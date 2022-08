Simona Mureșan despre grupul Câini pierduți Mureș

Distribuie

Un câine de pe stradă sau abandonat de familie, un câine de vânătoare fugit de acasă sau pur și simplu un cățeluș curios se apropie de tine. Dar nu vezi nici un semn că ar avea un stăpân. Ce trebuie să faci într-o astfel de situație? ? Există multe portale pe internet unde poți raporta un animal pierdut sau găsit, verifică cu atenție toate anunțurile adăugate în ultimele zile, postează și tu un anunț cu poza câinelui, ne sfătuiește Simona Mureșan, cea care a fondat pe facebook deja foarte apreciatul grup Câini pierduți Mureș.

Pentru început, să ne spuneți vă rog câteva cuvinte despre dvs.

Am copilărit la țară, în localitatea Cernuc, județul Sălaj, într-o familie care iubea și câinii. De când am deschis ochii, prietenul meu de joacă era câinele bunicilor, Ursu. Am fost salvată de acest câine și am rămas cu un respect și dragoste sincera față de el, și câini în general.

Când ați înființat grupul Câini pierduți Mureș și câți membri are?

Grupul a apărut în ianuarie 2016. Până acum sunt înscriși 3.198 de membrii.

Cum v-a venit această idee?

Ideea a venit când o cunoștință și-a pierdut câinele. Am intrat pe internet să îl caut și din instinct scriam câini pierduți, câini…logica mea spunea că trebuie să conțină cuvântul câine grupul unde sunt postările. Grupurile care deja existau, nu aveau această descriere și le-am găsit puțin mai greu. În plus, am considerat că e mai ușor să fie grupate pe categorii anunțurile, spre exemplu câini pierduți, pisici pierdute. Atunci am format grupul Câini pierduți Mureș, unde am încercat să adun postări împrăștiate în toate grupurile existente și să ajut cu sfaturi oamenii care își pierduseră cățeii. Am activat mai mult noaptea, când periam grupurile și paginile încercând să fac facilă ajungerea informației la om. Am sunat și trimis mesaje, am căutat…

Care e perioada din an în care oamenii își pierd cățeii și folosesc acest grup mai mult ca de obicei?

Câinii sunt pierduți zilnic, dar cel mai des sunt în perioada sărbătorilor de iarnă când îi sperie artificiile, dar și în perioada concediilor, vara.

Dvs aveți câini?

Da, am, cel mai bătrân are 20 de ani, l-am adoptat din centru, de pe stradă, încă de când era pui. Acum e bătrânel și cu probleme de sănătate. Dar sper ca va fi bine.

Povestiți-mi o amintire plăcută legată de grup

Toate happy-endurile sun plăcute. Fiecare regăsire este ca un balsam pentru suflet. Știi că un patruped disperat a ajuns acasă și o familie tristă și-a recăpătat veselia. Un caz ce m-a tulburat e cel al lui Peticuț, un cățeluș pe care îl știam de când era mic, și într-o zi a fost pierdut dar a ajuns cu bine acasă. A fost ca și când aș fi pierdut unul din câinii mei….