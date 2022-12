Bilanț pozitiv pentru comuna Gornești în anul 2022

Distribuie

La final de an, primarul comunei Gornești, Kolcsár Gyula are toate motivele să se declare mulțumit de cum au decurs lucrurile în 2022. Despre realizările din acest an dar și despre proiectele viitoare ne-a vorbit în interviul care urmează:

Reporter: Care sunt proiectele importante la nivel de comună din acest an?

Kolcsár Gyula: Un proiect extrem de important pentru noi este cel finanțat prin Programul ”Anghel Saligny”, pentru asfaltarea drumului comunal DC 16 între Periș și Iara de Mureș. Acest drum va beneficia de un covor asfaltic de 5 metri lățime și lungime de aproape 9 kilometri. Este o investiție care ne bucură foarte tare. Acesta ar fi un punct foarte important în ce privește infrastructura, sperăm ca până la finalul anului să avem și un câștigător al licitației. Pe lângă acest proiect, tot pe ”Anghel Saligny” am mai câștigat un proiect la care urmează să facem achizițiile în viitorul foarte apropiat. Mă refer aici la acele drumuri de legătură, respectiv DC 102 ce leagă localitatea Teleac de Mura Mare, Mura Mare de Mura Mică și Mura Mică de Ilioara. Acolo va fi un covor asfaltic în lungime de 4.8 kilometri.

Rep.: Ce alte lucrări mai aveți la nivel de comună?

K. G.: Un lucru pozitiv pe care-l putem bifa în acest an este cel legat de terenurile de sport din comună. Sperăm ca până în data de 20 decembrie să facem recepția finală la cele două terenuri de sport din Petrilaca și Teleac, terenuri sintetice de dimensiuni mici pe care le-am amplasat în jurul școlilor tocmai ca să poată fi folosite de către tineri. De asemenea, am finalizat cumpărarea unui ATV pentru stingerea incendiilor, utilaj care a intrat în aceste zile în dotarea primăriei, investiție realizată prin intermediul Grupului de Acțiune Locală (GAL) Leader Parteneriat Mureşean. Am observat că aceste ATV-uri echipate pentru stingerea incendiilor sunt foarte folositoare, mai ales în locurile foarte înghesuite cum sunt cele din gospodării. Sunt foarte utile în ce privește stingerea incendiilor lor de lizieră de pădure sau în zone cu terenuri accidentate. Din păcate, am avut câteva astfel de probleme, dat fiind faptul că anul acesta a fost unul secetos. Pentru acest fapt am întreprins demersurile să mai fim echipați, noi fiind o comună extraordinar de mare, cu încă un utilaj de acest gen. Nu în ultimul rând, am avansat cu lucrările la casa mortuară din Teleac. Din păcate, n-am putut în acest an să finalizăm în totalitate lucrările așa cum ne-am dorit. Inevitabil, în timpul anului mai intervin probleme în care trebuie să ne angrenăm fapt pentru care sunt lucruri rămân în urmă.

Rep.: Dar în ce privește minusurile anului 2022?

K. G.: Un aspect negativ pe care îl contabilizăm din păcate în acest an este cel legat de Școala Gimnazială din Periș, care din păcate nu am putut să o finalizăm în acest an. Culpa este a constructorului, fapt pentru care lucrurile nu au ieșit așa cum erau prevăzute inițial. Lucrările la proiectul de modernizare și extindere a școlii trebuiau finalizate până în decembrie anul curent. Urmează să vedem în viitorul apropiat ce vom face, asta însemnând o săptămână, timp în care să ne hotărâm cum și cu cine mergem mai departe, existând și varianta de a rezilia contractul cu firma constructoare. Este o problemă extraordinar de mare pentru că este vorba de copiii noștri, care sunt nevoiți să merga la școala din Gornești cu autobuzul școlii la Gornești astfel ca procesul de învățământ să nu aibă de suferit.

Rep.: Din ce cauză s-a ajuns la întârzierea finalizării lucrărilor?

K. G.: Este acel fenomen care persistă de o bucată de vreme în toată țara, și anume lipsa forței de muncă. Antreprenorul general din păcate a început cu o echipă, după care a plecat echipa, a venit altă echipă, și tot așa de au ajuns la un moment dat să nu mai aibă meserisași cu care să lucreze în anumite faze ale lucrării. Este această problemă a forței de muncă. Cel mai probabil vom fi nevoiți să facem o interpelare la parlamentarii din zona noastră pentru a face demersuri în ce privește legislația. Aici mă refer la legea privind achizițiile, în sensul în care să se ceară de la o firmă să prezinte un număr minim, eu știu de 10, 15 sau 20 de muncitori per șantier, iar dacă are 5 lucrări, atunci să aibă 100 de muncitori. Sunt situații în care vine un SRL care întrunește anumite condiții cerute în Caietul de Sarcini, câștigă lucrările, nu poate să subcontracteze, plus că și prețul materialelor oscilează în detrimentul manoperei, și astfel se ajunge la aceste situații nefaste în care aceste imobile, fie că vorbim de cămine culturale, școli rămân în paragină, sau în cel mai bun caz nefinalizate. Trebuie să încercăm să facem cumva în așa fel să ca aceste lucrări să nu sufere. Din acest motiv rămân în urmă și absorbțiile fondurilor europene. Problema aceasta va dăinui și în ce privește PNRR. O să vină niște sume foarte mari, miliarde de euro miliarde pe care într-un termen foarte scurt, România o să trebuiască să le absorbă. Asta înseamnă că lucrările contractate, proiectate trebuiesc și executate și va fi o problemă acută la nivel național.

Rep.: Cum întâmpinați sărbătorile de iarnă?

K. G.: Ne pregătim cu iluminatul festiv. Cerem scuze cetățenilor din comuna Gornești că ornamentele vor fi ceva mai reduse în acest an. Vom încerca să avem astfel de ornamente în parcul din Gornești și încă un loc în Periș unde îi vom primi pe copii înainte de Ajun pentru înmânarea pachetelor de la Moș Crăciun. Tot legat de sărbători, vom continua și în acest an concursul cu cea mai frumoasă gospodărie ornată de sărbători. Prima ediție a fost un succes, sperăm să fie la fel și în acest an. Încercăm să îi motivăm pe cetățeni să-și pregătească casa cât mai frumos de sărbători. Fiind la sfârșit de an , urăm tuturor locuitorilor comunei în primul rând multă sănătate. Bineînțeles și partea materială este important, fapt pentru care la toți locuitorii comunei le doresc un an mai bun și mai fructuos, să fim mai buni, mai înțelegători cu semenii noștri și să ne vedem cu bine și sănătate în noul an.

A consemnat Alin ZAHARIE