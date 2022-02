Înfrățire între Târgu Mureș și Chișinău?

Share



Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a discutat sâmbătă, 19 februarie, la Târgu Mureş, cu primarul Soós Zoltán, despre iniţierea relaţiilor de înfrăţire dintre cele două municipii.



”La Târgu Mureş, am avut întrevedere cu primarul municipiului, Soós Zoltán. Am discutat despre iniţierea relaţiilor de înfrăţire între municipiile noastre şi despre potenţiale proiecte care pot fi realizate în comun. Suntem în discuţie ca împreună să putem construi la Chişinău o grădiniţă-creşă după modelul şi proiectul celor care sunt construite în prezent în România. Am mai discutat şi despre alte acţiuni pe care le putem iniţia”, a anunţat Ion Ceban, pe Facebook.

Ion Ceban a postat, de asemenea, o fotografie în care apare alături de primarul din Târgu Mureş, Soós Zoltán, şi de viceprimarul Alexandru Gyorgy, la statuia lui Mihai Eminescu.

(www.agerpres.ro)