Căpăcele cu suflet

Noi ca cetățeni mereu ne plângem cât de murdar este orașul, că nimeni nu face nimic, doar politicienii sunt vinovați pentru tot, dar noi nici nu ne obosim să aruncăm mizeria la un coș de gunoi și umplem orașul cu tot felul de gunoaie. Avem pretenția ca totul să fie la locul lui dar noi să nu mișcăm un deget, mereu avem pretenția de la alții să pornească ceva, dar în lumea asta mai există oameni care iau inițiativă și pe lângă că ajută mediul, ajută și niște oameni care chiar au nevoie de ajutorul nostru. Așa că prin intermediul unei profesoare dintr-un liceu din Târgu-Mureș, Ana Togănel, am aflat despre proiectul Capace cu Suflet.

“În acest proiect eu am pornit un parteneriat între Liceul Vocațional de Artă și Asociația Capace cu Suflet pentru a putea ajuta niște suflete cu un cost destul de mic. Adică toată lumea după ce bea apă, suc, chefir aruncă sticla în care au fost depozitate, ba chiar și mai rău, le aruncă pe jos, fără să se gândească că ar putea ajuta pe cineva. În acest proiect se adună, în mai multe săli din școală căpăcele de plastic de tip HDPE (5) și PP (2) pentru ca odată pe lună un voluntar de la Cluj-Napoca să vină în Târgu Mureș și să le ducă la ei în centru pentru a fi reciclate, iar banii strânși din reciclare lor sunt donați pentru niște suflete care au nevoie”, a declarat Ana.

Această idee aduce numai avantaje tuturor, adică îți furi 2 minute din timpul tău să clătești un dop de plastic de la o sticlă și să îl păstrezi pentru o cauză nobilă, adică tu păstrezi curățenia în oraș, protejezi și mediul, ajuți niște suflete care au nevoie de acei bănuți obținuți din acele căpăcele și mai ai și satisfacția personală că ai făcut ceea ce trebuie.

“Eu după o problemă de sănătate pe care am avut-o am început să mă plimb foarte mult și pentru că nu îmi plac zonele aglomerate, evit zonele centrale pe cât mai mult posibil, și într-o zi când mă duceam la școală am văzut niște copii mici care adunau căpăcele de pe strada, și am rămas profund impresionată de gestul lor. Așa că am luat decizia să caut pe internet ce se întâmplă cu acele căpăcele și am dat de acest proiect și mi-am dorit automat să i-au parte și eu la acest proiect, așa că am reușit să pornesc un parteneriat între Liceul Vocațional de Artă și această asociație”, ne-a spus Ana.

Așa că o parte din persoanele din școală, fie ei profesori, elevi sau oameni care lucrează la școală s-au mobilizat și au început printr-un gest mic să ajute niște persoane care chiar au nevoie. Așa că gesturile mici aduc zâmbete mari pe fețele oamenilor. Așa că, recomandarea mea este ca atunci când aveți ocazia să faceți un gest, fie el cât un căpăcel de plastic de mic, faceți-l, vă garantez că nu veți regreta.

Adrian MURARIU