al dezvoltării comunei?

L.F.L.: În primul rând sperăm să avem parte de una an mai bun decât 2021. Așteptăm să vedem ce ne rezervă Planul Național de Redresare și Reziliență, să vedem ce proiecte putem accesa, care vor fi ghidurile de finanțare. Suntem interesați practic de orice proiect care aduce un beneficiu comunei noastre.

A consemnat Alin ZAHARIE