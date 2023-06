TEDx Cornişa: Cristina Bâtlan despre formele curajului

Distribuie

Cristina Bâtlan s-a născut în anul 1973 și este din București. În prezent, este una dintre cele mai bogate femei de afaceri din țara noastră, datorită afacerii sale cu pantofi și genți, Musette. Deşi a urmat cursurile Facultății de Drept, a renunțat la meseria de avocat și a deschis o afacere proprie. Pe scena TEDX Cornişa de la Târgu-Mureş, Cristina Bâtlan a vorbit despre diferite forme ale curajului, dar şi despre acea prezență permanentă care stă în spatele nostru şi în care trebuie să ne găsim puterea de a merge mai departe.

Curajul propriilor alegeri

“Vorbim despre curaj pentru că, după părerea mea, curajul este ceea ce credem noi cu adevărat că suntem, ceea ce setăm în fiecare moment că suntem sau că putem să devenim. Acest curaj în viața noastră e ca un flux și e viața noastră care se întâmplă moment cu moment, și el, curajul, capătă diferite forme permanent. Pentru mine, curajul a început prin a visa. Am învățat să visez, să iubesc și să nu invidiez. Am înțeles că este curaj și alegerea pe care am făcut-o prin a renunța. Adică am renunțat la o carieră de avocat bine plătită, bine poziționată social, pentru o carieră de antreprenor într-un domeniu despre care nu știam multe lucruri și în care, foarte mult timp, nu am fost pe statul de plată.”

„Am învățat să aleg, am învățat să atrag lângă mine oameni care să mă ajute. Am învățat să creez strategii și am învățat să dau formă proiectului care astăzi se numește proiectul „Musette”. Am învățat să schimb, să renunț la poziția de lider de piață pe care o avea Musette în domeniul țesăturilor și în vânzarea de țesături pentru un nou challenge, acela de producător într-un domeniu extrem de complicat, pe care toți mi-l prezentau ca imposibil. Misiunea imposibilă era aceea de a produce pantofi în România. Apoi, am învățat că nu sunt singură și că am alături de mine oameni care își vor pune priceperea lor și eu doar trebuie să le fiu model și să le stau alături. Și am învățat că acest lucru este cel mai important să fiu model, nu să încerc să-i schimb pe ceilalți.”

„Am învățat că trebuie să fac propriile alegeri, chiar și atunci când ele sunt dificile. Să iau viața în mâini sau să dau naștere. Și am trecut printr-un moment foarte greu, când am avut curajul să salvez viața copilului meu născut prematur, să-l mut într-un alt spital, pentru că îi era pusă viața în pericol și vederea. Și am reușit. Iar ori de câte ori cred că aceste lucruri s-au întâmplat, și eu reușeam, de fiecare dată sunt convinsă că a mai fost ceva pe lângă acel curaj. Nu doar curajul, nu doar intenția, nu doar ideea, nu doar îndrăzneala, nu doar toate acele definiții care sunt într-un în dicționar, erau cele care ne împingeau să reușim. Mai era ceva cu noi.”

Curajul de a cere ajutor

„În toată cariera mea am învățat că trebuie să am curaj să cer ajutor. Iar în momentul pandemiei, când toate calculele matematice ne arătau că nu avem nicio șansă să rezistăm, pentru că două luni și jumătate fabrica noastră a fost închisă, plățile la furnizor trebuiau onorate, creditele, ratele la credit erau scadente și noi aveam zero încasări, toate magazinele închise și tot stocul blocat în magazine. Am învățat că pot să cer ajutor pentru că sunt oameni acolo, ca și voi, care au fost gata și ne-au ajutat. Am cerut ajutor și oamenii au cumpărat pantofi cu toc ca să stea în casă, pentru că cine avea nevoie de pantofi cu toc la acel timp cumpărau doar să ne salveze. Și aveau încredere în noi. Și asta e minunat.”

„De aici curajul capătă o multitudine de nuanțe și fiecare dintre voi cu siguranță trăiește în fiecare zi astfel de experiențe în care oamenii vin lângă tine, te ajută ca să mergi mai departe și să continui. Am învățat că trebuie să fiu model și stilul meu de viață e important pentru mine în primul rând și exact cum v-am spus, nu vreau să-i schimbi pe ceilalți, vreau eu să fiu un model și să mă preocup în principal de mine ca să pot să inspir mai mult. Am învățat că nu sunt niciodată singură, pentru că astăzi 650 de oameni de la Musette sunt în fiecare zi acolo. Își fac treaba foarte bine și cred în acest proiect pentru că ei împreună cu voi, clienții noștri, sunteți Musette, nu suntem noi cei care am avut o idee în 1992. Mă bucur și asta e o formă de curaj să te bucuri și mă bucur că port alături de voi în fiecare zi produsele create în România, pantofii și gențile de calitate pe care reușim să le producem aici, deși nu ni se dădea multe șanse la început însă nu am renunțat și asta este o altă formă imensă de curaj, aceea de a nu renunța.

Curajul de a te dezvolta din interior spre exterior

„În plus, mă gândesc că toate aceste forme și tot acest curaj vine către noi și-l avem undeva în noi, permanent ,nu-l învățăm la școală, nu-l căpătăm prin educație. El este acolo și el este acolo pentru că mai există ceva lângă și am înțeles după ce am fost la Vipasana că introspecția și faptul că trebuie să te dezvolți din interior către exterior e important și am înțeles că am nevoie să am curaj să investighez cel mai profund și ascuns nivel al personalității, minții și sufletului meu, așa cum face păcătosul care recunoaște că păcătuiește și începe sau și își dorește să se schimbe.

„Sfinții sunt păcătoșii care încep să se schimbe permanent și mi se pare că acesta este rolul nostru cel mai mare să credem că mai este ceva permanent cu noi în noi și peste noi. Pentru că doar Dumnezeu este perfecțiune, este peste noi, este în afara spațiului și timpului, iar rolul nostru este să ne gândim la curaj ca la o sursă a puterii, iar această sursă să fie intenția. Noi dacă ne setăm intenția corectă și o punem în toate planurile noastre, acesta este primul pas către Dumnezeu, putem să-l chemăm credință, iar dacă noi facem primul pas, Dumnezeu va face 1.000.000 de pași către noi. Așadar, lăsați-vă înconjurați de acest curaj și simțiți-l cu toată personalitatea, sufletul și mintea voastră.”

A consemnat Sanda VIŢELAR