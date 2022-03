Planuri de dezvoltare pentru Sântana de Mureș

Share



Primarul comunei Sântana de Mureș, Dumitru Moldovan, a candidat ca independent și a reușit să câștige, în anul 2020, pentru a doua oară mandatul de primar pentru comuna Sântana de Mureș. Crescut și educat în comuna Sântana de Mureș, lui Dumitru Moldovan îi face plăcere și este este mândru că poate să conducă această comunitate. În cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Sântana de Mureș a vorbit despre bugetul localității pentru anul 2022 și despre principalele proiecte propuse sau aflate în derulare.

Valoarea totală a bugetului pentru anul 2022 este de 13.268.000 de lei pentru partea de venituri și 18.268.000 de lei la cheltuieli. Din excedentul anilor precedenți în sumă de 5.137.651 de lei s-a aprobat suma de 5.000.000 de lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

„Bugetul pe anul 2022 este un buget în care cheltuielile sunt mai mari decât încasările pentru, eu zic din cauza faptului că au fost bine gestionate fondurile comunei, putem să gestionăm banii pe care îi adunăm de la contribuabili, în sensul că avem mai multe investiții care trebuie finalizate și finanțate. Ce este foarte important, marea majoritate a investițiilor din comună sunt finanțate din banii contribuabililor și sunt făcute de către comuna Sântana de Mureș în baza unor proiecte care au fost licitate și s-au desemnat câștigătorii. Excedentul din anul trecut se datorează faptului că, conform legislației în vigoare nu poți să semnezi un contract în momentul în care nu ai bugetarea făcută. Conform legii finanțelor publice, noi trebuie să avem banii bugetari, deci trebuie să avem sursa de venituri. În cadrul finanțării s-a ținut cont să avem bani pentru asfaltare, pentru stațiile de pompare care trebuie făcute”, a declarat Dumitru Moldovan.

Asfaltări, canalizări cu sisteme inteligente

În acest context, primarul a amintit despre un proiect de asfaltare a patru străzi în comuna Sântana de Mureș, în lungimea totală de aproximativ 2 kilometri și jumătate, valoarea proiectului pentru asfaltare fiind de aproximativ 2.100.000 de lei. În prezent, activitatea este la faza în care s-au finalizat 3 kilometri și jumătate de trotuare.

„Tot la terminarea lucrării este o lucrare pe care am făcut-o anul trecut, dar încă nu este preluată, este o canalizare care s-a făcut pe strada Ghioceilor și Violetelor, sunt oameni care locuiesc acolo de 20 de ani și pentru care nu s-a făcut niciun fel de investiție, așteptăm și acolo să fie terminată lucrarea și să facem recepția finală. Pe PNDL suntem la faza în care așteptăm recepția finală a unei lucrări cu 17 străzi de canalizare și nu am făcut recepția finală, pentru că mai sunt încă probleme care trebuie rezolvate și pe care trebuie să le realizeze executantul. Mai avem încă două-trei stații pentru pomparea din sistemul de canalizare, pe care vrem să le actualizăm, să le retehnologizăm, în sensul că va trebui totul să fie din inox, să fie pompe noi, să le pregătim în cazul în care vom reuși să accesăm niște bani să luăm niște sisteme „Scada”. Acestea sunt niște sisteme inteligente care te ajută să gestionezi stațiile de pompare, pe fiecare în parte, gradul de umplere, modul de lucru al pompelor, deci sunt niște chestii care chiar în secolul XXI sunt necesare. Pentru cele trei stații de pompare este vorba de aproximativ 450.000 de lei”, a mai adăugat Dumitru Moldovan.

Totodată, primarul comunei Sântana de Mureș își dorește să pună la punct cel puțin la faza de macadam, un drum de legătură de pe strada Morii care face legătura cu Târgu Mureș. Acesta a menționat că drumul este foarte utilizat de către șoferi, mai ales dimineața la ora 8, când traficul cel mai mare se desfășoară pe strada Voinicenilor.

„Ținând cont de faptul că faza de licitație la drumul despre care vorbeam, la cele patru străzi despre care vorbeam era înaintat, a trebuit să ne ținem bani ca să-i avem în momentul în care semnăm contractul”, a explicat primarul.

Plan pentru Școala „Ioan Chinezu”

În privința reabilitării Școlii „Ion Chinezu”, proiectul se află în ultima fază de licitație, iar în cel mai fericit scenariu în luna aprilie a anului 2022 s-ar putea semna contractul, respectiv începerea lucrării. Valoarea totală a investiției se ridică la 290.000.000 de lei.

„Școala din comuna Sântana de Mureș, Școala „Ion Chinezu”, după 6 ani de zile în care am făcut acte, autorizații, proiecte, am demarat lucrări pe care le-am întrerupt, am reînceput licitații și am reînceput alte lucrări, suntem la faza în care sperăm ca în luna aprilie să fie desemnat câștigătorul licitației și să putem să demarăm lucrarea, pentru continuarea lucrărilor la școală. Denumirea lucrărilor se numește „Conformare la normele de incendiu”. După incendiul din Colectiv, toate unitățile de învățământ trebuiau să fie acreditate din punct de vedere al autorizației la incendiu, încă la ora actuală n-am reușit pentru că primul constructor ne-a plecat, am reușit să încheiem contractul pe cale amiabilă ca să nu ajungem la tribunal, să ne certăm, să mai dureze 2-3 ani. S-au actualizat prețurile, pentru că între timp prețurile au explodat. Am reușit să reactualizăm prețurile. Suntem la faza de licitație, suntem la ultima fază și sper ca în aprilie să semnăm contractul și să începem lucrarea”, a completat primarul localității Sântana de Mureș.

Achiziții importante

Dumitru Moldovan are în plan să achiziționeze un tractor și un escavator. Dintre acestea, tractorul va fi cumpărat prin fonduri europene, prin GAL, iar excavatorul pe cheltuiala comunei.

De asemenea, s-a achiziționat un teren în valoare de 60.000 de euro pentru a putea construi o creșă.

„Suntem informați de la Ministerul Dezvoltării că suntem acceptați cu creșă medie în comuna Sântana de Mureș. Am facut PUZ-ul pe zona respectivă pentru că nu conținea Puz și pentru că trebuia să fie PUZ și trebuia din punct de vedere urbanistic să fie pusă în regulă partea cu urbanismul asupra terenului. În ședința de Consiliu, care va fi acum pe 31 martie, este pusă în dezbatere publică și aprobarea PUZ-ului respectiv. În momentul în care avem PUZ-ul, putem să înaintăm către Ministerul Dezvoltării actele care sunt necesare și putem să și înaintăm către Compania Națională de Investiții terenul, pentru a se putea semna contractele și a se putea trece la execuție. Sper să reușim”, a conchis primarul comunei Sântana de Mureș.

Mălina MORARU

Ioana MĂRGINEAN