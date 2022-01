DOLIU. S-a stins din viață un reputat medic și om de cultură mureșean

Share



Cu inima zdrobită de durere ne despărțim de soțul, tatăl, bunicul și prietenul nostru iubit Dr. Mihai Ardelean care ne-a părăsit sâmbătă 22 Ianuarie 2022. Priveghiul va avea loc luni 24 Ianuarie la ora 18:00 la servicii funerare PAX. Înmormântarea va avea loc marți la ora 15:00 la Cimitirul Municipal Sangeorgiu de Mures.

IN MEMORIAM DR. MIHAI ARDELEAN (1947-2022)

Familia îndoliată, rudele, prietenii şi toţi cei apropiaţi, anunţă cu tristeţe trecerea la cele veşnice a medicului şi omului de ştiinţă şi cultură MIHAI ARDELEAN, specialist în psihiatrie, publicist şi eseist, un spirit de o aleasă sensibilitate, onestitate şi nobleţe sufletească.

Născut la 22 septembrie 1947, în Municipiul Cluj, Dr. Mihai Ardelean a absolvit Liceul „Ioan Slavici” din Arad (1958-1965) şi Facultatea de Medicină Generală din Cluj-Napoca (1965-1972) şi studiile doctorale în medicină, obţinând titlul de doctor în psihiatrie urma susţinerii tezei de doctorat intitulată Unele aspect etnopsihiatrice şi transculturale în psihopatologie (2000). Ulterior a devenit licențiat şi în istorie, la Facultatea de Istorie a Universității „Babeș-Bolyai” (2006), urmând apoi şi masterul Elitele și proiectele de construcție europeană, în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureș (2003-2005).

A avut o lungă şi bogată activitate profesională în domeniul medical, începută imediat după absolvirea facultăţii, fiind, pe rând: medic generalist în comuna Straja, din jud. Suceava (1972-1974), apoi în comuna Vadu, din jud. Satu-Mare (1974-1976), iar, după secundariatul, urmat la Bucureşti (1976-1979), s-a transferat pe postul de medic psihiatru la Laboratorul de Sănătate Mintală din Târgu Mureş (1980-2017), instituţie pe care a coordonat-o în ultimele decenii de activitate profesională. A predat o vreme, ca profesor asociat, cursul de „Istoria Medicinei”, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

Pasionat de cercetări în domeniul psihiatriei transculturale şi a etnopsihiatriei, participă la congrese şi reuniunii internaţionale la Geneva (Elveţia, 1999) şi Paris (2000). Este prezent, de asemenea, în programele unor manifestări cultural-ştiinţifice naţionale, precum: Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, de la Sebeş-Alba, Zilele „Liviu Rebreanu”, din Bistriţa, Festivalul „Lucian Blaga”, Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru” şi Colocviile revistelor de cultură şi de ştiinţe umaniste, de la Târgu Mureş, Şezătoarea literară de la Giuluş – la toate fiind apreciate contribuţiile sale academice şi răsplătite cu premii şi diplome de excelenţă.

Totodată se specializează în străinătate la: Centre Hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc (martie-mai 1995), din Lyon, Franţa; International Soc. For the Study of Personality Disordes (1997) ş.a. Publică peste 40 de studii şi articole de specialitate în diferite publicaţii din ţară şi străinătate: Neurologie. Psihiatrie. Neurochirurgie (1988), Buletin de psihiatrie integrativă (1996, 1997), Revista de Medicină şi Farmacie (1998), Revista Medicală Orădeană (1999), Medical Update (2002), Psihiatrie (2002) ş.a. Interesat de istoria mentalităţilor, de psihologia inconştientului şi filosofia culturii, în ultimele două decenii a avut rodnice colaborări cu reviste în acest profil, precum: Discobolul (Alba Iulia), Vatra şi Izvoare filosofice (Târgu Mureş), Paşii Profetului şi Caietele Blaga (Sebeş-Alba) ş.a.

A publicat cărţile: Personalitate şi Profesie (Editura University Press, Târgu Mureş, 2001) – în colaborare cu prof. dr. Aurel Nireştean, Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară (2007), Rezistenţă şi schimb într-o cultură multietnică (2008), Istoria altuia în apărarea eului (2009), În reluare, manipularea (2010), Istorii locale. Bagatele provinciale (2012), Viaţă şi amor (2013) – toate apărute la Editura Ardealul, din Târgu Mureş, coordonate împreună cu sociologul Dorin-Adrian Suciu.

Dr. Mihai Ardelean a lăsat în urmă o operă prin care spiritul său continuă să existe şi să îşi manifeste polivalenţele lui culturale şi profund umanitare, ea stând – în bibliotecile publice – la dispoziţia tuturor celor care sunt dornici s-o citească. Iar de orânduirea ei se vor ocupa, de aici înainte, cercetătorii şi analiştii specializaţi pe domeniile pe care le abordează.

Ne despărţim, cu mare regret, de un soţ şi un tată ataşat valorilor familiei, de un medic cu vocaţia profesiei sale, de un publicist şi eseist de mare fineţe cultural-ştiinţifică şi, în acelaşi timp, de un prieten bun şi devotat!

Dumnezeu să-l aibe în pază şi să-l odihnească în cerul său liniştit!

Familia îndoliată!

Rudele!

Prietenii care l-au cunoscut şi l-au preţuit!