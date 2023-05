Protest al părinților la Gimnaziul ”Europa” din Târgu Mureș

Distribuie

Majoritatea părinților care au elevi înscriși în clasa a II-a la Școala Gimnazială ”Europa” din Târgu Mureș vor protesta marți, 30 mai, de la ora 10.00, în curtea unității de învățământ, împotriva unei decizii a Consiliului de Administrație al școlii care prevede intrarea din aceeași zi în cursuri online.

Unul dintre părinți a anunțat în această seară redacția cotidianului Zi de Zi despre protestul de mâine și ne-a furnizat câteva detalii: ”De când a început greva în învățământ la grevă participă și femeile de serviciu ale școlii. Doamna directoare dorește cursuri online deoarece în școală, în clase, în toalete, nu mai e curățenie. Părinții din clasa a II-a au venit însă cu o alternativă, respectiv am propus, în scris, contractarea unei firme de curățenie, pe banii noștri. Am propus inclusiv să facem noi, părinții, curățenie, dacă nu se agreează varianta cu firma de curățenie. N-am primit niciun răspuns la scrisoarea noastră. Noi ne dorim ca școala să continue în format fizic. Practic, astăzi s-a decis în Consiliul de Administrație ca de mâine școala să se desfășoare online, iar noi, părinții, nu suntem de acord. Nici nu am știut că a fost convocat Consiliul de Administrație, pentru că nu am văzut nicăieri niciun fel de convocator. Platforma pentru cursurile online nu e pregătită și credem că se puteau găsi alte soluții pentru a continua cursurile în format fizic. Vom merge mâine dimineață la școală, împreună cu elevii, în curte, de unde vom picheta instituția. Nu ne interesează jocurile politice, noi dorim doar să se țină cursurile în format fizic.”

Vom reveni mâine, 30 mai, cu reacții.

Alex TOTH