Trei panouri cu grafitti amplasate la Zoo Târgu-Mureş

Distribuie

Grupul Milvus, în parteneriat cu Grădina Zoologică din Târgu Mureș, a lansat o campanie de conștientizare prin care s-a apelat la arta spectaculoasă de graffiti pentru a atenționa publicul, că natura are nevoie de spațiu pentru a-și îndeplini funcțiile. Cu acest prilej au fost amplasate 3 panouri mari cu graffiti aparținând artiștilor de la Black Book Creative Group din Târgu Mureș. „Am participat la lansarea campaniei “Noi trebuie să ne schimbăm, nu clima!” parte a proiectului desfășurat de Grupul Milvus, în parteneriat cu Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Au fost amplasate 3 panouri mari cugraffiti aparținând artiștilor de la Black Book Creative Group din Târgu Mureș, urmate de 7 bannere, care vor fi amplasate până în luna octombrie 2023. Toate fac partedintr-o campanie de conștientizare asupra schimbărilor climatice prin care trecem planeta noastră”, a spus primarul Soós Zoltán. Începând din 2019, Grupul Milvus este partener în proiectul internațional Game On! – Don’t let climate change end the game, care își propune să atragă atenția asupra efectelor negative ale schimbărilor climatice și să ofere soluții care pot încetini acest proces. Redacţia

Foto: Facebook Soos Zoltan