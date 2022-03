Investiție de 28 de milioane de euro inaugurată în Sânpaul

Share



Unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa mondială de automotive, Hirschmann Automotive GMBH, a inaugurat miercuri, 16 martie, la Sânpaul, în apropiere de Târgu Mureş, o nouă hală de producţie în valoare totală de 28 milioane euro, o parte din această finanţare constând într-un ajutor de stat obţinut de la Guvern.

Conducerea companiei a arătat că obiectivul investiţiei în valoare totală de 28 milioane euro, din care 12 milioane euro contribuţia guvernamentală şi 16 milioane euro contribuţie proprie, este extinderea capacităţii de producţie de cablaje auto şi crearea a 300 de noi locuri de muncă.

”Această investiţie aduce un pas imens în dezvoltarea domeniului automotive. Hirschmann este un jucător important pe piaţa de automotive cu nouă fabrici în șapte locaţii la nivel mondial. Aceste produse sunt concepute, fabricate şi livrate din Târgu Mureş. Aceasta este cea mai mare fabrică a noastră din lume. Acum 15 ani am început afacerile în România iar de atunci am crescut de cinci ori. În acest moment, 25% din afacerile noastre globale şi 30% din producţie vin de aici, din Târgu Mureş. Aici am găsit oameni de calitate, ne bucurăm şi de sprijinul autorităţilor şi sunt convins că vom face lucruri minunate”, a declarat coordonatorul operaţiunilor din cadrul Hirschmann Automotive GMBH, Markus Ganahl.

Detalii despre investiție

Proiectul de la Sânpaul este realizat în proporţie de peste 50%, urmând până la finalul anului să fie implementat în totalitate.

”E cea mai mare platformă de producţie pe care am deschis-o în ultimii ani, am investit atât în clădire, cât şi în echipamente pentru a dezvolta mai multe produse pentru viitor. Pentru anul viitor, această investiţie aduce locuri de muncă şi o creştere la nivel global. O mare parte a investiţiei vine sub forma unui ajutor de stat furnizat de autorităţile din România. Prin participarea la aceste fonduri am reuşit să facem faţă unei investiţii aşa de mari (…) Am venit în urmă cu 15 ani ca să dezvoltăm o afacere de succes aici, în România. Operaţiunile noastre au crescut enorm în ultimii ani şi această nouă investiţie este o dovadă clară că am venit aici ca să rămânem. Vom discuta ulterior detaliile acestui proiect, dar pot să vă precizez că încă nu am terminat. Avem deja planuri pentru viitor să extindem această clădire, vorbim despre mai multe milioane de euro sub formă de investiţii şi de asemenea vom crea locuri de muncă”, a afirmat Stefan Tschol, directorul financiar al Hirschmann Automotive GMBH.

Directorul general administrativ al Hirschmann Automotive SRL, Sebastian Paul Ilea, a precizat că în anul 2018 compania a fost invitată la o discuţie pentru a aplica la finanţările pentru ajutoare de stat în baza Hotărârii Guvernului Nr. 807 din 2014 şi că proiectul depus a fost declarat câştigător.

Proiectul de investiţii al Hirschmann România SRL a vizat extinderea capacităţii de producţie cabluri utilizate în industria auto – pentru zona saşiu, respectiv pentru sistemul de frânare, suspensie, ABS şi direcţie -, iar valoarea ajutorului de stat aprobat a fost de 57,7 milioane de lei.

Directorul general operaţional al Hirschmann România SRL, Sebastian Cândea, a menţionat că aici se produc cinci mari categorii de produse, că are peste 1.600 de angajaţi şi două locaţii, una în Parcul Industrial Mureş şi una în comuna Sânpaul.

(www.agerpres.ro)