Despre evrei și istorie locală, de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Share



Elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin au avut parte joi, 27 ianuarie, de o inedită și necesară lecție de istorie cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Locul ales pentru a marca această zi a fost Cimitirul Evreiesc, prilej pentru elevi să afle lucruri inedite despre istoria Reghinului și nu numai, după cum afirmă Cristina Drescan, profesor de limba engleză în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

„Cred că fiecare dintre noi are datoria să scoată în evidenţă, pe de o parte, multiculturalitatea Reghinului, implicit a Transilvaniei, iar pe de altă parte, să nu uite ororile războiului și încercările prin care au trecut cetăţenii orașului nostru. Prin diferitele comemorări organizate de Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” în colaborare cu Primăria Reghin și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Reghin, ţinem să reamintim tinerilor de efectele nocive ale manipulării, discriminării, intoleranţei și xenofobiei. Astfel, în toamna anului trecut, pe 6 octombrie, am participat alături de doi colegi și 16 elevi la marcarea Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului la Cimitirul Evreiesc. Joi, în 27 ianuarie, de Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului am rememorat soarta tragică a evreilor din Reghin și zonă. Sunt convinsă că primul pas către normalitate în orice domeniu este asigurarea unei educaţii de calitate. Deplasarea la Cimitirul Evreiesc și ora interactivă pregătită de reprezentantul Centrului de Informare Turistică, Simona-Loredana Bogdan a contribuit semnificativ la o mai bună înţelegere a istoriei locale și globale”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin.

Elevii clasei a X-a C din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, profil filologie-bilingv engleză au avut ocazia să descopere o parte din istoria orașului în care trăiesc, cu precădere despre comunitatea evreiască care a trăit în Reghin, grație informațiilor prezentate de către reprezentantul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Reghin.

„Am profitat încă o dată de o zi specială pentru a reveni în Cimitirul Evreiesc din Reghin alături de o clasă de liceu. Prezentarea de care au avut parte acești alevi a fost făcută în limba engleză, am încercat să le prezint câteva date despre istoria evreilor reghineni sau a celor care au trăit aici, despre locuri care amintesc de trecerea și stabilirea lor aici, la Reghin, locuri care au rămas și care există și în prezent. De fiecare dată când trecem pe lângă ele, poate ne vom aminti de moștenirea pe care ne-a lăsat-o această populație evreiască. Pe de altă parte, pentru a mai încălzi puțin atmosfera, le-am pregătit niște cartonașe cu niște cuvinte în engleză, cuvinte care i-au îndrumat pe elevi către anumite simboluri existente pe pietrele funerare din cimitir astfel încât activitatea să fie una interactivă, bazată pe o muncă în echipă. Mai exact, echipe de câte doi au trebuit să găsească toate aceste simboluri prezentate prin intermediul cartonașelor. Sperăm ca prin această activitate elevii să se apropie mai mult de cultura și civilizația evreiască”, a precizat Simona Loredana Bogdan din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Reghin.

Alin ZAHARIE