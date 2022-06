Sărbătoare de Rusalii, la Rușii Munți

Share



An de an, de Rusalii, comuna Rușii Munți se îmbracă în straie de sărbătoare cu ocazia tradiționalului Târg al Portului Popular și al Rusaliilor, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Rușii Munți. 2022 nu a făcut excepție, fapt pentru care, după o pauză cauzată de pandemie, întreaga suflare a comunei de pe Valea Mureșului a avut parte la finele săptămânii trecute de momente cu totul speciale, de la întreceri sportive la recitaluri de muzică popular și ușoară gustate din plin de publicul prezent pe terenul de sport, locația tradițională a târgului.

Folclor, kangoo jumps și rock, în prima zi

Programul zilei de sâmbătă, 11 iunie, i-a adus pe scenă pe Roxana Suciu, Florina Oprea, Mara Stuparu, Dalia Fendrihan, Ansamblul ”Plaiuri Mureșene”, Robert Pumnea și Contrast Live Band. Programul a mai cuprins o demonstrație de kangoo jumps susținută și Kangoo Club Reghin, seara fiind încheiată de concertul trupei Bosquito. „Mulțumim tuturor celor care au urcat pe scenă în această primă zi. După doi ani de pandemie sper că a revenit în inimile și sufletul dumneavoastră bucuria și distracția. Mâine vom continua din nou cu un program și mai intens și mai diversificat”, a fost mesajul transmis de primarul Chiș Bălan Ilie, la finalul zilei de sâmbătă.

Oaspeți speciali

Deschiderea oficială a târgului avută loc duminică, 13 iunie, s-a bucurat de prezența prefectului județului Mureș, Mara Togănel și a deputatul Dumitrița Gliga. „Doresc să vă bucurați din plin de aceste zile minunate, să vă bucurați din plin de ceea ce aveți. Tinerilor le doresc să fie extrem de activ și de asumați în tot ceea ce fac în viitor, și nu în ultimul rând să-și respecte și să-și îndrăgească părinții. Cred că dincolo de orice, credința în Dumnezeu trebuie să ne călăuzească zi de zi. Aveți grijă de dumneavoastră. Nu în ultimul rând se cuvin felicitări primarului Chiș Bălan Ilie pentru comunitatea aceasta frumoasă la care ține atât de mult. Să știți că, pe unde umblu în județ, acolo unde respectul este reciproc, nu facem decât să evoluăm”, a precizat prefectul Mara Togănel.

La rândul său, deputatul Dumitrița Gliga a subliniat modul în care cei din Rușii Munți știu să-și păstreze tradițiile. „Am venit pentru prima dată la Rușii Munți în 1999. Eram studentă și aveam datoria de a face un reportaj original despre tradițiile de Crăciun și de Moș Nicolae. Toată lumea mi-a spus să vin la Rușii Munți, deși era seara târziu, că aici sigur găsesc pe cineva care să îmi spună o poveste despre niște tradiții autentice. Îmi aminte și acum cum ningea și cum stăteam pe bancă în fața bisericii, când a ieșit în poartă o doamnă de la care am aflat că aici, mai de mult Moș Crăciun fugărea copiii care nu erau cuminți și alte tradiții speciale legate de Moș Nicolae. După aceea am revenit la Rușii Munți aproape în fiecare an, în vremea în care avem echipă de fotbal și jucam întotdeauna finale, semifinale cu cei din Rușii Munți. Așa l-am cunoscut pe domnul primar. Nu prea erau meciuri în care să nu se aprindă ca să zic așa, și domnul primar să nu facă dreptate pe terenul de fotbal. Apoi am început să vă cunosc pe fiecare în parte, tot mai mult la Balul Însuraților pe care l-am organizat la Reghin. Ultima ediție organizată în urmă cu doi ani a fost deschisă de niște copii minunați pe care îi aveți aici la Rușii Munși, prilej să vă felicit că, alături de alte comune de pe Valea Mureșului și Valea Gurghiului, păstrați aceste tradiții, pentru faptul că știți să mai coaseți costume populare și ce e foarte important, transmiteți specificul fiecărui dans din comunele noastre celor mici”, a spus Dumitrița Gliga.

Investiții pentru bunăstarea comunei

În discursul său, primarul Chiș Bălan Ilie a punctat una din dorințele arzătoare ale comunei pe care o conduce, introducerea gazului metan. „După doi ani de pandemie, în sfârșit a venit momentul ca și la Rușii Munți bucuria să se dezlănțuie într-o zi splendidă cum este cea de astăzi, zi de mare sărbătoare, dovadă că Dumnezeu își întoarce fața către noi, fapt pentru care avem parte de o zi cu totul minunată. În ce privește perspectiva de dezvoltare a comunei Rușii Munți, marele proiect care ne frământă și pentru care ne zbatem de câțiva ani de zile este aducțiunea distibuției de gaz. În acest sens, cinci comune ne-am constituit într-o asociație, am încheiat un SF pentru a putea depune documentația la Guvernul României pentru finanțarea prin Programul ”Anghel Saligny”. Valoarea investiții este destul de mare, se ridică la 80 de milioane de lei, plus TVA. Sper și sunt convins că partidele care sunt la guvernare astăzi, PSD, PNL și UDMR, vor ține cont de doleanțe locuitorilor din cele cinci comune, Rușii Munți, Deda, Vătava, Aluniș și Brâncovenești, și vor finanța această mare investiție. Și pentru că speranța moare ultima, sper ca în luna august să putem anunța și sumele care s-au aprobat pentru această investiție”, a precizat primarul comunei Rușii Munți.

Final de senzație, cu foc de artificii

Sărbătoarea comunei Rușii Munți a continuat la scena de pe terenul de sport cu recitalurile susținute de soliștii Bogdan Orban, Maria Pop, Costi Dumitru, Ciprian Picovici, Ciprian și Mihaela Istrate, Mariana Anghel, Adriana Anghel, Traian Stoiță, Ansamblul ”Plaiuri Mureșene” din Rușii Munți, Ansambul ”Cindrelul – Junii Sibiului”, soliștii Tudor Furdui, Alina Bîcă, Daria Gâdea, Rober Târnoveanu, Emil Vlaic, Eliza Frenț. Finalul a fost unul mult așteptat de public, recitalul trupei Direcția 5. „Mulțumesc formației Direcția 5, mulțumesc Ansambului ”Cindrelul – Junii Sibiului”, mulțumesc tuturor celor care au urcat pe scena Târgului Portului Popular și al Rusaliilor care au reușit să ne încânte și să ne bine dispună. Cu toții au reușit ca această sărbătoare a comunei Rușii Munți să fie deplină. Și ca să punem cireașa pe tort împreună, urmează să vedem un foc de artificii”, a precizat primarul Chiș Bălan Ilie, cel care a dat startul numărătorii inverse care a precedat momentul în care cerul s-a luminat grație impresionantului foc de artificii.

Alin ZAHARIE