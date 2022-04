Demisie răsunătoare din USR PLUS Mureș!

Share



Fosta candidată din partea USR PLUS la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș la alegerile locale din anul 2020, Ștefana Roman, și-a anunțat luni, 18 aprilie, demisia din partid.

”De astăzi nu mai sunt membru al niciunui partid politic. Am intrat în politică pentru a schimba ceva în societatea în care trăim și crezând în principiile cu care începea Statutul PLUS. În acest moment consider că aceste principii nu mai sunt reprezentate de partidul din care făceam parte și am decis să demisionez. Nu sunt supărată, nervoasă, nu am luat decizia la cald, ci după luni de analiză. Sunt doar tristă pentru că nu înțeleg în ce direcție se îndreaptă lumea în care trăim. Nu știu dacă voi mai intra sau nu în politică, dar deocamdată iau o pauză. Așa cum am făcut și până acum, mă voi implica mai departe în societate și în comunitatea din care fac parte. Cred cu tărie că orice lucru mic schimbat în jurul nostru pune o cărămidă la baza societății în care vrem să trăim și la evoluția acesteia. Haideți să “construim“ fiecare mai departe lucruri bune! Voi susține aceleași principii oriunde mă vor îndrepta pașii în viitor”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ștefana Roman.

Alex TOTH