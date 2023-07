Cine este Száva Bernadett? Campioană mondială la kumite individual

Distribuie

La Campionatul Mondial de Karate WUKF, Dundee, Scoția 13-16 Iulie 2023, sportivii Clubului Sportiv Juvenes au obținut rezultate fantastice. Au concurat 1800 de sportivi din 31 de state din întreaga lume și o tânără din Târgu Mureș a suflat titlul de campioană mondială! Száva Bernadett a obținut o medalie de aur și titlul de Campioană Mondială, la Kumite Individual Shobu Sanbon feminin 14-15 ani +60kg și o medalie de bronz la Kumite Team Rotation feminin Shobu Sanbon feminin 14-15 ani. Am fost curioși să aflăm cine este tânăra campioană și am aflat, într-un scurt interviu.

Bernadett, să ne spui, te rog, câteva ceva despre tine, ce vârstă ai, unde faci școala și ce faci în timpul liber.

Numele meu este Száva Bernadett , am 14 ani, începând cu anul acesta sunt elevă la Liceul Teoretic Bolyai Farkas , în clasa a 9-a. Îmi place să citesc, pe lângă sportul meu preferat karate, dacă se poate în fiecare zi fac mișcare în funcție de anotimp, înot, ciclism, baschet, tenis, alergare, schi și sală, când nu am program competițional și îmi permite antrenoarea.

De când a început pasiunea pentru karate?

La 7 ani am început să practic acest sport sub îndrumarea antrenoarei mele și după doi ani am început să particip la competiții. Antrenoarea mea de la început este doamna Kiss Ibolya Noemi , mă antrenez în funcție de programul întocmit de ea.

Care sunt performanțele de care ești cel mai mândră?

Toate performanțele pe care le-am obținut la concurs pentru mine toate sunt importante. Printre performanțele obținute sunt multiplă medaliată campionatele naționale și internaționale, am două titluri la campionate mondiale, la kumite individual obținute în 2021 și 2023.

Cum te-ai simțit la Campionatul Mondial de Karate WUKF, Dundee, Scoția?

La Campionat Mondial din Dundee 2023 am fost foarte motivată , ne-am pregătit cu antrenoarea cât am putut de mine și de mult , având în vedere că am avut și examenul pentru liceu.

Care este lucrul cel mai de preț pe care l-ai învățat din karate?

Am fost foarte fericită și mândră că am făcut parte din echipa de fete kumite rotativ unde am obținut mediala de bronz. Este o dorință foarte mare de a fi atent la adversari , la indicațiile antrenoarei și la emoțiile competiției, ca să poți dovedi mai ales pentru tine toată munca de an de zile. Lucrul cel mai de preț este punctualitatea, respectul față de colegi și antrenoare , dorința de a lucra permanent pentru țelul tău.

Ce ai sfătui pe cineva care ar vrea să se apuce de karate, dar nu găsește motivația necesară?

Fiecare pas este important, nici eu nu am fost îndrumată să devin campioană. Motivația este mișcarea sportivă sănătoasă și să îți placă ceea ce faci cu dăruire, evident sub îndrumarea unui antrenor.