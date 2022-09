Darius Sava, USR-PLUS: DJ 154 E, Reghin – Solovăstru – Jabenița trebuie modernizat de urgență

Distribuie

Darius Sava a câștigat mandatul de consilier local USR-PLUS în comuna Solovăstru, în urma alegerilor locale din 2020, când a candidat din dorința de dezvolta comunitatea unde a copilărit și unde locuiește în prezent. Prin cunoștintele dobândite în anii de studiu și experiența profesională, acumulată în companii care activează la nivel național, a adus un plus de valoare în administrația publică locală din comună.

Reporter: Care a fost motivul pentru care ați decis să fiți consilier local?

Darius Sava: Astăzi, ruralul are înca mult de recuperat în comparație cu localitățile urbane, în ceea ce privește condițiile de viață sub aspect economic, social și educativ; mi-am dorit ca în comuna Solovăstru să existe o administrație publică locală mai bună, responsabilă și eficientă, care să contribuie la reducerea acestor decalaje. În acest sens, activitatea mea de consilier local s-a bazat pe dorința de a crește nivelul și calitatea dezbaterilor din Consiliul Local, asfel încât să găsim cele mai bune căi pentru dezvoltarea comunei noastre.

Rep.: Activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Local Solovăstru. Plusuri și minusuri.

D.S.: Pe parcursul celor doi ani de mandat am încercat să-mi îndeplinesc cât mai bine principalele responsabilități ale unui ales local: participarea la toate ședintele Consiliului Local și ale comisiei de specialitate din care fac parte, respectarea actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului Local precum și obligația de a acționa cu probitate și onestitate. În exercitarea dreptului de a iniția proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și de a depune amendamente la proiectele aflate pe ordinea de zi, am supus aprobării colegilor consilieri câteva propuneri pe care le-am considerat benefice pentru comuna Solovăstru: fiind preocupat de calitatea și condițiile în care se desfășoară procesul educațional în cele două școli din comună, am solicitat suplimentarea fondurilor alocate învățământului în bugetul local, pentru dotarea școlilor cu instrumente moderne de învățare: table magnetice, videoproiectoare și tablete pentru elevi; de asemenea, în fiecare an, am depus amendamente pentru creșterea valorii burselor școlare de studiu și de merit, astfel încât elevii care au rezultate bune să fie motivați și recompensați pentru efortul depus. Am propus cooptarea consilierilor locali în comisiile de organizare a licitațiilor pentru concesionarea sau vânzarea unor bunuri aflate în domeniul privat al comunei, astfel încât rolul consiliului local să nu fie doar unul decorativ, în cadrul acestor proceduri; reabilitarea vechii clădiri a dispensarului uman, includerea acestei lucrări în Lista investițiilor din anul 2022 și finanțarea ei din fondurile nerambursabile cuprinse în PNRR (Componenta 10 – Fond local), a fost o alta propunere a mea.

Rep.: Care sunt sursele de finanțare pentru proiectele comunei?

D.S.: În ultimii ani asistăm la o diversificare a surselor de finanțare pentru proiecte, care pot contribui la dezvoltarea localităților din România, iar administrațiile locale trebuie să fie responsabile și echilibrate în gestionarea acestor fonduri. Există diverse programe de finanțare de la Ministerul Mediului, de exemplu pentru modernizare iluminat public, reabilitarea energetică a clădirilor publice, stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice, Ministerul Agriculturii, de exemplu asfaltare drumuri comunale, asfaltare drumuri agricole, Ministerul Dezvoltării – PNDL: lucrări de asfaltare, rețele de apă și canalizare, construcții creșe, plus programele de finanțare derulate de către GAL-uri. Cred că este necesar să existe rigoare în cheltuirea acestor fonduri de către administrațiile locale și în acest sens am solicitat în ședintele de Consiliu Local diminuarea și chiar eliminarea cheltuielilor neeligibile, suportate din bugetul local, pentru astfel de investiții, precum și exigență mai mare în raport cu agenții economici care derulează proiectele de investiții în comuna noastră.

Rep.: Care este problema cea mai mare a comunei în acest moment?

D.S.: Drumul Județean 154 E, pe tronsonul Reghin – Solovăstru – Jabenița. Trebuie modernizat de urgență, se circulă greu pe el din cauza gropilor care apar în fiecare an, și pentru că este îngust, iar o porțiune din acest tronson, în localitarea Jabenița, este supusă tasării.

Rep.: O scurtă prezentare personală, vă rog.

D.S.: Am 45 de ani, mi-am petrecut primii 10 ani din copilărie în localitatea Jabenița, unde am și urmat clasele I – IV. Din 1987 am locuit la Reghin și am urmat cursurile de la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” și Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”. Ulterior, am absolvit Facultatea de Științe Administrative din cadrul Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș. Cea mai mare parte a carierei mele profesionale mi-am desfășurat-o în Târgu Mureș, activând în companii naționale din domeniul vânzărilor de bunuri de larg consum și imobiliar. Anii petrecuți în aceste companii m-au modelat, astfel încât competența și performanța în activitățile pe care le desfășor să devină o obișnuință.