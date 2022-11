Dr. Sandra O’Connor, lansare de carte Curajul de a fi un părinte imperfect

Distribuie

Dacă ești părinte și vrei să construiești o relație armonioasă cu copilul tău, să gestionezi cu mai mult calm situațiile de criză și disconfort, să înțelegi mai bine reacțiile copilului tău, atunci acest anunț este pentru tine. Dr. Sandra O’Connor a lansat pe BookZone un ghid complet de supraviețuire pentru noua generație de părinți cu titlul Curajul de a fi un părinte imperfect.

“Am scris această carte pentru că după ani de cercetare, de studiu aprofundat, am înțeles că nu există rețete pentru „copii de succes”, așa cum nu există nici „părinți perfecți”, că nicio teorie nu te poate ajuta să liniștești un copil obosit, trebuie doar să-i acorzi timp, răbdare și șansa de a se liniști. De aceea, prin acest volum mi-am dorit să vă încurajez pe voi părinții să vă priviți mai înțelegător, să vă acceptați greșelile și să acordați mai multă atenție propriei dezvoltări. Pentru că nu te naști părinte, ci înveți zi de zi, din fiecare NU spus răspicat, din fiecare tantrum, din fiecare porție de spaghete care ajunge pe perete. Doar copilul vostru vă poate învăța să-i fiți părinți, eu sper să vă ajut să-i înțelegeți mai ușor limbajul, emoțiile și nevoile, pentru o comunicare cu adevărat autentică”, a menționat autoarea cărții.

Dr. Sandra O’Connor îți pune la dispoziție instrumente și strategii inspirate de cele mai moderne teorii din SUA pentru te ajuta să depășești momentele dificile, să-ți recunoști imperfecțiunile și să te privești cu mai multă înțelegere și blândețe. Descoperă cartea pe care ți-ai fi dorit să o citească și părinții tăi.

Dr. Sandra O’Connor a obținut doctoratul în medicină comportamentală și psihologia sănătății în SUA. Este cercetător în cadrul Centrului de Dezvoltare a Copilului „Merrill Palmer”, a absolvit programul de masterat de la Michigan School of Professional Psychology, unde s-a specializat în terapia de grup sub îndrumarea lui Irvin D. Yalom și Clark E. Moustakas și a urmat cursurile Universității Babeș-Bolyai din Cluj, dar și numeroase cursuri de specializare în SUA la Michigan School of Psychology, Northcentral University, Wayne State University și Schoolcraft College.

