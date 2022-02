Gligor la pătrat. O super conectare tată-fiu

Share



Poveștile nu au fost vreodată mai frumoase. Mai ales când e vorba despre o relație autentică tată-fiu. Și poate cea mai încercată dintre cei doi este soția, respectiv mama care, așteptându-i cu răbdare, înțelegere și empatie la linia de finish, consumă emoții de două ori mai mult.

Lucian Gligor are 47 de ani, e inginer automatist. Vlad Lucian Gligor este elev la Colegiul Economic Transilvania, în clasa XI-a. Cei doi, împreună și separat, au câștigat zeci de medalii la concursurile de ciclism. Practic, pe unde au fost, au suflat cam tot caimacul, Mediaș, Cozia, Târnăveni, Alba-Iulia, Mureș Maraton 24 h.

Iată ce ne spune tatăl despre prima lui ieșire cu bicicleta.

„Până la vârsta de 35 de ani am avut o viață sedentară. Într-o zi când a venit un prieten la mine să mă invite la o plimbare până la platoul Cornești cu bicicleta. Am împrumutat una și m-am dus. Îmi aduc aminte că era grea, foarte grea, din fier. Când am pornit de la Liceul Pedagogic până sus, la platou, m-am oprit de vreo 6 ori, căutând tot felul de pretexte, ba scris sms pe telefon, ba dat un telefon…nu mai puteam de oboseală” ne povestește Lucian Gligor. Chiar dacă îi tremura tot corpul după ce a încheiat această experiență și a rămas în viață, după un timp îi veni iar cheful de a merge cu bicicleta. Și a mers. Și a tot mers. Și nici nu a realizat când totul a devenit o dependență, o adrenalină de care nu se putea lipsi.

„În doi ani de zile am slăbit 10 kilograme, în condițiile în care m-am și lăsat de fumat. Se zice că te îngrași atunci când lași țigara, dar prin sport am dovedit că, dimpotrivă, poți chiar slăbi. Stau la etajul 4 și, înainte să merg cu bicicleta, abia urcam cărând două bidoane de apă, mă opream la etajul doi și speram că apare vreun vecin să mă țină de vorbă, să-mi mai trag sufletul. Acum e altfel, urc 4 etaje și nu obosesc deloc „.

Prima bicicletă și-a cumpărat-o abia după doi ani de împrumutat din stânga din dreapta. A preferat să-și cumpere un model românesc, Devrom, cu ea a și participat la primul concurs, la Cluj, maratonul Făgetului, unde a concurat alături de alți aproximativ 1500 de oameni. „O bicicletă bună începe de la 10.000 de euro în sus, mult mai scumpe sunt cele personalizate, dar mie mi-a fost de mare ajutor și asta. Pe facebook este un grup de velo-bicicliști, ținem legătura și ne adunăm la concursuri sau diferite ieșiri, drumeții, dacă se poate ieșim săptămânal cu bicicletele. Când a început să crească Vlăduț, am început să-l luăm și pe el. Încet-încet a început să prindă gust de dat cu bicicleta, mai apoi să participe la competiții și chiar să și câștige niște bănuți ca premii” povestește tatăl.

Ciclismul este un antrenament minunat care menține un stil de viață activ. Poate ajuta la modelarea unui stil de viață sănătos, atât fizic, cât și mental. Mai mult decât atât, îți descoperă și pune în valoare adevăratele limite. “Cred că adevărata putere mi-am putut-o măsura participând la maratonul Mureș 24 h, unde pedalezi și te bucuri de alergarea pe potecile de la Platoul Cornești timp de 24 de ore în continuu. Poți participa individual sau într-o echipă formată din 4 persoane. A fost foarte greu, dar mi-am dat seama că, atunci când simți că nu mai poți, mai poți puțin”.

Vlad ne povestește că cele mai îndrăgite medalii sunt cele câștigate la Târnăveni, medalii handmade făcute de copiii cu dizabilități din cadrul unei organizații umanitare. De multe ori iese singur cu bicicleta, dând un share location pe telefon, pentru ca părinții lui să știe ce traseu face și unde se află în fiecare moment.

Muncă de voluntariat

Tatăl și fiul se angajează anual în diferite munci de voluntariat. „La maratonul organizat de ASCOTID Mureș suntem voluntari aproape în fiecare ediție, ajutând după puterile noastre, cu ceea ce este nevoie. Anul trecut, la prima ediție a maratonului Scaunul Domnului, am mers cu Vlad și un coleg de-a lui, Rareș Recheșan, care-și luase chitara. Am urcat mai repede cu o zi să montăm cortul și am dormit o noapte acolo. Când au sosit concurenții, i-am așteptat cântând la chitară, făcându-le poze, vă dați seama, le-am mai diluat gândurile, emoțiile de dinaintea maratonului, pe care le are fiecare înainte să se pună la linia de start”. Lucian își mai amintește că cel mai în vârstă participant avea 75 de ani și, așa cum era el, erau foarte mulți care luptau nu pentru a învinge, ci pentru a-și învinge proprii lor timpi, pentru a se depăși pe ei înșiși și propriile lor limite.

Începând de anul trecut, Vlăduț este pionierul unei platforme online https://www.e-ghid.ro/ , o scenă unde se întâlnesc ghizii montani autorizați cu pasionații ieșirilor în natură. Cei interesați pot găsi aici sfaturi de educație montană, turele organizate, după categorie, drumeție, ski de tură, călărie outdoor , speologie, cicloturism, Via ferrata, City break, alpinsim și escaladă, rafting, voluntariat și fotografie. Lui Vlad i-a venit ideea acestei platforme online, ca urmare a unei teme pentru acasă dată de un profesor. Ajutat de tatăl său, a făcut un plan de afaceri, iar astăzi a devenit realitate.

“Această platformă a fost lansată în luna noiembrie anul trecut, a avut și are în continuare susținerea unei firme de IT foarte cunoscută din județul Mureș, REEA, care ne ajută cu dezvoltarea website-ului, strategia de lansare și comunicarea social media , fiind un produs marca 100% mureșean. Ghidul montan este cel care organizează ieșirea pe munte și are grijă să le asigure echipamentul tehnic necesar. El însoțește pe cei care fac trasee montane și pe cățărătorii pe munte, le dă sfaturi și în cazuri critice, le acordă primul ajutor, responsabilitatea lui e foarte mare”

Tatăl și fiul ies săptămânal cu bicicleta, au pierdut deja numărătoarea, nu pot spune exact câte ieșiri au avut până acum, dar cert este că nici una nu a fost plictisitoare. „După atâți ani, nu am avut nici o ieșire cu bicicleta, cu prietenii sau singur și să spun că a fost nereușită. Dacă ajungem în vârful vreunui munte și acolo e vremea e rea, nu e nimic, muntele nu pleacă de acolo, venim altă dată. Noi mergem în munți nu pentru a face poze pe facebook, pentru a fi văzuți. Noi mergem să vedem”, ne spune Lucian Gligor.

Vlad și Lucian Gligor sunt o pereche de invidiat, îndrăgesc ciclismul și, de câte ori au ocazia, schiază. Un mare sprijin și credință nesfârșită în ei și în toate angajamentele lor au din partea soției, respectiv mamei, căreia îi mulțumesc.