Simona Rad, arta de a picta pe încălțămintea sport

Uită de sneakerșii banali de pe raft! Alege ceva ce te scoate din tipar. „Mi-am dorit de foarte mult timp să am o pereche de adidași cum nu are altcineva, să fie unicat. Sunt pictați cu camere de filmat, după cum e meseria mea”, ne spune cunoscutul mureșean Vali Ghica, videographer la Scene 45. Dar de unde are el și mulți alți clienți din țară și din străinătate sneakerși, model unicat, pictați manual?! Și așa am ajuns la tânăra de 24 de ani, care dă dovadă de originalitate și inteligenţă și aducea stil și feminitate în pictură. Dar nu de orișicare pictură: ci, pe încălțămintea sport.

Reporter: Simona Rad, ai revoluționat domeniul pantofilor sport, le dai altă valoare prin ceea ce faci, mulți știu deja despre tine și mulți ar vrea să știe. Povestește-ne puțin despre ceea ce faci.

Simona Rad: Sunt născută în Târgu Mureș, am absolvit Colegiul Național Unirea, profilul mate- info, bilingv engleză. Mai apoi am fost admisă în Anglia la facultate, la un profil de Fine Art, de unde m-am transferat după doi ani la Ilustrație și Animație, ceea ce am și absolvit după încă alți doi ani de studii. Am revenit în țară pentru că aici sunt toți cei dragi mie, oricum niciodată nu am avut gândul să rămân în străinătate, pentru a-mi face o viață acolo.

Reporter: Ai adus la rang de artă pictura pe încălțămintea de sport, indiferent că sunt teniși, adidași sau espadrile. Ce îți place cel mai mult să pictezi?

Simona Rad: Cam orice…depinde de împrejurări. În general nu imi place să pictez mașini si portrete, dar am proiecte excepție unde a fost o încântare să pictez si portrete. Ca să numesc câteva subiecte ce îmi plac sunt natura, animale, orice în stilul schițat.

Reporter: Încălțămintea pictată de tine ajunge până în Anglia, Germania sau Statele Unite. Care e primul pas pe care îl faci când primești o comandă?

Simona Rad: Atunci când primesc o comandă de la un client, primul lucru pe care îl fac este să mă documentez de tema propusă, îmi salvez cadre din filme, poze și mă mai interesez ce au făcut alți artiști pe respectiva tematică. Perechea de papuci mai întâi trebuie pregătită, șlefuită, degresată, iar abia apoi începe distracția, cum îmi place mie să spun.

Reporter: Cine sunt susținătorii tăi în munca pe care o faci?

Simona Rad: Sincer, cel mai mult mă susțin urmăritorii, pentru că ei mă încurajează și îmi dau motive să continui să postez si să fiu activă în online și să mă depășesc pe mine însumi. În egală măsură mă susțin enorm, atât familia, cât și prietenii. Trebuie să îl menționez pe Ionuț, logodnicul meu și familia lui care îmi poartă de grijă ca și cum aș fi fiica lor. Printre cei mai mari susținători mai sunt mama, sora mea, prietena mea cea mai bună, Ivona și nu în ultimul rând, Andrei Mihăescu, asociatul meu și în același timp, cel care m-a încurajat să pornesc în această aventură a sneakersilor pictați. El e și posesorul primilor sneakerși pictați de mine.

Reporter: Care a fost cea mai trăznită comandă primită?

Simona Rad: Am avut o comandă din America pentru o tipă comediant. A trebuit să reproduc o poză cu ea în care purta o mască de cățel și una în care ea dansa cu o mască de unicorn pe cap. Și totusi să realizez o lucrare de care să fiu și eu mândră. A ieșit bestial, chiar dacă la început părea o idee total de neacceptat esthetic.

Reporter: Cu cât se vând lurările tale?

Simona Rad: Nu creez o lucrare și după aceea încerc să o vând. Clientul îmi spune, am acest buget și îmi doresc această tematică. Iar eu creez un design pe măsură. Media prețurilor e undeva la 150 lire (aprox 900 lei). Prețul de start este 50 lire (aprox 300 lei). Într-adevăr cea mai scumpă pereche făcută până acum am evaluat-o la 2500 lire – pentru că a fost un proiect imens, cu zeci de ore de documentare, de design și 99 de ore de pictat.

Reporter: Unde te pot găsi potențialii clienți?

Simona Rad: Eu dedic marea majoritate a timpului de promovare Instagram ului, acolo îmi aranjez postările ca într-un portofoliu frumos pus la punct. @Rads_customs.