Delegație PSD din Mureș, în vizită la Bruxelles

Share



Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a efectuat, în urmă cu câteva zile, alături de o delegație social-democrată din Transilvania, o vizită de lucru la Bruxelles.

”Am avut onoarea să efectuez, la invitația domnului Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte PSD pentru zona de centru, o vizită de lucru la Bruxelles, alături de opt reprezentanți ai PSD Mureș și alți aproape 40 de edili din zona de centru – Brașov, Sibiu, Harghita, Covasna. Cu această ocazie, ne-am reîmprospătat memoria referitor la procedurile interne și plus valoarea pe care o aduce Parlamentul European, ca for legislativ, care dezbate și adoptă propunerile Comisiei Europene, alături de Consiliul UE. În acest context, ținând cont că România se situează pe locul al șaselea în clasamentul statelor cu cele mai multe mandate de europarlamentari (33), consider că dorințele românilor trebuie să răsune mai clar și mai răspicat la nivelul Uniunii Europene”, a scris, pe pagina sa de Facebook, deputatul Dumitrița Gliga.

(Redacția)