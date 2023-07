Sfârşit şi început UMFST 2023

Distribuie

Vremea instabilă şi episoadele de ploaie torenţială nu au putut umbri bucuria şi entuziasmul celor aproape 2.000 de absolvenţi ai Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş care miercuri, 26 iulie, şi-au luat rămas bun de la anii de studenţie. S-au pregătit temeinic pentru momentul festiv, cu robe şi toci în funcţie de facultatea absolvită, cu zâmbete pe faţă şi având alături părinţii, rudele şi prietenii, dar şi cadrele didactice care le-au fost alături în periplul universitar.

Împărţiţi în două coloane aceştia au pornit în tradiţionalul marş al absolvenţilor. O coloană a plecat de la sediul de pe strada Gheorghe Marinescu, iar a doua de la sediul de pe strada Nicolae Iorga. Punctul de întâlnire a fost în Aleea Carpaţi, iar de acolo către destinaţie, Stadionul Transil.

Organizarea la faţa locului a fost impecabilă, începând de la accesul aparținătorilor în tribune şi până la desfășurarea efectivă a întregului eveniment astfel încât toţi participanții să se poată bucura pentru întreaga viață de o amintire memorabilă.

Aplauze la scenă deschisă pentru absolvenţi

După intonarea imnului absolvenţilor, Gaudeamus Igitur, şi a imnului de stat al României, la îndemnul rectorului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, întreaga audienţă a recunoscut efortul depus în anii de facultate de absolvenţi cu un ropot de aplauze care aproape a alungat norii de ploaie de pe cer.

„Pentru efortul pe care l-au făcut în toți acești ani de studii, pentru capacitatea de a izbândi, de a-și urma visul și de a-l îndeplini în cele din urmă, vă rog pe toți, cei din tribune și cei din apropierea mea, părinți, profesori și invitați, să vă ridicați în semn de prețuire și să-i aplaudăm cu toții pe acești frumoși absolvenți”, a fost mesajul rectorului care a ridicat tribunele în picioare.

Şi pentru că în spatele fiecărui student care ajunge la momentul Festivităţii de Absolvire există, dincolo de efortul şi sacrificiul personal, susţinerea şi iubirea celor apropiaţi şi a profesorilor, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei i-a îndemnat şi pe studenţi să-şi arate aprecierea.

„Devenirea voastră vă aparține nu doar vouă ci și celor care v-au fost aproape în toți acești ani. Unii dintre ei sunt astăzi aici, alții sunt departe, unii poate nu mai sunt printre noi. Pentru părinții voștri, pentru profesorii voștri, pentru toți cei care au contribuit în vreun fel ca astăzi voi să fiți aici, frumoși și fericiți, vă rog, dragi studenți ca, în semn de recunoștință și respect să vă ridicați și să îi aplaudați, uitându-vă către ei, în jurul vostru”, a spus rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureş.

E pluribus unum!

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureş, a rostit un discurs emoţionant, mesajul transmis fiind un îndemn către excelenţă în profesie şi în viaţă prin valori, onoare şi curaj.

„Promoția 2023 a acestei Universități aduce în fața dumneavoastră absolvenții din cele șapte facultăți, reprezentând 43 de programe de licenţă și 36 de programe de masterat. Astăzi stau aici, în mijlocul d-voastră și vor pleca din Universitate 1.969 de studenţi absolvenți dintre care 1.475 sunt absolvenți ai programelor de studii de licență și 494 sunt absolvenți ai programelor de studii de masterat. Astăzi, în acest moment unic al vieții voastre, vreau să vă vorbesc despre campioni, și veți înțelege mai bine, pe parcursul acestei festivități, de ce o fac, ca un mesaj pentru voi dar și ca un tribut pentru excelența în sport și în viață.

Spiritul olimpic, așa cum a fost el definit de Pierre de Coubertin, părintele Jocurilor Olimpice moderne, spune că important, la o competiție, este să participi, nu să câștigi. Competiția în sine, lupta pentru a te depăși, par a fi mai importante decât câștigarea competiției: „Important în viață, spunea Cubertin, nu este triumful, ci lupta, esențial nu este să fi cucerit, ci să fi luptat bine.” În esență, este important parcursul și nu neapărat poziția ocupată la final! Contează să fii prezent, acolo unde se întâmplă ceva important, și să ajungi la linia de final. Oare o fi chiar așa? Oare o fi DOAR așa?

Spiritul olimpic este sau trebuie să fie dominat de fair-play. Dacă ați fi sportivi astăzi, v-aș îndemna, așa cum se întâmplă la toate competițiile sportive, la fair-play. Dar azi nu sunteți sportivi! De aceea, vă îndemn acum, la absolvire, la un altfel de fair-play: să fiți onești, să aveți valori, să le respectați în voi și în alții și să luptați pentru ele! Dar nu doar atât! Pentru că vă doresc ceva mai mult decât să fiți parte a competiției – să câștigați medalia, să deveniți campioni!

Rămânând în același context, deviza Jocurilor olimpice, propusă în 1894, tot de către Pierre de Coubertin a fost – Citius, Altius, Fortius – mai rapid, mai înalt, mai puternic!

Citius – mai rapid! Vă admir visele și iubesc visătorii care dau vieții culoare, frumusețe si identitate. Dar vreau să vă transformați visele în realitate, mai repede decât alții, mai temeinic decât alții, mai inspirați decât ceilalți iar pentru aceasta vă trebuie curajul de a le urma. Dacă nu vă veți trăi visele ci doar temerile, vi se va părea că timpul nu este niciodată potrivit să faceți ceva. Și curajos este doar cel care merge înainte, chiar dacă îi este frică! În absența temerii, curajul nu există. Toți porniți în viață acum, de la aceeași linie de start. Voi înșivă veți decide de acum înainte, clasificarea ulterioară.

Altius – mai înalt, mai sus! Priviți în sus și înainte, cu speranță și cu credință. Iar dacă privirea se duce și în spate să o facă doar pentru recunoștință. Iar dacă priviți în jur, să o faceți doar pentru a răspândi dragoste, empatie. Astăzi tot ce ați contabilizat la ceea ce ați putea numi eșecuri, se șterge. Contorul pornește de la zero, însă se va învârti cu o viteză diferită pentru că rămâneți singuri în competiție. Puneți-vă obiective înalte: să ajungeți cei mai buni profesioniști și sa nu vă dați bătuți. Lupta este în primul rând cu voi și abia apoi, cu ceilalți. Pentru că, la campionii adevărați, corpul va face ceea ce îi cere mintea, voința! Pentru că doar de acolo, de sus, puteți să vedeți foarte departe.

Fortius – mai puternic! Puterea nu va veni din victoriile pe care le veți repurta ci din luptele pe care le veți duce, din greutățile pe care le veți învinge. Campionii adevărați vor ști să vă spună mai bine decât mine că antrenamentul intens va bate de fiecare dată talentul neantrenat.

Există oameni ordinari, in sensul celor comuni, obișnuiți, care pot fi și foarte cumsecade și oameni extraordinari. Diferența dintre ei este acel – EXTRA. Acest element de compunere înseamnă ceva doar când servește la formarea unui adjectiv.

Aduc de fiecare dată în față motto-ul universității noastre: E Pluribus Unum, sau „Dintre multe, una! Dintre mulți, unul!”. Această asumare înseamnă ceva deosebit, ceva diferit, ceva superior, ceva unic – adică extraordinar.

Astăzi voi sunteți campionii, voi sunteți sărbătoriții. Toți ne uităm către voi, cei care sunteți pe podiumul absolvirii. Dar așa cum pentru campioni există, pe lângă podium și medalie, două simboluri cu o valoare supremă, care emoționează și inspiră, care dau o dimensiune superioară performanței: drapelul care urcă pe catarg și imnul țării, și voi astăzi trebuie sa vă asociați performanța cu universitatea care v-a format și cu țara aceasta, cu România. Fie că v-ați născut și ați crescut în România, fie ca ați venit aici doar pentru studii, voi, noi toți, avem datoria de a ne recunoaște apartenența. Forma voastră de patriotism va fi modul în care veți respecta și cultiva această apartenență, oriunde veți fi.

Să fiți mândri că astăzi și pentru totdeauna sunteți și veți fi absolvenți ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România!”.

Specialişti cu mentalitate de campioni

A devenit o tradiţie ca la festivităţile de absolvire ale promoţiilor UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureş un invitat special să adreseze un mesaj absolvenţilor. Medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, de șapte ori campioană mondială și de două ori campioană europeană, desemnată cea mai bună atletă a lumii și cea mai bună sportivă a Europei, câștigătoare a tuturor celor patru etape de Golden Four și a tuturor celor șapte etape din Golden League, deținătoare a mai multor recorduri mondiale, ambasador al sportului românesc în lume și fost ministru al tineretului și sportului, Gabriela Szabo a luat cuvântul pentru a transmite un mesaj despre drumul ce trebuie urmat pentru a ajunge la performanţă.

„Medicina este mai mult decât o carieră, este o chemare nobilă și un mod de a trăi mereu în slujba pacienților. Veți juca un rol foarte important în viața semenilor voștri și în comunitatea voastră. Vă veți ocupa de sănătatea fizică și mentală a oamenilor în momentele critice din viața lor. Învățarea este un proces continuu. Este valabil în majoritatea domeniilor, dar cu atât mai mult în medicină și în specializările pe care le-ați ales. Domeniul medical este în plină transformare și cu o influență tot mai mare asupra tehnologiei și a inteligenței artificiale. Va fi un efort continuu pentru voi de a ține pasul și de a vă păstra deschiși la inovație. Sunteți într-un domeniu care vă cere să vă depășiți propriile limite și să vă reinventați continuu. Țara noastră are nevoie de voi, de specialiști cu mentalitate de campioni. Vă doresc mult succes în tot ceea ce veți face”, a spus aceasta.

Punctul central al festivităţii a fost reprezentat de acordarea titlului de licențiat și de master absolvenților promoției 2023. Propunerile de acordare a titlului de licențiat și de master au fost prezentate Rectorului Universității de către Decanul fiecărei facultăți și de către Directorul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Master (IOSUM). Șefii de promoție de la programele de studii universitare de licență au primit Diploma de merit și Medalia de șef de promoție din partea Universității.

Facultatea de Medicină

Decan: prof. univ. dr. Ovidiu Simion Cotoi.

Medicină – șef promoție – absolventa Negovan Tania.

Medicină (în limba maghiară) – șef promoție – absolventa Vari Andreea-Antonia.

Asistență medicală generală – șef promoție – absolventa Solovăstru Lorena-Andreea.

Balneofiziokinetoterapie și recuperare – șef promoție – absolventa Peter Brigitta.

Nutriție și dietetică – șef promoție – absolventa Dună Ramona Nicoleta.

Diploma de Excelență absolventului Bojescu George – secția Medicină militară.

Diploma de Excelență absolventei David Csenge-Imola – Asistență medicală generală – linia de studii maghiară.

Programul de studii medicină, șef de promoție, absolventa Tania Negovan: „M-am gândit să vă vorbesc în câteva cuvinte despre cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în acești 6 ani și anume să fiu recunoscătoare și mulțumită de ceea ce am și să nu tânjesc după ceea ce nu am. Vreau ca asta să fie o scrisoare de mulțumire a absolventului de medicină în care să ne regăsim cu toții.”

Programul de studii medicină în limba maghiară, șef de promoție absolventa Vary Andrea: „Dragi colegi, vă doresc împlinire și bucurii atât pe plan profesional, cât și personal.”

Programul de studii asistență medicală generală, șef de promoție, absolventa Lorena Andreea Solovăstru: „Astăzi ne luăm ‘La revedere’ de la anii de studenție, însă o nouă cale se așterne în fața noastră. Cu toții am muncit din greu ca să ajungem în acest punct în care visele noastre sunt pe cale să devină realitate. Profesia pe care ne-am ales-o este una nobilă și consider că nu există satisfacție mai mare, decât puterea de a-ți ajuta aproapele. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice care ne-au îndrumat pe parcursul anilor de facultate și părinților pentru sprijinul și grija necondiționată. Dragi colegi, vă doresc să reușiți în tot ceea ce vă propuneți, să valorificați oportunitățile care vi se oferă.”

Diploma de excelență, George Bojescu, secția medicină militară: „Cu bucrie și emoție privim în urmă la eforturile și sacrificiile depuse pentru a ajunge în acest moment. Parcursul nostru universitar ne-a adus atât bucurie, cât și momente grele. Am reușit să facem față cu brio tuturor impedimentelor. Viitorul ne rezervă provocări, dar suntem pregătiți să le învingem. Sper din toată inima să practicăm medicina cu dedicare și responsabilitate și să le oferim pacienților noștri tot ceea ce este necesar pentru a le aduce starea de bine. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit. Încercați ca fiecare dintre voi să fiți schimbarea pe care cu toții ne dorim să o vedem, atât în sistemul medical, cât și în societate.”

Facultatea de Medicină în Limba Engleză

Decan: conf. univ. dr. Simona Mureșan.

Medicină (în limba engleză) – șef promoție – absolventa Wiederanders Paula Luise.

„Acum șase ani am ajuns în această țară frumoasă. Fiecare moment ne-a făcut mai puternici și ne-au pregătit pentru toate provocările și tot ceea ce ne va rezerva viața. Astăzi suntem aici, după ani în care am petrecut nopți învățând și pregătind prezentări. În sfârșit am reușit și vom avea niște cariere academice. Am cunoscut oameni foarte frumoși din toate părțile lumii, am legat conexiuni pe care nimeni nu le va putea lua de lângă noi. Terminarea studiilor nu este finalul, este începutul unor provocări și oportunități.”

Facultatea de Medicină Dentară

Decan: prof. dr. Cristina Bica.

Medicină dentară – șef promoție – absolventa Barothi Szabina.

Medicină dentară (în limba engleză) – șef promoție – absolventa Hofherr Alexandra Felicitas.

Tehnică dentară – șef promoție – absolventa Misarăș Claudia.

Absolventa Haja-Niculai Emanuela – Diploma de Excelență pentru cea mai mare medie de la programul de studii Medicină dentară – linia de studii română

Programul de studii medicină dentară linia maghiară, șef de promoție Barothi Szabina: „Am reușit! Am parcurs o călătorie lungă și frumoasă cu momente de emoție și bucurie, dar și cu obstacole și provocări. Împreună am reușit să depășim obstacolele, iar astăzi suntem aici ca medici stomatologi și tehnicieni dentari. Inima mea este plină de recunoștință. Vă doresc succes, multă putere și sănătate! Să vă împliniți visele și să rămâneți așa cum vă cunosc eu, buni și onești.”

Facultatea de Farmacie

Decan: prof. dr. Daniela-Lucia Muntean.

Farmacie – șef promoție – absolventa Sukosd Helen-Beatrix.

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – șef promoție – absolventa Mazilu Raluca-Daniela.

Absolventa Boje Mara-Alexandra – Diploma de Excelență pentru cea mai mare medie de la programul de studii Farmacie – linia de studii română.

Programul de studii Farmacie, linia maghiară, șef de promoție, absolventa Sukosd Helen-Beatrix: „Felicitări tuturor absolvenților! Îmi iau rămas bun prin cuvintele faimosului Albert Einstein: Învață din ceea ce s-a întâmplat ieri, trăiește pentru ziua de azi, speră pentru ziua de mâine, dar cel mai important lucru este să nu te oprești din a-ți pune întrebări.”

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Decan: prof. dr. ing. Liviu Moldovan.

Automatică și informatică aplicată – șef promoție – absolventul Imre Laszlo.

Inginerie medicală – șef promoție – absolventul Gîrbăcea Răzvan-Andrei.

Tehnologia construcțiilor de mașini – șef promoție – absolventul Szentgyorgy Ervin.

Inginerie economică industrială – șef promoție – absolventul Moldovan Alexandru-Dorin

Informatică – șef promoție – absolventul Pădurean Ioan.

Informatică (în limba maghiară) – șef promoție – absolventul Hajdu Hunor.

Ioan Pădurean șef promoție Informatică: „Astăzi sărbătorim munca depusă şi dedicarea noastră de-a lungul anilor de studiu. Este o mare onoare să mă aflu astăzi în faţa voastră, însă nu aş fi reuşit singur.În primul rând doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de profesori a căror dăruire şi profesionalism au jucat un rol esenţial în formarea noastră culturală şi profesională deschizându-ne drumul către cariere de succes. Ei ne-au încurajat să ne îmbogăţim limbajul şi gândirea, să înţelegem semnificaţia succesului şi să nu ne dăm bătuţi în faţa eşecului. Vreau să le adresez mulţumiri colegilor mei pentru unitatea de care au dat dovadă.”

Facultatea de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior”

Decan: prof. dr. Giordano Altarozzi.

Istorie – șef promoție – absolventul Iuga Vasile.

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză – șef promoție – absolventa Rohan Mădălina-Elena.

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, italiană, germană) – șef promoție – absolventa Pană Ana Francesca.

Comunicare și relații publice – șef promoție – absolventa Mătea Andreea.

Comunicare și media emergente – șef promoție – absolventa Cozma Samson.

Studii de securitate – șef promoție – absolventul Rohan Andrei.

Educație fizică și sport – șef promoție – absolventul Canceroschi Eugen-Claudiu.

Pedagogia învățământului primar și preșcolar – șef de promoție – absolventa Fărcaș Cristina-Daniela.

Programul de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate, absolventa Ana Francesca Pană: „Este o onoare să fiu prezentă în fața voastră și să îi reprezint pe studenții Facultății de Științe și Litere Petru Maior în ziua care marchează sfârșitul uneia dintre cele mai frumoase etape din viața noastră. Promoția noastră își ia ‘La revedere’ de la studenție plină de încredere și de speranțe. Dacă astăzi putem spune că suntem pregătiți să înfruntăm viața cu fruntea sus, trebuie să le mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit și să fim mândri de noi. Cu această ocazie aș vrea să le spun părinților mei că tot ceea ce am reușit până acum, nu ar fi fost posibil fără ei. Vă sunt recunoscătoare! Chiar și obosiți, am reușit să găsim mereu momente memorabile, să trăim frumos și mai ales, să fim oameni.”

Facultatea de Economie şi Drept

Decan: conf. univ. dr. Daniel Ștefan.

Management – șef promoție – absolventul Hancu Alin-Cristian.

Management – învățământ la distanță – șef promoție – absolventul Ruța Claudiu-Ionel.

Contabilitate și Informatică de gestiune – șef promoție – absolventa Herțeg Maria-Cristina.

Contabilitate și informatică de gestiune – învățământ la distanță – șef promoție – absolventa Kulcsar Agnes.

Finanțe și bănci – șef promoție – absolventa Petrovici Valeria.

Administrație publică – șef promoție – absolventa Porime Ioana-Maria.

Drept – șef promoție – absolventul Moldovan Marius-Iulian.

Drept – învățământ frecvență redusă – șef promoție – absolventa Chirilean Maria. Programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune, șef de promoție absolventa Maria Cristina Herțeg: „Este un privilegiu să reprezint absolvenții Facultății de Economie și Drept ca șefă de promoție, întrucât, dragi colegi, astăzi este cu adevărat vorba despre noi toți în egală măsură, pentru că împreună am reușit să parcurgem acestă deosebită etapă a vieții noastre, anii de studenție. Ani cu suișuri și coborâșuri, cu emoții, bucurii și provocări, ani în care am experimentat și cel mai important, am simțit la maxim fiecare sesiune, fiecare examen și moment petrecut împreună. Mă adresez colegilor care au dat dovadă de multă ambiție și perseverență, alături de care am creat un colectiv. Colegi pe care sunt onorată să îi numesc prieteni, iar asta este o reușită.”

Programele de studii universitare de Masterat

Director: prof. dr. Tatiana Dănescu.

Șefa de promoție de la programul de studii de masterat Scriere creatoare și compoziție digitală, absolventa Rusu Anca a primit un Certificat simbolic de absolvire și Medalia de șef de promoție în numele absolvenților de la programele de studii universitare de masterat.

„Astăzi bucuria este la ea acasă. Emoția împlinirii se poate vedea pe chipurile noastre. Timpul festiv declanșează stări sufletești inedite, dar inepuizabila sursă a trăirilor se află și în statistica datelor oferite de bilanțul rezultatelor noastre obținute în timpul anilor de studii, în seriozitate cu care ne-am implicat. Celebrăm astăzi încă o etapă din drumul formării noastre. Privim în sinea noastră și cugetăm asupra unor întrebări. Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. Sub pașii noștri care urcă, ele se vor înmulți. Astăzi este o nouă treaptă trecută cu brio. Felicitări promoția 2023”, a spus aceasta în discursul susținut.

Jurământul lui Hipocrate şi Angajamentul solemn față de profesie și Universitate au fost rostite cu emoţii în glas de absolvenţi. Primul, aşa cum este firesc, de absolvenţii studiilor medicale, iar al doilea de toţi cei 2.000 de foşti studenţi, proaspeţi absolvenţi licenţiaţi, viitori doctori, farmacişti, avocaţi, economişti, profesori, contabili, ingineri, istorici.

Seara care se lăsase deja asupra stadionului a fost apoi luminată de o ploaie de artificii, dar şi de bucuria, lacrimile şi emoţiile tinerilor şi a celor dragi lor care au încheiat astfel poate cea mai frumoasă etapă a vieţii lor.

Redacţiile Zi de Zi şi Transilvania Business le transmite pe această cale tuturor sincere felicitări şi mult succes în continuare.

Text: Sanda VIŢELAR, Adrian MURARIU şi Diana CĂRBUREAN

Foto: Alin PETRE