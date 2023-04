Olimpiada Națională a Sportului Școlar la Pădurea Rotundă din Reghin

Distribuie

Pădurea Rotundă din Reghin a găzduit vineri, 31 martie, faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, competiție organizată de Colegiul ”Petru Maior” din Reghin cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Reghin, precum și cu ajutorul profesorilor de educație fizică. Competiția a atras peste 150 de participanți de la școlile din județul Mureș, fiind structurată pe două niveluri: gimnaziu și liceu, fete și băieți.

„Am fost o echipă organizatorică formată din nouă persoane, profesori de educație fizică. Am început pregătirile acestei faze județene a olimpiadei în urmă cu două săptămâni cu stabilirea traseului și tot ce înseamnă organiarea unui asemenea eveniment la care au participat peste 150 de elevi din întreg județul. Deși vremea a fost una neprielnică, feedback-ul elevilor și al profesorilor participanți a fost foarte bun. Indiferent de vreme, crosul are mereu farmec, lucru care s-a văzut și la această olimpiadă găzduită de Municipiul Reghin. Elevii reghineni au reprezentat și de această dată cu cinste unitățile de învățământ din oraș și spre bucuria noastră am avut elevi clasați în primele șase locuri la trei categorii, în condițiile în care au concurat cu elevii de la Sighișoara și Luduș care practică atletism”, a declarat prof. Aurelian Mărginean, director adjunct al Colegiului ”Petru Maior” din Reghin.

Sportivii care au obținut rezultate de excepție au fost recompensați cu diplome, cupe, medalii și premii-cadou, în semn de recunoaștere a efortului și performanței lor. Oaspete competiției a fost deputatul social-democrat Dumitrița Gliga.

„Organizarea unei competiții sportive este importantă pentru promovarea unui stil de viață sănătos și pentru dezvoltarea abilităților fizice și mentale ale tinerilor. În plus, aceste competiții încurajează fairplay-ul și respectul față de ceilalți participanți. Sperăm că această experiență va fi memorabilă pentru toți participanții și că îi va motiva să continue să practice sportul și să își îmbunătățească performanțele. Felicitări se cuvin sportivilor, părinților, profesorilor și profesorilor organizatori, Aurelian-Silviu Mărginean, Călin Ovidiu Borda, Adrian Luca, Radu Grama de la Colegiul „Petru Maior”, Bazsa Előd – Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”, Sergiu Adam – Școala Gimnazială Ibănești, Borbely Bartis Zolt – Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”, a transmis deputatul Dumitrița Gliga. Câștigătorii de la fiecare categorie vor reprezenta județul Mureș la faza națională, ce se va desfășura în perioada 20-21 aprilie la Botoșani.

Rezultate Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, faza județeană

Fete gimnaziu (născute în 2007 și mai mici) – 1.000 de metri:

1 – Pintea Andra (Sighișoara);

2 – Nistor Mălina (Sighișoara);

3 – Mayor Anita (Vărgata);

4 – Vuța Raluca (Sighișoara);

5 – Stegar Alexia (Târgu Mureș);

6 – Szekeres Anna (Târgu Mureș).

Băieți gimnaziu (născuți în 2007 și mai mici) – 1.200 de metri:

1 – Frunză Raymond Levente (Miercurea Nirajului);

2 – Domo David (Reghin);

3 – Cseh Botond-Kristof (Târgu Mureș);

4 – Coroiu Mattia (Sighișoara);

5 – Horvath Eduard (Gornești);

6 – Szekeres Balazs (Târgu Mureș).

Fete liceu (născute în 2007 și mai mici) – 1.200 de metri:

1 – Biro Amanda Szilvia (Luduș);

2 – Prejmereanu Alexandra (Sighișoara);

3 – Petrea Ana (Târgu Mureș);

4 – Varga Vivien (Târgu Mureș);

5 – Moldovan Alexa Maria (Reghin);

6 – Janosi Julia (Târgu Mureș).

Băieți liceu (născuți în 2007 și mai mici) – 1.500 de metri:

1 – Biro Leonard (Luduș);

2 – Tamas Eduard (Reghin);

3 – Czitroszky Robert (Târgu Mureș);

4 – Jakab Apor (Târgu Mureș);

5 – Szabo Dezso Szabolcs (Târgu Mureș);

6 – Luca Mihai Ovidiu (Reghin).

Sursă foto: Facebook Dumitrița Gliga

Alin ZAHARIE