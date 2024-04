Șerban Radu George. ” Matematica pură este o artă abstractă ”

Distribuie

Elevul Șerban Radu George este o adevărată revelaţie a matematicii de performanţă din județul Mureș. La cea de-a 74-a ediție a Olimpiadei Naţionale de Matematică 2024, desfășurată în perioada 2-7 aprilie, la Târgu Mureş, a obținut mențiune I și medalie de aur din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România. Zecile de premii obținute la diferite concursuri interjudețene ne demonstrează că este un tânăr total prezent și motivat să dovedească că nimic nu îl împiedică să jongleze cu definițiile și teoremele. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.



Spune-mi te rog, în ce clasă ești și de unde ai pasiunea asta pentru matematică? A fost dragoste la prima vedere?

Sunt elev în clasa a XI a, la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș, profil de matematică-informatică. Încă din clasele primare am avut o afinitate deosebită pentru matematică, dar am concretizat-o de abia în clasa a 5-a după concursul de admitere la Centrul de Excelență. Acolo am făcut pentru prima dată cunoștință cu matematica de olimpiadă și am văzut că aceasta este cu mult diferită de calculele interminabile de la școală. În acel moment am început să mă ambiționez, să lucrez mai mult și să cunosc adevărata latură a matematicii unde logica este pusă pe primul plan în același loc cu abstractizarea. Matematica pură este o artă abstractă și acest lucru mi-a plăcut cu adevărat.

Câte ore lucrezi pe zi?



În timpul școlii aș spune că undeva la trei-patru ore, pentru că în același timp mai am și teme și am și alte activități cu părinții, mă plimb, fac sport. În preajma concursurilor lucrez mai mult și îmi eficientizez timpul la maxim înspre 8h/zi în apropierea concursurilor.

Câte premii ai în total?

Este greu de zis, nu le-am numărat, câteva zeci. Pot să spun că la Olimpiadă Națională de Matematică am participat la cinci ediții unde am obținut de patru ori medalie de argint, ultima dată am obținut medalie de aur. De asemenea, m-am calificat de două ori la Olimpiada Națională de Biologie, unde prima dată am obținut Premiul Special, iar a doua oară nu m-am prezentat, deoarece coincidea cu etapa națională a Olimpiadei de matematică.



Cum se împacă matematica cu biologia?

Sunt două științe foarte legate între ele, pentru că fără matematică nu poți înțelege biologia, decât la modul superficial. Bologia este știința în care elementele corpului uman, dacă vorbim de anatomie, sau elementele plantelor, dacă vorbim de botanică, sunt guvernate de formule matematice extrem de bine gândite. Practic, totul trebuie să meargă perfect. Aceasta este, din punctul meu de vedere matematica, este forma abstractă a perfecțiunii, dacă ar trebui să îi dau o definiție.

Ce vrei să faci în viitor?

Este o întrebare dificilă. Cu siguranță voi face ceva în strânsă legătură cu matematica, la universitate voi menține această cale a științelor reale, voi studia, fie matematică pură, fie mă voi îndrepta spre un profil de matematică aplicată, precum inteligența artificială. Mi-aș dori să profesez în domeniu și să aduc o contribuție pozitivă societății, dar în același timp să rămân implicat în lumea olimpiadelor și să particip la selecția problemelor, poate chiar la antrenarea loturilor de olimpici sau olimpicilor în general.



Cadru didactic, să înțeleg?!

Nu, dar în timpul liber îmi doresc să rămân conectat în lumea olimpiadelor.

Prietenii îți cer ajutorul la matematică?

Da, îmi cer, în special când urmează un test, primesc mai multe solicitări de la școală. Este o plăcere să-mi ajut colegii la nevoie și să încerc să fac bine.



Este ceva în matematică ce ți se pare greu?

Dacă nu aș avea aceste provocări zilnice, nu cred că m-ar mai pasiona matematica. Mie îmi place la matematică misterul, îmi place să fiu permanent provocat, să întâmpin dificultăți. Matematica de la un anumit nivel presupune depășirea limitelor.

Căror profesori ai vrea să mulțumești?

În primă fază m-am pregătit singur, dar de la un anumit nivel a fost nevoie și de puțin sprijin extern, și în acest sens am colaborat cu niște foști olimpici, care m-au stimulat să lucrez mai mult și să mă pregătesc.

Este foarte greu să enumăr toți profesorii care mi-au fost alături, pentru că sunt foarte mulți. Aș începe inclusiv de la doamna învățătoare care m-a susținut mereu, doamna Ilișanu Elena Monica, pe urmă am avut profesorii de la școală care m-au susținut și ei cât au putut, m-au ajutat să mă învoiesc de la ore, inclusiv profesorii care nu sunt de specialitate, care au îngăduit să lipsesc înainte de olimpiadă, le mulțumesc foarte mult tuturor profesorilor de la Unirea pe tema aceasta. Pentru olimpiadă aș menționa și aici câteva nume, profesor Mircea Lascu, care m-a ajutat foarte mult cu pregătirea, mai ales în gimnaziu, dar și în liceu m-a ajutat cu multe sfaturi. Aș menționa de asemenea numele unui fost olimpic, Alexandru Păuceanu, m-a ajutat foarte mult, mai ales în ultimele luni și în ultimul rând tuturor profesorilor care au susținut cursuri pe platforma educațională online Upper School. Sunt mulți, nu o să-i enumăr pe toți, dar le mulțumesc tuturor pentru susținere.