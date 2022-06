”Udatul nevestelor”, sărbătoarea de suflet a Văii Gurghiului

Share



Una din cele mai vechi și mai frumoase sărbători a Văii Gurghiului o reprezintă fără doar și poate ”Udatul nevestelor”, moment încărcat de tradiție ce are loc în a doua zi de Rusalii. Primăria comunei Hodac și Consiliul Local au reușit și în acest an să reînnoade tradiția după o pauză de doi ani din cauza pandemiei, astfel că Podul Hodacului și zona Căminului Cultural din satul Toaca s-au umplut de lume venită să asiste la tradiționala sărbătoare.

Program artistic bogat la Toaca

La Toaca, Asociația Culturală ”Toaca Văii Gurghiului”, cu sprijinul Primăriei, Consiliului Local Hodac și a inimoșilor sponsori, s-a îngrijt de organizarea unui program artistic pe cinste. „Asociația Culturală ”Toaca Văii Gurghiului” are bucuria de a vă spune un bun venit la tradiționalul obicei al ”Udatului nevestelor”, obicei unic în țara noastră al cărui debut se pierde în negura timpului. Scopul acestui eveniment anual este acela de a crea un precedent în comunitatea localnicilor care vor să ducă tradiția mai departe. Acest obiectiv esențial se poate realiza doar conștientizând faptul că numai împreună putem contribui la conservarea culturii și entității noastre naționale, iar pentru acest lucru este nevoia de prezența dumneavoastră alături de noi”, a precizat Anca Branea, prezentatorul evenimentului.

Cei prezenți s-au bucurat de un program artistic bogat susținut de Victoria și Bogdan Bizău, Paula Hrișcu, Alexandra Chira, Grigore Gherman, Ioan Cristian Țăran, Leontina Pop, Dorina Oprea, Dorina Grad, Maria Sântean Faghiura, Maria Neag, Teodor, Narcisa și Teodora Țogorean, Ansamblul Profesionist ”Mureșul”, Ansamblul ”Toaca Văii Gurghiului”, Grupul ”Mlădițe Ilfovene”, Ansamblul ”Codrișorul” din Bonțida, Violeta Elena Man, Florina Oprea, Nicușor Butilcă, Farcaș Dana Maria, Gizella Ianko și Mărioara Man Gheorghe, invitatul special al evenimentului.

Mesajul oficialităților

La intrarea în comuna Hodac, la Podul Hodacului, au poposit oficialitățile locale și județene, întâmpinați de Valentin Iacob, primarul comunei Hodac. „Bine ați venit la cea mai mare sărbătoare a comunei Hodac, ”Udatul nevestelor” la podul Hodacului, unică în România. Este o sărbătoare în care are loc sfințirea apelor. În Duminica Rusaliilor preoții din comună au ieșit la țarină și cu această ocazie au sfințit și apele curgătoare din Hodac. Azi, în a doua zi de Rusalii, tinerele neveste măritate cu un an în urmă vor fi udate în apa Gurghiului. Dat fiind faptul că doi ani la rând această sărbătoare nu a avut loc, în acest an, printr-o excepție vor fi udate nevestele măritate cu trei ani în urmă”, a spus Valentin Iacob, primarul comunei Hodac.

„Aici la Hodac și la Toaca avem parte de un eveniment unic în România. Ne dorim tare mult ca să aveți înțelepciunea și puterea de a duce mai departe și de a-l multiplica de fiecare dată când aveți ocazia”, a transmis Mara Togănel, prefectul județului Mureș

„Mă încearcă un sentiment de mândrie întotdeauna când vin pe Valea Gurghiului. În special aici la Hodac, locul unde organizați un obicei nu numai extrem de frumos, ci și unic în întreaga țară, ”Udatul nevestelor”, a precizat Dumitrița Gliga, deputat și președinte interimar al PSD Mureș.

„Cred că cel mai important pentru noi este ca Valea Gurghiului să rămână unită, indiferent că vorbim de Hodac, indiferent că vorbim de Toaca, de Gurghiu, de Ibănești. Cel mai important lucru este să fim uniți. Dacă vom fi uniți, rezultatele noastre vor fi altele. Vă rog să observați ce se întâmplă lângă granițele noastre, acolo unde alte popoare nu au liniștea pe care o avem noi acasă”, a menționat Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș

Muzică și voie bună

Programul artistic de la Hodac a adus pe scenă Ansamblul ”Hodăceanca”, Orchestra și corpul de balet al Ansamblului Profesionist ”Mureșul”, soliștii Leontina Pop, Doru Pop, Dorina Oprea, Maria Neag, Maria Sântean-Faghiura, Dorina Grad, Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean, Ansamblul ”Zestrea Săceleană” din Brașov, Elena Violeta Man, Florina Oprea, Ansamblul ”Coronița” din Solovăstru, Nelu Șopterean și Ansamblul ”Doina Mureșului din Reghin.

Oaspetele special al ”Udatului nevestelor” de la Hodac și Toaca a fost solista Mărioara Man Gheorghe, fiică a Văii Gurghiului, revenită pe meleagurile natale cu ocazia celui mai important eveniment al locului. ”Sunt mândră să fiu în mijlocul dumneavoastră la acest eveniment frumos. La multă lume am spus că noi avem ”Udatul nevestelor” și nimeni de pe pământul ăsta nu mai are așa ceva. Este cel mai frumos eveniment făcut de cei din Hodac și Toaca, este creația celor de pe Vala Gurghiului. De loc sunt de aici, din satul Arșită, de care sunt tare mândră. Nu am venit singură la acest eveniment de suflet, îl am alături de Grigore Gherman și tinerii din Ansamblul ”Mlădițe Ilfovene” cu care dorim să vă cântăm și să vă încântăm”, a spus celor prezenți solista Mărioara Man Gheorghe.

Momentul mult așteptat a fost cel în care tinerele nevestele au fost udate în apa Gurghiului, atât la Toaca cât și la Hodac, fiind binecuvântate astfel cu noroc, sănătate, fertilitate, dar mai ales cu bucuria de a fi părtașe alături de întreaga suflare a Văii Gurghiului la un nou moment de sărbătoare.

Alin ZAHARIE