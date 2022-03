Invitație la film, la Joia muzeală

Share



Ultima ediție a Joii muzeale din luna martie aduce în avanpremieră la Târgu Mureș proiecția lungmetrajului de debut al regizoarei Hajni Kis – ”Haita noastră” (titlul original: ”Külön falka”), premiat deja la numeroase festivaluri internaționale. Evenimentul va avea loc joi, 31 martie, de la ora 18.00, în Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

”Haita noastră”este unul dintre cele mai apreciate filme maghiare produse recent și a avut premiera internațională la Festivalul de Film de la Karlovy Vary. O poveste tată-fiică neconvențională inspirată din fapte reale. Copilul problemă, Niki are 12 ani și trăiește cu bunicii. Când Niki află că tatăl ei a fost eliberat din închisoare, încearcă să dea de el. Cu timpul, cei doi încep să se apropie, dar un secret de familie și alte circumstanțe nefavorabile sunt împotriva reunirii familiei”, au informat reprezentanții Muzeului Județean Mureș.

Filmul are la activ mai multe premii (Audience Award – CineFest Miskolc 2021, Best Actor (Gusztav Dietz) – Bosphorus IFF 2021, Fathy Farag Prize (Special Jury Prize) – Cairo IFF 2021”, precum și câteva nominalizări importante (Karlovy Vary IFF 2021, Black Nights FF – Youth and Children’s FF Just Film 2021, Central European FF 2021).

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet de vizitare, prețul unuia fiind de 16 lei.

Biletele se pot achiziționa în avans de la Casa de Bilete a Palatului Culturii sau în ziua proiecției direct de la locație în funcție de locurile disponibile. Nu se aplică reducerea la prețul biletelor de vizitare în cazul tarifelor de proiecție specială.

(Redacția)