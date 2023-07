Bătălia” pe apă – Cupa Mureșul la canotaj

Distribuie

Canotorii din Târgu Mureș și din Piatra Neamț s-au întrecut la Cupa Mureșul la canotaj la acest sfârșit de săptămână. Participanți cu vârste între 12 și 20 de au vâslit 1.000 de m sperând la podium.

„Cupa Mureșul este o competiție tradițională care se ține an de an, de când sunt eu antrenoare, adică de 27 de ani. În primul rând, are ca scop selectarea sportivilor pentru participarea la Campionatul Național de la Iași, care va avea loc în perioada 10-13 august. În acest an, pe lângă sportivii noștri mureșeni, am avut și oaspeți de la Piatra Neamț”, ne-a declarat Claudia Balint, antrenoarea secției de canotaj de la Clubul Sportiv Mureșul.

Gavril Valentin, vicepreședintele Federației Române de Canotaj, a fost prezent la eveniment.

„Nu putem face o comparație, deoarece sportivele de la voi sunt continuu în cantonamente. Claudia a făcut niște echipaje frumoase, iar la nivel de club, copiii dumneavoastră sunt foarte pregătiți și o felicit pentru ceea ce a realizat. Aici, fiind o apă curgătoare, viteza de execuție trebuia să fie mult mai mare. A fost un concurs foarte frumos. Cele două sportive, atât de la Târgu Mureș, cât și de la Piatra Neamț s-au bătut pe ultimii metri. O felicit pe Marina Balint pentru rezultat. Ea este componenta Lotului Național și vrem să o vedem și la Jocurile Olimpice, la campionatele europene și mondiale”, a declarat Gavril Valentin.

După o competiție strânsă în care tinerii au dat tot ce a fost mai bun din ei, am stat de vorbă chiar cu Marina Balint, campioană națională la canotaj, care ne-a vorbit despre dificultatea competiției de anul acesta.

„Mi se pare o competiție destul de frumoasă, având în vedere că este organizată între clubul nostru și clubul din Piatra Neamț. A fost o competiție mult mai puternică comparativ cu cele din anii trecuți. Astăzi am concurat în proba de dublu, unde ne-am clasat pe locul II, iar la proba de simplu am obținut aurul. Am participat la Campionatul Național de la Iași, unde am obținut locul I în proba de simplu doi ani la rând. Tot la proba de simplu am obținut locul III, în competiția desfășurată la Orșova. La Snagov am participat în proba de dublu, iar acolo am obținut locul III. Tot la proba de simplu, am mai obținut locul I la Campionatul Național desfășurat la Deva. Acum mă pregătesc din nou pentru Campionatul Național de la Iași, pentru proba de dublu și simplu”, a declarat campioana.

Aiana Moldovan, o altă sportivă care a participat la competiție, ne-a spus că a fost un concurs greu, mai ales în proba de simplu.

Am stat de vorbă și cu un părinte, Bogdan Trifu care ne-a povestit mai multe despre ce înseamnă susținerea acestui sport.

„Fiul meu este la categoria de juniori începători, are vârta de 14 ani. Momentan se pregătește pentru campionatul de la Iași. A mai participat la Campionatul de Ergometru de la Arad. Este foarte bine că avem acest sport la noi în oraș, pentru că copiii se simt în largul lor, au o activitate nouă unde își dezvoltă aptitudinile și fac parte dintr-un colectiv. Mă bucur că se întâmplă asta la Târgu Mureș și sper ca pe viitor să participe cât mai mulți oameni și copii. Este un sport destul de costisitor, iar investițiile sunt pentru echipamente, transport, cantonamente, suplimente nutritive, însă clubul suportă o mare parte din aceste costuri, doar că ei au nevoie de bărci noi, de vâsle, de multe. Autoritățiile îi susțin într-o mică parte. Noi am sperat ca târgumureșenii să îi susțină financiar”, a declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN