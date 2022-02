Trei persoane cercetate pentru infracțiuni multiple în dauna SC Maviprod Reghin

Share



Surse judiciare ne-au informat că prin rechizitoriul din 27 octombrie 2021, la finalizarea urmăririi penale, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Moldovan Dumitru Minodor și a altor două persoane în calitate de complici într-un dosar complex.

Conform surselor judiciare, cei trei sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni de delapidare în formă continuată, folosirea, cu rea-credinţă, de bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, fals în înscrisuri sub semnătura privată în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în dauna intereselor societății Maviprod SRL Reghin, iar dosarul a fost înaintat către Judecătoria Reghin.

(Redacția)