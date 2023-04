Două târgumureşence la Nürnberg de Ziua Internaţională a Cărţii

Distribuie

Cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții, în data de 21 aprilie 2023,de la ora 18,00, Asociația „Dacia” din Nürnberg (Germania) organizează, la Centrul Cultural Româno-German “Dumitru Dorin Prunariu”, lansarea a două volume apărute în România: “Îngerul meu, Gabriel – Ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri”, scrisă de Maria-Dorina Matiş, şi “Zi de zi, tot mai puternic”, scrisă de Rodiana Józsa.

(n.a.: iniţial, lasarea era programată în data de 22 aprilie, însă organizatorii au decis că vinerea este o zi mai potrivită)

„Dacă suntem sinceri cu noi, în timp ce citim ‘Îngerul meu, Gabriel’, vom identifica în noi multe dintre trăirile şi gândurile acestor personaje – care sunt cât se poate de reale, oameni ca şi noi. Şi eu, lucrând cu aceşti oameni minunaţi care şi-au regăsit pofta de viaţă şi puterea de a ierta, am identificat o serie de tipare mentale şi trăiri pe care le aveam, la care am decis să renunţ. Am realizat că, la fel ca şi personajele mele, acele tipare mă ţineau pe loc şi îmi în aduceau în preajmă oameni care îmi provocau exact acea latură nevindecată. De aceea vă spun, ori de câte ori cineva reuşeşte să vă scoată din sărite cu anumite aspecte sau pur şi simplu prin simpla prezenţă, analizaţi-vă gândirea şi veţi identifica sursa acelei nemulţumiri. Vom constata, la final, că acei oameni care par a ne fi făcut rău, de fapt sunt cei mai buni învăţători ai noştri şi că în orice situaţie de viaţă, oricât de dificilă ni s-ar părea, există o binecuvântare ascunsă”, a spus Maria-Dorina Matiş

„Cartea „Zi de zi, tot mai puternic”, reprezintă un vis devenit realitate. Eu așa simt că această carte s-a scris pe ea însăși, iar eu doar am facilitat acest proces. Mi-am deschis sufletul și am ascultat ceea ce el îmi șoptea ca răspuns la frământările și trăirile mele interioare. Încă din copilărie s-a aprins în interiorul meu pasiunea pentru a scrie. Deși aveam dorința de a scrie, în toți acești ani nu am reușit să creez cartea la care visam. Primele rânduri ale cărții aveau să se scrie în clipa în care m-am întors spre sufletul meu și am petrecut timp în interiorul ființei mele, acolo unde m-am regăsit”, a declarat Rodiana Józsa.

Sanda Viţelar