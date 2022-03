VIDEO: Perspectivele educației în domeniul turismului dezbătute la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”

Share



Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin a organizat miercuri, 9 martie o dezbatere având ca temă învățământul tehnic, moment care a marcat Ziua Națională a Meseriilor. Pe lângă reprezentanții Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, elevi și profesori, au mai participat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mureș, reprezentanții agenților economici implicați în domeniul hotelier (Ovidiu Ilisan-Pensiunea-Restaurant Hunter Vip, Monica Căpușan-Hotel Valea Regilor) și nu în ultimul rând reprezentanții Centrului Național de Informare și Promovare Turstică Reghin.

În cadrul dezbaterii s-au abordat aspecte legate de promovarea turistică a orașului, necesitatea colaborării dintre reprezentanții unităților economice cu profil turistic din zonă și elevi, concordanța dintre planul cadru de specialitate și așteptările profesionale din domeniu pe piața muncii, precum și aspect legate de dezvoltarea personală a elevilor și consiliere eficientă cu adulții cu scopul conștientizării importanței educației profesionale și tehnice.

„Cu prilejul Zilei Naționale a Meseriilor am avut bucuria să fim invitați la Reghin, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” care a organizat o inedită dezbatere legată de promovarea îmvățământului tehnic, respectiv a meseriei de Tehnician în turism. Atât cadrele didactice, elevii, cât și societățile comerciale, antreprenorii din Reghin au înțeles faptul că cel mai important lucru este să creștem și să educăm buni meseriași în ce privește turismul. Pentru acest lucru trebuie într-adevăr să facem ceva. După cum am văzut și în documentația prezentată, există o poartă deschisă, doar trebuie să intrăm și să dezvoltăm acest sector. Consider că avem niște copii deosebiți, plini de energie, dornici să muncească, să se dezvolte, dar pe care trebuie să-i orientăm, să le deschidem aceste porți și să-i introducem în taina meseriei și a muncii, să înțeleagă cât de valoroasă este munca. Responsabili pentru toată această chestiune sunt părinții și cadrele didactice. Spun asta deoarece un copil de 14 ani nu poate să hotărească singur ce dorește să facă în continuare în viață, dar, părintele, cunoscându-l, la fel și în ce privește cadrele didactice care cunosc potențialul acelui copil, pot să-i orienteze și să-i găsească locul și rolul în societate. Acesta cred că este cel mai important aspect ce ține deformarea unui tânăr în ziua de astăzi”, a precizat Illés Ildikó, inspector şcolar general adjunct, IȘJ Mureș.

La rândul său, Anca, Turc, inspector şcolar pentru învățământ profesional şi tehnic a subliniat importanța ca dezbaterea de la Reghin să-și atingă finalitatea. „Sper ca ceea ce s-a discutat la această dezbatere să se și concretizeze astfel încât învățământul profesional și tehnic să se revigoreze, să putem schimba concepția anumitor părinți și elevilor, astfel încât pe viitor să avem mai buni meseriași în toate domeniile, nu neapărat în acest domeniu al turismului care a fost dezbătut la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, a spus Anca Turc.

Nagy Imre Laszlo: „E absolut necesar să existe o bună colaborare”

Nagy Imre Laszlo, directorul adjunct al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” a subliniat importanța unui astfel de mers care să deschidă noi și frumoase perspective tinerilor care optează pentru meseria de tehnician în turism.

„După această întâlnire care a reunit la aceiași masă profesorii, agenții economici, reprezentanții IȘJ și nu în ultimul rând elevii de la profilul Turism, s-au lansat anumite idei frumoase, oportunități pe termen mediu care pot fi puse în practică, în ce privește promovarea învățământului tehnic și profesional în rândul elevilor. Mi-am dat seama de un aspect important, pe lângă aspectele teoretice, contează foarte mult în viața unui adolescent cariera pe care o poate urma. Pentru a putea să-și îndeplinească visele, are nevoie să-și aprofundeze bazele și cunoștințele pe care poate primi din partea ofertei noastre educaționale de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, respectiv specializarea Tehnician în turism, despre care s-a vorbit în cadrul dezbaterii de astăzi. Am ajuns la concluzia că pentru a putea atrage elevii spre acest domeniu e absolut necesar să existe o bună colaborare, în special cu elevii și care doresc să-și continuie studiile la școala noastră, dar în același timp și cu profesorii și părinții, care până la urmă îndrumătorii acestor tineri către o carieră în acest domeniu”, a precizat Nagy Imre Laszlo.

Printre participanții directi vizați de calificarea în ce privește meseria de tehnician în turism se numără și cei care activează în domeniul Ho-Re-Ca. În acest context, Ovidiu Ilisan, reprezentantul Pensiunii-Restaurant Hunter Vip, a punctat menirea unor astfel de dezbateri, atât în beneficiul tinerilor care optează spre un asemenea domeniu, cât și pentru cei care activează în această industrie.

„A fost o discuție interesantă în cadrul acestei dezbateri care trebuie continuată. Astfel de întâlniri precum cea de la Liceu Teoretic ”Lucian Blaga” sunt foarte importante deoarece, cum am și sugerat celor prezenți, trebuie avute loc întâlniri între reprezentanții agenților economici, a celor care au pensiuni și alte unități de acest gen, și clasele de elevi care sunt pe acest profil. În cazul de față vorbim de alimentație publică, de turism, de segmentul angrenat în Ho-Re-Ca, și este necesară o legătură directă între societățile comerciale, reprezentanții lor, și copii care studiază la un astfel de profil. Trebuie să li se spună foarte clar care sunt avantajele, care sunt punctele atractive, care sunt provocările unei astfel de meserii, pornind de la zona noastră, cea a Reghinului care poate fi pusă în valoare”, a subliniat Ovidiu Ilisan.

Miruna Balcu (XII-a H): „Iubesc ceea ce învăț și mai ales iubesc ceea ce fac”

Ultimii dar nu cei de pe urmă,principalii vizați de această dezbatere au fost elevii, printre participanți numărându-se și Miruna Balcu, elevă în clasa XII-a H.

„Am remarcat la această dezbatere colaborarea bună care există între profesori și reprezentanții Inspectoratului Școlar în ce privește găsirea celor mai bune soluții privind promovarea învățământului tehnic. Am ales acest domeniu datorită dragostei față geografie, și nu în ultimul rând iubirea față de acest oraș care este Reghinul. Nu am regretat niciodată că am optat pentru acest profil, chiar pot spune că mă bucură acest lucru, iubesc ceea ce învăț și mai ales iubesc ceea ce fac. Deși sunt de loc din Focșani, soarta a făcut să ajung la Reghin, locul unde mi-am și continuat anii de studiu. Liceul l-am început aici, și pot spune că îmi place zona, și sper ca pe mai departe să rămân tot aici la Reghin. Este un oraș bogat din punct de vedere istoric și cultural care merită din tot sufletul să fie promovat, inclusiv prin dezvoltarea acestui specializări de Tehnician în turism în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”. Sincer, mă văd activând în acest domeniu deoarece îmi place foarte mult să comunic cu oamenii din jur, să împărtășesc și celorlalți despre frumusețile și locurile minunate din această zonă”, a spus Miruna Balcu.

Alin ZAHARIE