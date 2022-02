Victimă salvată de către un plutonier din cadrul ISU Mureș

Share



Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ,,Horea” al județului Mureș, luni, 21 februarie, Marian Romulus Sebastian, plutonier major, în cadrul ISU Mureș a salvat o persoană aflată în centrul municipiului Târnăveni care avea nevoie urgent de ajutor.



,,Din fericire, colegul nostru plutonier major Marian Romulus Sebastian împreună cu soția și băiatul lor se aflau în zonă. Sebastian a văzut cum o persoană de sex masculin a căzut și s-a lovit cu fața de asfalt. Colegul nostru nu a stat pe gânduri și mânat de instinctul de salvator, de îndată a sărit în ajutorul victimei”, au precizat reprezentanții ISU ,,Horea” al județului Mureș.



,,M-am apropiat de victimă, în momentul respectiv aceasta era întinsă pe jos, inconștientă, dar avea puls și respira. Un cetățean a sărit în ajutor cu o sticlă de apă și șervețele. Am întors victima, am stropit-o cu apă ușor pe față, moment în care aceasta și-a deschis ochii. Imediat am început să vorbesc cu victima pentru a o aduce în stare de conștiență. După ce persoana și-a revenit, împreună cu cetățeanul respectiv, am ridicat victima și am așezat-o pe o bancă. Am sunat la 112 pentru a solicita sprijinul colegilor din dispecerat. Până la sosirea ambulanței, împreună cu soția mea am curățat fața victimei. La sosirea echipajului de prim ajutor de pe ambulanța SAJ, le-am transmis toate măsurile întreprinse și i–am ajutat la transportul victimei în ambulanță”, a precizat Marian Romulus Sebastian, plutunier major în cadrul ISU Mureș.



,,Prin acest act de întrajutorare, Sebastian împreună cu soția lui și respectivul cetățean, au demonstrat că respectul, empatia și responsabilitatea față de semeni pot contribui la salvarea de vieți. Nobila acțiune a insuflat un model de bune practici fiului său de 15 ani. Plutonierul major Marian Romulus Sebastian, are o vechime în cadrul ISU Mureș de 12 ani, acesta fiind paramedic de 3 ani și își desfășoară activitatea la Secția de Pompieri Sărmașu. Pe această cale îl felicităm pe Sebastian, îi dorim mult succes pe mai departe și nu în ultimul rând îi mulțumim pentru devotamentul de care dă dovadă față de nobila meserie a salvatorilor”, au mai precizat reprezentanții ISU ,,Horea” al județului Mureș.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – ISU Mureș – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al jud. Mureş