Interviu cu prof. Cristian Vulc, directorul Liceului Teoretic Gheorghe Marinescu

Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu Târgu Mureș este școala unde promovabilitatea a fost de peste 90% la bacalaureat, după încheierea etapei de contestații. În sesiunea 2023 elevii au obținut 2 note de 10 la disciplina Matematică, 5 note de 10 la disciplina Anatomie și 1 notă de 10 la disciplina Istorie. Rezultatele bune se regăsesc și în examenele din anii precedenți, motiv pentru care am discutat cu directorul liceului, Cristian Vulc, directorul Liceului, cadru didactic care se caracterizează prin inteligență, ambiție și influență pozitivă asupra celor din jurul lor. Ceea ce explică reușita elevilor.

Pentru început, să ne spuneți, vă rog, câteva cuvinte despre dumneavoastră.

Sunt un profesor pasionat de ceea ce am făcut din primii mei ani de activitate ca dascăl – predau disciplina Geografie și o spun cu mândrie că această formare mă caracterizează ca om. Soția – Cristina Vulc este dascăl și ea, predă de asemenea Geografia la un colegiu național din oraș, avem 2 băieți care studiază la un alt colegiu național local, mă consider un om simplu și discret, în timp am învățat să fac ca faptele să vorbească despre oameni, îi las pe alții să vorbească despre omul Cristian Vulc, unii reușesc să o facă și la modul sincer. Sunt director al Liceului Teoretic Gheorghe Marinescu de peste 9 ani (din 2014), anterior am avut și funcția de director adjunct (2011-2014). Este școala în care m-am exprimat din plin ca dascăl și ca director.

Ce v-a motivat să intrați în sistemul de educație?

Am intrat în sistemul de învățământ în anul 2000 într-o perioadă de restart a educației în România. Motivarea cred că s-a născut pe parcurs deoarece îmi amintesc că unele dintre colegele de atunci îmi spuneau că școala nu este neapărat cel mai bun loc de muncă pentru un bărbat, erau mentalități specifice acelor ani cum că în învățământ predomină personalul feminin, iar bărbații se pot dovedi utili în alte domenii. De altfel, depășirea și reforma adusă multora dintre mentalitățile existente în educație este o continuă motivare. Personal, cred că am făcut alegerea corectă, în fața elevilor și a oamenilor din învățământ mă consider că am atins acel nivel al maturității profesionale, de la care pot oferi eu sistemului ceva bun.

Care este cea mai mare satisfacție a dumneavoastră în calitate de director al acestei școli?

Au fost multe construite în peste 9 ani de directorat al școlii. Poate cea mai mare rămâne și cea mai expusă: promovarea calității umane în tot ceea ce realizăm aici – de la director până la elev. Nu știu dacă vom putea măsura vreodată aceasta, dar ani de zile în școală am lucrat mult în acest sens, am consumat resurse de timp mari și de idei, fiind esența a tot ceea ce de fapt ulterior îți propui să realizezi, printr-o latură umană sănătoasă.

Care sunt cele mai mari realizări ale școlii de când sunteți dvs. în funcție?

Consider că dincolo de multe lucruri bune de care au parte copiii într-o școală, cel mai mult pe părinți îi interesează rezultatele. Constanta indicatorilor educaționali de promovabilitate la bacalaureat (peste 92% în fiecare dintre anii de conducere a școlii), ultimele medii de admitere la liceu în creștere de la an la an ca semn al interesului elevilor și părinților pentru această școală, transformarea și înnoirea – spun eu a 85% din baza materială a școlii în mai puțin de un deceniu, calitatea cursurilor și a activităților extrașcolare adresate elevilor, precum și reforma adusă continuității învățământului liceal teoretic și postliceal sanitar la nivelul acestei școli. Cel mai bun judecător a ceea ce face bun o școală este comunitatea. Aceasta are propriul mecanism (uneori e drept mai lent decât am aștepta) de a aprecia starea de bine – ce are valoare, ce merită interes și de ce ai putea vorbi de bine acel contributor la evoluția pozitivă a comunității locale.

Școala a fost selectată în programe de finanțare PNRR și alte categorii de finanțări europene. Ce a însemnat, practic, asta?

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) împreună cu UAT Municipiul Târgu Mureș, pe Pilonul VI – Politici pentru noua generație, componenta – educație, s-a obținut pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar o finanțare totală de 1.069.725,80 lei (216.517 euro). Astfel, 23 spații de săli de clasă, 1 laborator de informatică, 1 laborator de biologie, 1 cabinet de geografie, 1 sală de sport, 1 cabinet psiholog școlar și alte spații interioare vor beneficia de noi echipări în școală.

Tot prin colaborarea pe PNRR, în programul de investiții publice împreună cu UAT Municipiul Târgu Mureș este prevăzută eficientizarea energetică a Liceului Teoretic Gheorghe Marinescu din Municipiul Târgu Mureş valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 7.906.614,29 lei (1.606.154 euro).

În urma unor demersuri comune cu IȘJ Mureș, s-a obținut acreditare pentru proiecte de mobilitate Erasmus+, școala noastră a fost inclusă astfel într-un consorțiu de parteneriat cu instituția județeană și alte 11 școli pe domeniul Educație școlară pentru o perioadă de 5 ani începând cu anul 2023.

Ce competențe credeți că e necesar să aibă un cadru didactic ținând cont de nevoile copiilor din secolul XXI?

Un fost inspector școlar general al județului Mureș spunea că școlile au nevoie mai mult de buni pedagogi decât de profesori. La acea vreme fenomene precum bullying sau dependența de tehnologie erau analizate la o altă scară. Timpul ne arată astăzi că în școli ceea ce acumulează un bun dascăl are nevoie urgentă de aplicabilitate, coerență, motivare și viziune. Astăzi bullying-ul nu este doar în sala de clasă, este peste tot în educație, inclusiv la adulți, cel mai grav fiind că este practicat și nu este nici măcar recunoscut. Competențele cele mai de preț sunt cele pe care și le valorizează fiecare în plan profesional și personal: aș pune pe primul loc capacitatea continuă de a comunica în toate formele sale, capacitatea de a opera cu tehnologia de nivel educațional, recunoașterea statutului cadrului didactic în școală dar și statutul elevului său. Dascălii zilelor noastre primesc numeroase șanse de exprimare în relația cu școala, unii le ignoră.

Care sunt planurile de viitor pentru şcoala pe care o manageriaţi?

Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu a atins în anul 2022 la ultima clasificare națională (pe indicatorii educaționali relevanți dintr-un total de 1223 licee în România), cel mai bun loc din existența sa – locul 160 pe țară (locul 190 – 2021, locul 204 – 2020), fiind la nivelul județului Mureș pe o constantă poziție a 4-a (din 32 licee). Între planurile de viitor se înscriu unele imediate și perfect realizabile: ținta de a avea cea mai bună bază materială destinată elevilor și procesului de învățământ preuniversitar din județul Mureș, creșterea calității cursurilor și menținerea rezultatelor școlare foarte bune, iar pe termen lung reprezentativitatea școlii și în afara județului Mureș, ca un centru polarizator al unor activități de nivel regional sau național, școala fiind gazdă a unor evenimente de impact național care i-au adus o recunoaștere a statutului și valorii atinse la acest moment. Suntem pe drumul cel sigur și bun pe care ni l-am construit. Vă mulțumesc.