23 de trasee de curse regulate de persoane atribuite de CJ Mureş Distribuie Două proiecte de hotărâre având ca obiect asigurarea transportului în comun de călători din cadrul programului judeţean de transport au dat de furcă, în şedinţa de joi, consilierilor judeţeni. Este vorba despre stabilirea operatorilor care vor asigura cursele regulate de persoane pe traseele dintre localităţile din judeţul Mureş. Proiectele de hotărâre au fost introduse în regim de urgenţă şi presupuneau atribuirea licenţelor de traseu pentru 2 Grupe respectiv 23 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2022 – 2026 şi atribuirea pe o perioadă determinată, a licenţelor de traseu aferente unui număr de 47 trasee. Doi operatori, acelaşi traseu? În deschiderea şedinţei consilierul PNL, Alexandru LUPA, a sesizat că pentru o parte din traseele prevăzute a fi atribuite conform primei hotărâri se prelungesc licenţele, prin a doua hotărâre, pentru alţi operatori şi că astfel s-ar ajunge în situaţia de a exista doi operatori pe un singur traseu. Vicepreşedintele CJ Mureş, Ovidiu Georgescu, a arătat că este vorba de două chestiuni distincte şi că nu se pune problema de a se crea situaţia semnalată de consilierul judeţean. „Dacă ne uităm puţin mai atent la cele două hotărâri vedem că, în cazul primei hotărâri, vorbim despre o atribuire după organizarea unei licitaţii competitive, pentru perioada 2022-2026. Scrie foarte clar în hotărâre că aceste licenţe pe care le aprobăm noi astăzi se vor elibera doar după îndeplinirea obligaţiilor din perioada de mobilizare. A doua hotărâre vorbeşte despre atribuire pe o perioadă determinată, deci până vom elibera licenţele aprobate prin prima hotărâre”, a spus acesta. Practic, Consiliul Judeţean Mureş a organizat o procedură de licitaţie pentru atribuirea licenţelor de traseu până în anul 2026 ca urmare a apariţiei în cursul anilor trecuţi a unor modificări ale legislaţiei din acest domeniu. Licitaţia a fost finalizată şi, conform normelor în vigoare, operatorii care au câştigat trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru a li se putea elibera licenţa şi a începe operare. Până la acel moment, cursele regulate de persoane sunt realizate de operatori preexistenţi. „Domnul vicepreşedinte a explicat că primul proiect de hotărâre se referă la traseele atribuite prin licitaţie publică deschisă. Aceste trasee, până la începere efectivă a operării cu îndeplinirea tuturor condiţiilor sunt operate de către operatori economic pre-existenţi pentru care acest Consiliu a aprobat trei acte administrative care reglementează încheierea contractelor de transport pe o perioadă determinată consecutiv cu eliberarea licenţelor de transport în mod corespunzător. Contractele au ca şi clauză de încetare momentul începerii efective a operării traseelor atribuite în mod competitiv. Licenţa fiind eliberată în baza acelor contracte încetează să producă efecte”, a explicat Secretarul general al judeţului Mureş, Paul Cosma. Traseele atribuite conform licitaţiei Grupa 1 – 10 trasee, către operatorul de transport rutier ASOCIEREA SC DUDA TRANS SRL, SC FILA COMPANY SRL și SC VIOMOB IMPEX SRL Traseu 001 – Tg. Mureş – Acățari-Ungheni – Tg. Mureş Traseu 002 – Tg. Mureş – Ungheni-Acățari- Tg. Mureş Traseu 003 – Tg. Mureş – Acățari-Tirimia – Tg. Mureş Traseu 004 – Tg. Mureş – Ungheni-Tirimia – Tg. Mureş Traseu 005 – Tg. Mureş – Acățari(Corneşti) – Crăciuneşti Traseu 006 – Tg. Mureş – Ungheni – Tirimia Traseu 007 – Tg. Mureș – Acățari-Cornești-Cinta – Tg. Mureș Traseu 008 – Tg. Mureș – Ungheni-Cinta – Tg. Mureș Traseu 009 – Tg. Mureș – Vălureni Traseu 010 – Tg. Mureș – Budiu Mic – Crăciunești – Grupa 12 – 13 trasee, către operatorul de transport rutier SC DEMARAJ TRANS SRL Traseu 109 – Reghin – Maiorești – Deda Traseu 110 – Reghin – Deda – Răstolița Traseu 111 – Reghin – Deda – Stânceni Traseu 112 – Reghin – Suseni – Săcalu de Pădure Traseu 113 – Reghin – Maiorești – Vătava Traseu 114 – Reghin – Morăreni – Dumbrava Traseu 115 – Reghin – Suseni Traseu 116 – Reghin – Batoș – Uila Traseu 117 – Reghin – Goreni – Batoș Traseu 118 – Reghin – Ideciu – Rușii Munți Traseu 119 – Reghin – Aluniș – Fițcău Traseu 120 – Reghin – Ideciu – Idicel de Pădure Traseu 121 – Reghin – Ideciu – Deleni Sanda VIŢELAR FOTO: https://ro.depositphotos.com/home.html

