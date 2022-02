Săptămâna căsătoriei într-o localitate mureșeană

Share



În jur de 50 de cupluri au decis să îşi reînnoiască jurămintele de iubire într-un cadru medieval asigurat de Castelul Mariaffy şi să ia parte la o serie de activităţi menite să le reconsolideze unitatea, cu ocazia Săptămânii căsătoriei, care se derulează de zece ani la Sângeorgiu de Mureş, începând cu sărbătoarea Sfântului Valentin până în data de 20 februarie.

„Am auzit că la nivel mondial de 20 de ani se organizează Săptămâna căsniciilor, am devenit curioşi şi ne-am propus să organizăm şi la Sângeorgiu de Mureş astfel de activităţi. Când am citit care este scopul, l-am împărtăşit şi, în ultimii 10 ani, în jurul zilei de 14 februarie, când oraşele sunt pline de inimioare roz şi se atrage atenţia asupra dragostei, am decis să atragem şi noi atenţia asupra căsătoriei şi a iubirii din căsnicie. De 10 ani organizăm şi noi astfel de evenimente care au ca scop întărirea căsniciei, ne întâlnim să facem schimburi de experienţă şi să ne distrăm. Împreună cu soţia participăm de 15 ani şi la cursuri pentru cei logodiţi, pentru că este foarte important să te pregăteşti pentru căsătorie, nu doar să intri în acea relaţie şi la prima problemă să abandonezi. Organizăm evenimente creative astfel încât să petrecem împreună timp de calitate, să dialogăm, să reînnoim acel ‘Da’ pronunţat acum 15 sau 20 de ani, să schiţăm planuri de viitor, iar la sfârşit să binecuvântăm căsniciile. Am combinat plăcutul cu utilul, am invitat perechile să facă o plimbare romantică la Castelul Mariaffy şi în afara lui, iar apoi ne vom vedea şi pe terenul de hochei”, a declarat presei primarul din Sângeorgiu de Mureş, Sofalvi Szabolcs.

Motto-ul sub care se organizează Săptămâna căsătoriei în acest an, la Sângerogiu de Mureş, este „Să rămânem împreună”, iar anual prezenţa cuplurilor este tot mai numeroasă.

Unul dintre momentele importante ale Săptămânii căsătoriei s-a petrecut la Castelul Mariaffi din Sângerogiu de Mureş.

„Castelul a fost construit în 1870, dar înaintea lui a existat un alt castel al familiei Petki. S-au oficiat două căsătorii importante aici în castel, una a lui Petki Janos şi Cornis Katalin, al căror inel de logodnă l-am găsit într-un muzeu în Ungaria şi va fi expus aici, iar a doua căsătorie importantă a fost între Petki Erzsebet şi Toldalagi Mihaly. La aceasta au participat Principele Transilvaniei Rakoczi Gyorgy I , Matei Basarab, Vasile Lupu. Printre invitaţi a fost şi Maria Tereza, dar ea nu a putut să onoreze invitaţia, a trimis pe cineva în locul ei. Petki Janos şi Cornis Katalin au fost căsătoriţi 30 de ani, iar al doilea cuplu, 60 de ani. Cuplurile sunt invitate aici. (…) La prima oprire primesc o hartă, apoi redactează o scrisoare cum văd căsătoria lor timp de 200 de ani, după care fac un puzzle de poezii de dragoste pe care trebuie să le completeze împreună. Va urma o altă staţie în care primesc citate din Biblie în ceea ce priveşte căsniciile, apoi se opresc în hol unde li se prezintă castelul, iar în sala căsătoriilor au un moment de retrăire a momentului căsătoriei, semnând o diplomă. Fireşte, urmează poza pentru amintiri, iar în pivniţă au parte de muzică şi de un moment special unde se spune o rugăciune de binecuvântare a căsătoriilor”, a declarat ghidul castelului, Szasz Balint.

Unul dintre organizatori, Adela Sofalvi, a precizat că evenimentele din cadrul celei de-a 10-a ediţii au loc în curtea castelului Mariaffi şi la Arena de Hochei din comună, iar pentru prima dată manifestarea se desfăşoară şi în limba română.

„Scopul e să învăţăm unii de la alţii şi să sărbătorim în acest mod căsnicia, care este un lucru foarte important în viaţa oamenilor. Interesant este că în fiecare an în jur de 40-50 de cupluri se înscriu la această sărbătoare”, a arătat Adela Sofalvi.

Castelul Máriaffy din Sângeorgiu de Mureş, ridicat în forma actuală începând cu anul 1870, a fost salvat din ruină de către primăria localităţii, care a reuşit să acceseze o finanţare europeană pentru redarea în circuitul turistic a acestei clădiri emblematice.

Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş a reuşit să cumpere castelul în anul 2010, de la urmaşii contelui Máriaffy, a consolidat acoperişul, iar apoi administraţia locală a accesat mai multe finanţări pe proiecte mai mici.

În anul 2018, au demarat lucrările de renovare în baza unei finanţări europene în valoare de 1,1 milioane de euro, din care peste 80% din fonduri europene, restul cofinanţare din partea administraţiei publice locale.

Proiectul a prevăzut reabilitarea castelului, iar apoi a fost accesat un alt proiect pentru mobilier şi dotări.

În timpul săpăturilor, în jurul castelului au fost descoperite numeroase obiecte vechi şi valoroase, iar lucrările s-au finalizat în anul 2020.

Din istoricul clădirii aflăm că, la mijlocul secolului al XIX-lea, castelul Mariaffy era fortificat, iar în anii 1870, la ordinul lui Albert Mariaffy, castelul a fost reconstruit, lucrările fiind coordonate de maistrul zidar Pál Soós din Târgu Mureş.

După naţionalizarea din 1948, castelul a fost trecut în folosinţa Gospodăriei Agricole de Stat, iar din 1989 clădirea a rămas pustie, deteriorându-se rapid.

Castelul Mariaffy era renumit pentru luxul pe care îl adăpostea, iar însemnările vremii spun că salonul şi galeria de portrete conţineau operele mai multor maeştri renumiţi în epocă.

În jurul castelului a fost cândva un parc de 68 de hectare, care conţinea specii de arbori rari şi un mic iaz, în prezent doar o mică partea a parcului păstrându-se.

(www.agerpres.ro)