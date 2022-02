Municipiul Târgu Mureș, dispus să ofere asistență umanitară unui oraș înfrățit din Ucraina

Share



Primarul municipiului Târgu Mureş, Soos Zoltan, a anunţat, joi seara, că municipalitatea are disponibilitatea şi este pregătită să ofere asistenţă umanitară oraşului înfrăţit Ujhorod, situat în vestul Ucrainei.

”Azi dimineaţă am fost şocaţi aflând că de ce ne temeam, s-a întâmplat. Am citit ştirile devastatoare din Ucraina acestor vremuri grele şi dorim să ne exprimăm solidaritatea cu toţi cetăţenii ucraineni, dar mai ales cu locuitorii oraşului Ujhorod, aflat în vestul Ucrainei. În plus, asigurăm atât conducerea cât şi locuitorii oraşului înfrăţit de tot sprijinul nostru şi de prietenia noastră, având disponibilitatea şi fiind pregătiţi să oferim asistenţă umanitară. Suntem încrezători că Ujhorod, care are norocul de a fi situat geografic într-o poziţie avantajoasă, va rămâne în siguranţă. Este extrem de regretabil că cele două ţări, Ucraina şi Rusia, nu au reuşit să rezolve conflictul pe cale diplomatică”, a scris Soos Zoltan, într-o postare pe Facebook.

Edilul a spus că municipalitatea va acorda „toată atenţia relaţiei calde şi frăţeşti dintre Târgu Mureş şi Ujhorod”.

„Îi asigurăm încă o dată pe locuitorii din Ujgorod de sprijinul nostru şi ne exprimăm întreaga noastră solidaritate cu Ucraina. Dumnezeu să binecuvânteze Ujhorod şi Ucraina!”, a mai spus primarul Soos Zoltan.

