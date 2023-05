N-ai ce face? Ai ce face! Zi de Zi!

Distribuie

„N-ai ce face în oraşul ăsta!” Expresia asta a ajuns să mă scotă din ţâţâni. De varianta ei mai ţărănescă, ai de zice că „n-ai ce face-n târgul ăsta” să nu mai zic.

Hai s-o luăm aşa. Ai muzee? Ai! Şti ce poţi vedea în ele? Nu prea, pentru că dacă nu e circ cu mici, bere şi concerte gratis nu-ţi ridici ochii către clădirile pe lângă care treci în fiecare zi. Muzeul Judeţean Mureş a vernisat de curând patru expoziţii de nivel european, minim, dacă nu chiar mondial. Şti de ele? Dacă nu şti, poate ar fi bine să intri pe pagina lor sau pe Zi de Zi pentru că sunt şi au fost mega-promovate. Nici expoziţiile mai vechi nu sunt deloc de neglijat. Îţi dau doar un exemplu: „Mureşeni în tranşeele Primului Război Mondial” de la Secţia de Etnografie e o lecţie de istorie vizuală şi sonoră.

Teatru ai? Ai! Când ai văzut ultimul spectacol, că, Har Domnului! au o grămadă de reprezentaţii iar piesele sunt pe toate gusturile.

Filarmonică ai? Ai, cu o orchestră profesionistă şi concerte în fiecare joi. Galerii de artă ai? Ai! Spaţii alternative ai? Ai! Organizaţii de toate felurile de la Cercetaşi la JCI şi până la cei care fac căiăceală pe Mureş ai? Ai şi din astea şi dacă ai vrea cu adevărat să-ţi faci un program diversificat, cultural, educativ şi recreativ, îţi garantez că ai avea ce să faci în fiecare săptămână, indoor şi outdoor.

Din păcate nu prea şti despre toate astea pentru că, în general, nu prea citeşti, nu te prea documentezi. Trăim vremuri ciudate, ca să fiu elegantă, măcar acum la final de editorial. Dacă ne uităm la accesările de pe site-ul Zi de Zi, unde, by the way, scriem despre toate evenimentele astea minunate din „târg”, ştirile despre accidente, sânge pe pereţi şi animale maltratate adună mai multe accesări decât toate ştirile despre evenimente frumoase la un loc.

N-ai ce face? Ai!

Sanda VIŢELAR