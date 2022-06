FOTO: Aluniș – Cigánd, 30 de ani în slujba prieteniei

Share



Primăria și Consiliul Local al comunei Aluniș a organizat în perioada 25-26 iunie o nouă ediție, prima după pandemie a Zilelor Alunișene, manifestare care s-a bucurat de prezența celor din Cigánd, localitate înfrățită cu Alunișul încă din anul 1992.

În cadrul primei zile de sărbătoare, cele două orașe înfrățite s-au întrecut atât pe terenul de sport cât și pe tărâm culinar, grație unui concurs de gătit, iar seara, pe scena amenajată lângă terenul de sport tinerii au asistat la concertele susținute de Andreea Vîlcan și formația Dream Flow.

Premierea elevilor și cuplurilor de aur

Momentul festiv al deschiderii Zilelor localității Aluniș a debutat duminică cu acordarea Diplomelor de Merit pentru elevii claselor V-VIII din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Palkó Attila” Aluniș: Rostaș Andreea Roxana (V-a A), Csatlos Szabolcs Krisztian, Gagyi Petra Blanka, Gyorfi Klementina, Markus Szonya Vivien, Varga Andreea Edina (V-a B), Țugui Andreea Daniela (VI-a A), Benko Jozsef, Ordog Albin Ede, Gak Krisztina (VI-a B), Dezso Adrienn Melinda, Szasz Adrienn Beata, Szasz Kriszta Melissza, Vajda Tamas, Szabo Nora (VII-a B), Banc Marius Ciprian, Dani Raul Ionuț (VIII-a A) și Szanto Natalia Maria (VIII-a B).

„Sunt Diplome de Merit pentru toți cei care au avut media peste 9,50 în anul școlar care tocmai s-a încheiat. Ei sunt cei care au învățat cel mai bine anul acesta școlar. Sperăm ca la anul să fie mai mulți aici pe scenă. După strădania lor de a învăța cât mai bine le dorim o vacanță plăcută, să continuie seria rezultatelor bune la învățătură și pe viitor”, a precizat Kristóf József Loránt, primarul comunei Aluniș.

A urmat premierea cuplurile care în acest an aniversează 50 de ani de căsnicie, Dali Stefan și Irina, Kocsis Adalbert și Irina, Ordog Stefan și Catalina, aplaudați la scenă deschisă de cei prezenți.

„Avem deja o tradiție în comuna noastră, și anume premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie. Cu ocazia Zilelor Alunișului, ediția 2022, am premiat cuplurile care împlinesc în acest an 50 de căsătorie alături de care i-am invitat și pe cei care au serbat acest important moment în anii anteriori când nu am avut parte de Zilele Alunișene datorită pandemiei. Aceștia din urmă au primit diplomele acasă, dar i-am invitat în acest an să-i felicităm oficial, așa cum cere tradiția”, a precizat primarul comunei Aluniș.

Diplomă de Onoare pentru Loránd Soares Szász

Ultimul dar nu cel de pe urmă premiat al zilei a fost Loránd Soares Szász, de loc din satul Fițcău, stabilit actualmente în Portugalia, unul dintre cei mai apreciati experți în creșterea accelerată a firmelor din România, autorul mai multor cărți despre dezvoltarea afacerilor, protagonist al multor seminarii, cursuri de antreprenoriat si vânzări în țară și străinătate.

Printre cei prezenți la momentul de deschidere s-a numărat și Kolcsár Anquetil-Károly, deputat. „Am ținut foarte mult să particip la acest eveniment. Când m-a invitat domnul primar, fără ezitare, am răspuns afirmativ, fiindcă îmi place să fiu în rândul acelor persoane care se bucură, care stau împreună și care au o gândire pozitivă. Cred că astfel de persoane se regăsesc astăzi aici la Aluniș”, a afirmat deputatul UDMR.

Momente speciale

Momentul special al festivității de deschidere a fost atunci când primarii celor două localității înfrățite, Oláh Krisztián și Kristóf József Loránt, au dezvelit o statuie din lemn, opera artistului Varga Andras, care marchează cele trei decenii de înfrățire dintre Aluniș și Cigánd.

„Din anul 1992 suntem din punct de vedere legal înfrățiți cu cei din Cigánd. Pentru acest fapt a fost realizată o sculptură din lemn care simbolizează cei 30 de ani de înfrățire. Lucrarea a fost realizată de către artistul plastic Varga Andras pentru care îi aducem mulțumiri. Pe acestă statuie apar cei doi dansatori care au făcut ca aceste două localități să fie înfrățite. Datorită dansului, datorită lui Ördög Istvan din Aluniș și dr. Ablonczy Pál din Cigánd s-au înfrățit cele două localități. După cum spunea primarul din Cigánd, primarii vin și pleacă, dar această relație durează de trei decenii, și să dea Dumnezeu să mai dureze 30 sau 50 de ani de acum încolo”, a precizat primarul Kristóf József Loránt.

Acesta i-a întors cadoul oferit de omologul din țara vecină, o diplomă aniversară, oferindu-i acestuia un steag cu noua stemă a comunei Aluniș. „Stema Alunișului a fost aprobată în anul 2016 la nivel de comună printr-o hotărâre a Consiliului Local, iar în acest an a fost aprobată la nivel central, la Ministerul Dezvoltării. Am păstrat inaugurarea oficială a acestui steag pentru ediția din acest an a Zilelor Alunișene, pentru data de 26 iunie, dat fiind faptul că este și ziua în care, în România se sărbătorește Ziua Drapelului Național”, a spus Kristóf József Loránt.

A urmat un program cultural artistic susținut de formațiile de dansuri populare amatoare din localitățile Cigand, Aluniș, Lunca Mureșului și Periș, și soliștii Borbély Tekla și Vajda Szilvia. Invitații speciali ai zilei au fost dansatorii Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Tărgu-Mureș care au susținut un program de cântece și dansuri maghiare, românești și țigănești. Seara s-a încheiat cu recitalurile susținute de Ferenczi Kamilla, Florin Vos și Jolly, după care cei prezenți s-au bucurat de tradiționalul foc de artificii.

Alin ZAHARIE