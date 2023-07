Vacanța la Muzeul Județean Mureș, „Prin grădina muzeului”

Distribuie

Muzeul Județean Mureș, secția de Științe ale Naturii a găzduit vineri, 21 iulie, 15 copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani, cu scopul de a-i educa prin intermediul unor lecții non formale, în aer liber, în cadrul celei de-a XIII-a ediții a proiectului „Vacanța la muzeu”. Copiii s-au distrat învățând, aflând informații noi despre gazon – tipurile, rolurile sale, despre aparatele de întreținere ale acestuia și despre plantele din sera muzeului. Punctul forte al acestei activități a fost mânuirea de către copii a cositoarelor, activitate adorată în mod unanim de aceștia.

„Programul „Școala de vară la muzeu” este deja o tradiție pentru târgumureșeni, dacă este iulie, iar vineri pregătim întotdeauna la Muzeul de Științele Naturii o activitate în cadrul acestui program educațional. Anul acesta, dorim din nou să oferim publicului teme interesante, care vor duce la consolidarea cunoștințelor obținute de copii în cadrul disciplinelor școlare – biologie, geografie, științele pământului, horticultură. De fiecare dată facem o incursiune în lumea științei, explorăm, ceea ce duce la o dorință de a învăța din partea lor, toate aceste activități având și o parte recreativă, distractivă, care le face plăcere. Prin varietatea și prin conținutul temelor noastre, am reușit ca în fiecare an să avem vizitatori, unii dintre ei fideli de ani de zile, care vin cu plăcere în fiecare vineri ca să petreacă o dimineață la Muzeul de Științele Naturii. Întotdeauna am avut doritori, am avut chiar și oaspeți din străinătate, veniți la bunici sau în excursii, care s-au înscris și au rămas cu amintiri frumoase și, sperăm noi, cu cunoștințe solide.” ne-a povestit dr. Mihaela Sămărghițan, cercetător științific.

Activitatea a debutat cu o mică parte de teorie interactivă oferită de Mihnea Tache, inginer și muzeograf. Copiii au acumulat cunoștințe legate de importanța gazonului, de tipurile sale existente și de modul în care acesta trebuie întreținut. Apoi, atracția zilei au fost aparatele de întreținere a gazonului: cositoarele și suflantele. Copiii le-au mănuit entuziasmați.

„Cel mai mult mi-a plăcut că am învățat să tund iarba”, ne spune Ema în vârstă de 6 ani. „Mi-a plăcut când am tuns iarba cu mașinăria de tuns.” ne-a spus Radu. La fel, Dragoș și Tudor consideră că cele mai interesante lucruri au fost cositoarea și suflanta.

Apoi, distracția și-a atins apogeul când copiii au participat la prinderea merelor din apă fără mâini. La finalul concursului, copiii au cules roadele propriei munci, savurând merele gustoase. Sera muzeului, plină de cactuși i-a fascinat pe copii, aflând care este cel mai mare cactus al grădinii. Ultima activitate din această zi de vineri a fost reprezentată de vizualizarea imaginilor din cărți și culegerea de informații legate de plante.

„Unul din motivele pentru care am ales tema cu gazonul a fost faptul că, pe partea de spațiu verde, trebuie făcută o conștientizare încă de mici. Copiii trebuie să înțeleagă de ce e important spațiul verde, de ce trebuie să-l îngrijească, să-l protejeze, pentru că este o resursă limitată și trebuie să înțeleagă rolul spațiului verde în general. Ediția aceasta am introdus ceva nou, anume pescuitul merelor din găleată. Această activitate a presupus, după cum implică și titlul, pescuitul unor mere cu gura. Copiii nu și-au folosit mâinile.” a povestit Mihnea Tache.

Alexandra BORDAȘ