Ziua Drapelului Național sărbătorită la Sărmașu

Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită, în acest sfârșit de săptămână, în orașul Sărmașu.

”Am sărbătorit Ziua Națională a Drapelului, un simbol etern al unității și libertății noastre. În colaborare cu Biserica Ortodoxă și Secția de Pompieri Sarmasu, am asistat la un moment special, Sfințirea Drapelului. Când tricolorul a fost binecuvântat, fiecare dintre noi a simțit profund emoția și importanța acestui moment. În ploaie, cu hainele ude, dar cu inimile aprinse de dragostea pentru țara noastră, ne-am adunat în semn de respect și recunoștință pentru simbolul național. Stoicismul arătat de toți a fost dovada clară a forței și a unității noastre ca națiune. Am ridicat Drapelul împreună, sub picăturile reci ale ploii, simbol al purificării și reînnoirii speranței. Nu există vreme prea aspră pentru a ne împiedica să ne onorăm simbolul național. Acesta este spiritul nostru. Acesta este curajul nostru. Aceasta este România”, a transmis ec. Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu.

(Redacția)