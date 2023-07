Cine este Daria Costea? A obținut premiul 2 la concursul național de folclor Vasile Conțiu

Distribuie

Daria Maria Costea, o tânără de17 ani, din comuna Sâncel, a câștigat premiul II la Festivalul-concurs național de folclor pentru tineri interpreți „In Memoriam Vasile Conțiu”, Ediția a XI-a. O voce inconfundabilă și o artistă de succes. Dragostea pentru folclor, talentul de a interpreta muzica populară le-a moştenit de la bunici și promovează cu tot dragul zona Valea Târnavelor, locul unde s-a născut și a copilărit. Mai multe detalii despre frumoasa interpretă aflăm într-un scurt interviu.

Ai uimit publicul în cadrul concursului național de folclor și ai obținut un loc 2 binemeritat. Cine este Daria Costea?

Daria Costea este o tânără simplă, dornică de cunoaștere, pasionată de tot ce înseamnă traditie, folclor, rădăcini. O tânără ambitioasă, muncitoare, cu multe vise și obiective pe care dorește să le îndeplinească!

Există premii mai importante decât altele sau percepi totul ca o experiență de scenă?

Din punctul meu de vedere, fiecare concurs și fiecare apariție pe scena reprezinta un pas înainte pe drumul pe care am ales să îl urmez. Emoția pe care o trăiesc atunci când sunt pe scena este ceva inedit, iar fiecare experiență pe care o trăiesc cântând este speciala. Premiile, categoric sunt importante, deoarece îmi demonstrează că locul meu chiar este pe scenă, dar întotdeauna mă bucur si trăiesc emotia la fel de intens la fiecare concurs, indiferent de rezultat.

Cum a fost experiența de pe scena festivalului Vasile Conțiu?

Anul acesta am revenit pe scena festivalului „Vasile Conțiu” și pot spune că m-am simțit minunat! Am trăit o emoție aparte și sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit la Târgu Mureș. A fost o experiență inedită pe care am trăit-o alături de oameni și colegi extrem de talentați, pe care îi apreciez enorm.

Cum te vezi peste 10 ani?

Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar peste 10 ani categoric mă văd cântând, pentru că nu îmi pot imagina viața fără muzică și cântec. Îmi doresc să ajung cât mai departe pe drumul cântecului popular și Doamne ajută să mi se îndeplinească visul.

Un gând pentru tinerii interpreți de folclor.

Cred că primul gând care îmi trece prin minte când mă gândesc la colegii mei, tineri interpreți de folclor, este recunoștință pentru că mă număr și eu printre ei. Țin să îi felicit din tot sufletul pentru tot ceea ce fac, deoarece sunt niște oameni foarte talentați și muncitori și au un potențial enorm. Le doresc să rămână mereu conectați cu folclorul și să își trăiască viața prin cântec.