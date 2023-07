Tot ce am aflat despre “azilul groazei” de la Bărdești.

Distribuie

Georgiana Pascu, manager de programe al Centrului de Resurse Juridice din București, este persoana care a salvat astăzi după-amiază 30 de beneficiari din Căsuța lu Min din Bărdești, administrată de Asociația Re-Min, reprezentată de Cosmin Papuc, membru fondator al organizației neguvernametale. Sesizată printr-o plângere de o persoană care avea un aparținător în centru, Georgiana a aflat că în subsolul imobilului din satul aparținător comunei Sântana de Mureș erau ținuți în condiții greu de descris opt persoane. Cum procedează de peste 20 de ani, o echipă a Centrului de Resurse Juridice a ajuns în Mureș în jur de ora 13 și a constatat că cele sesizate se confirmă. Iar de aici a fost doar un singur pas până la alertarea autorităților și impresionanta desfășurare de forțe din curtea Căsuței lu Min, un centru rezidențial destinat persoanelor vârstnice și cu dizabilități.

Când am ajuns la Bărdești, la imobilul de pe strada Principală nr. 24 A, acțiunea era încă în desfășurare. Paramedicii și pompierii se ocupau încă de triajul și transportul rezidenților, de altfel ceea ce se întâmpla și după ora 22 când am revenit la redacție.

Echipele de control își încheiaseră verificările, iar majoritatea celor cu care am stat de vorbă erau uimiți că un astfel de centru există în Mureș și nu a fost descoperit la controalele recent încheiate.

În fața curții centrului s-au strâns vecinii de pe stradă. Unii nedumeriți, alții știau ceva, pentru că ar fi auzit chiar în noaptea anterioară țipete și l-au alertat pe proprietarul imobilului. Însă nu s-a întâmplat nimic.

CRJ a mai descoperit un “azil al groazei”

Acțiunea a demarat la inițiativa echipei de la Centrul de Resurse Juridice care nu a mai stat pe gânduri când a fost sesizată și în câteva ore a ajuns aici.

Georgiana Pascu ne-a povestit în această seară ce a văzut în centrul de la Bărdești: „În jurul orelor 13.00 am ajuns aici, poarta era închisă cu un lanţ gros şi cu un lacăt, am solicitat deschiderea porţii şi ne-a fost permis accesul în interior. În interior am solicitat să vedem fiecare încăpere aşa cum facem de 20 de ani în vizitele inopinate ale Centrului de Resurse Juridice. Undeva în partea stângă erau nişte scări care coborau în subsol, am întrebat ce este acolo, ni s-a spus că este spălătoria, am coborât la subsol.

Prima încăpere într-adevăr este o spălătorie, erau mai multe maşini de spălat care funcţionau, iar în spatele acestora era o perdea de plastic în spatele căreia erau ascunse mai multe persoane cu dizabilităţi într-o stare gravă. Era o cameră plină cu materiale de construcţii, ferestrele erau acoperite cu saci de plastic, dar cel mai important este că persoanele acestea zăceau pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla în stare gravă de malnutriţie, era acoperită de muşte, o alta plângea şi cerea apă.

În aceeaşi cameră mai era o doamnă şi un domn în vârstă pe două saltele murdare care la momentul la care ne-am apropiat s-au speriat foarte tare. Între timp a coborât un alt tânăr rezident care ieşise de acolo şi care ne-a confirmat faptul că stau închişi de mai mult timp în acest susbol.

Am sunat la 112, am cerut ajutor din partea medicilor şi a poliţiei. Dumnealor au solicitat o maşină de intervenţii multiple, au acordat prim ajutor tinerei respective după care ne-am continuat vizita. În timpul vizitei pe etaj am numărat 22 de oameni, persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi. I-am rugat să ne arate încheieturile mâinilor, la doi dintre aceştia am putut să vedem semne proaspete, urme recente de legături. I-am întrebat ce s-a întâmplat de faţă cu poliţia şi ne-au confirmat faptul că au fost legaţi recent de conducerea acestui centru de mâini şi de picioare.

Am avut 3-4 ore de declaraţii şi de discuţii, între timp s-au căutat cu insistenţă acte de identitate care nu puteau fi găsite. S-au găsit actele de identitate şi s-a început verificarea om cu om, act cu act. Până la această oră, noi nu am văzut niciun fel de planuri de servicii, de intervenţii cu rezultate ale serviciilor sociale şi medicale de aici.

După 3-4 ore, văzând că nu ies la număr împreună cu ofiţerii de poliţie s-au căutat două persoane. Un rezident în acel moment ne-au arătat nouă şi organelor de poliţie că în spate mai există o scară ascunsă, există o uşă, care dă într-un hol, care dă într-o bucătărie, iar în spate se afla o uşă pe care scria materiale de construcţii. Această uşă dădea într-un hol, în stânga era o cameră, în dreapta un grup sanitar. Era un pat de metal şi cu o saltea mizerabilă, uşa era blocată la camera din stânga de o masă grea de metal cu mai multe cărămizi. Am tras, am deschis uşa, iar în această cameră în întuneric, pe un singur pat, erau doi tineri foarte slabi, unul într-o parte, celălalt în cealaltă parte, într-un miros pe care nu-l pot descrie”.

Echipa CRJ a venit în vizită inopinată

Vizita în centru a pornit de la sesizarea unei persoane. „Am primit o sesizare în care ne era reclamat faptul că mai mulţi tineri sunt ţinuţi în subsolul acestei clădiri. Nu vă ascund faptul că greu am crezut că este vorba despre aşa ceva aici. Câteva ore nu am avut acces la documente”, a adăugat Georgiana Pascu.

Persoanele care erau în centrul rezidențial au fost aduse aici din Sectorul 5 și 6 din București, din sistemul de asistență socială păstorit de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de sector.

“Sunt 4-5 tineri care provin de la Sector 6 şi care ne-au povestit că au fost aduşi de o doamnă pe nume Oana din cadrul acestui DGASPC şi că vor să se întoarcă acolo. Ce caută oameni din Bucureşti aici nu pot să vă spun. Doi provin din centrul de asistenţă socială al DGASPC Mureş (n.a. Miklea Hajnal Katalin, directorul general al DGASPC Mureș a infirmat însă această informație, susținând că direcția mureșeană nu a avut contracte cu această asociație), iar ceilalţi se pare că sunt rezidenţi pentru care DGASPC Covasna plăteşte serviciile care ar fi fost relocaţi în urmă cu câteva zile după ce controlul efectuat de autorităţile din judeţul Mureş într-o altă locaţie a aceluiaşi furnizor a fost suspendat. Urmare al închiderii acelui centru s-a hotărât internarea acestor oameni într-un spital în Mureş. Se pare că DGASPC Covasna şi-ar fi luat propriii beneficiari din spital şi i-au adus aici”, a continuat Georgiana Pascu.

“Oamenii aceștia nu au ajuns singuri aici, au ajuns din voința cuiva, cineva plătește servicii pentru acești oameni. Dar oamenii aceștia sunt în situația pe care o spunem de 20 de ani și pentru care România a fost condamnată în zeci de dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu se pot apăra, nu pot cere ajutor. Imaginați-vă cât de crunt este să fii închis, mutat dintr-un loc în altul și să trezești lipsit de apărare în subsolul unei clădiri ca aceasta. Noi ne-am făcut datoria ca întotdeauna, primii pe care i-am sunat a fost poliția, salvarea, autoritățile statului și am cerut ajutor de urgență pentru relocarea acestor oameni. Până acum câteva ore, nu știam unde vor merge, am spus că nu plecăm de aici până nu îi vedem în siguranță”, a mai declarat managerul de programe al CRJ.

Georgiana Pascu a dat asigurări că rezidenții nu se puteau ridica din pat, astfel că e puțin probabilă varianta să își fi făcut singuri rău sau unii altora.

Ce au constatat autoritățile

Echipele instituțiilor publice cu atribuții de control al acestor centre, respectiv al organelor de anchetă au constatat că sesizarea se confirmă.

“Am fost solicitaţi prin 112, sesizarea a fost că Centrul ar depăşi capacitatea admisă şi licenţiată. Licenţa de funcționare este pe 20 de locuri şi noi am fost sesizaţi cum că ar fi ţinuţi nişte oameni în condiţii improprii. Un fapt destul de îngrijorător, drept urmare s-a deplasat la faţa locului o echipă de inspecţie social, compusă din patru inspector, şi au constatat că sunt câteva persoane peste capacitatea maximă care erau ţinuţi în demisolul clădirii în nişte condiţii improprii, nu ştim exact în ce condiţii au ajuns acolo deoarece proprietarul centrului nu doreşte să declare nimic. Erau într-o pivniţă care arăta destul de îngrijorător, neamenajată, era un demisol fără geamuri. În niciun caz, persoanele cu dizabilităţi nu au ce căuta în asemenea condiţii, deşi, paradoxal, condiţiile centrului sunt destul de bune”, ne-a declarat Cristian Răduț, directorul executiv al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Mureș.

De asemenea, la centru a ajuns și o echipă a Direcției de Sănătate Publică.

“Sesizarea s-a confirmat. Condițiile igienico-sanitare erau deplorabile, nu erau condiții corespunzătoare de autorizat. Este un subsol care era ocupat de multe alte lucruri. Nici omenește, nici altfel nu pot să îmi explic cum cineva poate să cazeze în asemenea condiții pe cineva de care să aibă grijă, ținând cont și de statutul acestor rezidenți.Fiecare aparținător, fiecare instituție ar fi trebuit să se preocupe și de aceste aspecte”, a subliniat Iuliu Moldovan, director executiv al DPS Mureș.

Cms. Cătălin Rădulescu, adjunct al inspectorului șef al IPJ Mureș, ne-a descris ce a constatat echipa poliției mureșene.

“Cu ocazia intervenţiei şi cercetării efectuate s-a constatat că în 2 încăperi din această clădire se aflau cazate 7 persoane în condiţii necorespunzătoare. Noi continuăm şi desfăşurăm cercetările conform competenţelor noastre”, a spus acesta.

Legat de probele ridicate din centru, cms. Rădulescu a afirmat următoarele: “Cu ocazia cercetărilor se pot prezuma că sunt materii fecale, pete de sânge, fără o expertiză nu putem să ne pronunțăm dacă aceste pete sunt urme biologice de sânge sau de materii fecale sau alte urme biologice”.

13 rezidenți transportați la UPU Târgu Mureș

Mara Togănel, prefectul jud. Mureș, a fost prezentă la centrul din Bărdești, și a dat primele informații oficiale despre ce se va întâmpla cu cei 30 de beneficiari.

“Sunt 30 de persoane. În prima tură, 8 persoane au fost duse pentru investigaţii la UPU SMURD Târgu Mureş, am fost în permanentă legătură cu domnul dr. Cristian Boeriu (n.a șeful UPU Târgu Mureș) și cu domnul dr. Raed Arafat (n.a. șeful Departametului pentru Situații de Urgență), au fost monitorizați, verificaţi din punct de vedere medical și după aceea au fost transportați la secțiile de psihiatrie sau la alte unități spitalicești. Încă 5 persoane, ca urmare a monitorizării stării de sănătate de către colegii de la ISU și de la SMURD, au beneficiat de un control mai amănunţit decât s-a făcut la fața locului și au fost direcționate către UPU-SMURD Târgu Mureș. 17 persoane instituționalizate au fost relocate. Nouă persoane către Centrul de la Luduş, 4 persoane către Centrul de la Sighişoara, 3 persoane către Centrul de la Ideciu şi o persoană a fost luată de către aparţinător și dusă la domiciliu”, a arătat prefectul.

Persoanele au putut fi relocate în urma intervenției rapide a noului Ministru al Muncii și Solidarății Sociale, Simona Bucura Oprescu.

“Astăzi am avut discuții cu doamna ministru al Muncii și deîndată a retras, prin decizia nr. 784, licenţa acestui centru, pentru că până nu am avut retrasă licența acestui centru nu am putut purcede la relocarea acestor persoane”, a explicat prefectului jud. Mureș.

Persoanele au fost transportate la UPU prin grija angajaților ISU Horea Mureș.

“Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și UPU-SMURD s-a deplasat o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu doi medici. Aceștia au venit la fața locului și au efectuat un triaj și în urma triajului s-a constatat faptul că 13 persoane trebuie deplasate la UPU-SMURD și pentru deplasarea acestora au fost alocate mai multe resurse medicale. La fața locului ne-am deplasat cu două echipaje de prim ajutor calificat, respectiv o autospecială de transport victime multiple și personal și un microbuz. Ulterior, aceste mijloace vor fi folosite și pentru relocarea persoanelor care vor fi transportate în alte centre dispuse de către DGASPC”, ne-a declarat col. Cristian Buhăianu, inspector șef adjunct ISU Horea Mureș.

Inspectorii AJPIS nu au ajuns la subsol

Cristian Răduț a confirmat că în urmă cu o zi toți cei patru inspectori sociali ai agenției au fost în control la centrul din Bărdești.

“Prin corpul de inspecție socială pe care AJPIS îl deține au efectuat un control ieri, au identificat 20 de persoane, acestea au fost identificate cu acte de identitate, s-a întocmit un proces-verbal de control în care s-a atașat și această listă care conținea cele 20 de nume însoțite de copiile actelor de identitate. Astăzi la sesizarea doamnei Pascu, venită prin serviciul 112, am constatat că au mai apărut șapte persoane care erau ținute într-o încăpere total insalubră din subsolul acestei clădiri”, a susținut acesta.

Întrebat de ce inspectorii nu au descoperit subsolul, Cristian Răduț a afirmat că: “Din spusele colegilor mei, au încercat să intre pe ușă, iar conducerea centrului a spus că acolo este o cămară și că este blocată ușa”.

Directorul executiv al AJPIS a mai adăugat că, contrar celor susținute de o vecină a centrului care a auzit țipete din centru, nu a fost înștiințat de așa ceva, pentru că ar fi venit imediat în control.

Centrele verificate, dar…

Cristian Răduţ, directorul executiv al AJPIS, ne-a declarat că asociația a fost verificată în mai multe rânduri.

Așa cum am mai scris în articolele noastre anterioare, Asociația Re-Min deține două astfel de centre, unul în Târgu Mureș, în zona Platoul Cornești, în fosta Pensiune Ful, iar cel de-al doilea în Bărdești.

„La această asociaţie au fost făcute peste 5 controale în ultimul an, au fost amendaţi cu peste 110.000 de lei, au avut măsuri lăsate, unele le-au implementat și unele – nu, drept urmare am propus retragerea licenței provizorii la celălalt centru, am relocat beneficiarii. Am făcut control și aici, erau 20 de locuri, exact pe cât erau licențiați, condițiile erau bune și a venit această sesizare că ar mai avea niște beneficiari pe care i-ar ascunde de autorități”, a explicat Cristian Răduț.

Ancheta ajunge la DIICOT

În afară că a fost retrasă licența de funcționare a centrului din Bărdești, dosarul a ajuns la DIICOT, care în baza probelor și documentelor adunate de polițiștii mureșeni urmează să deruleze mai departe ancheta.

“IPJ Mureş a preluat documentele necesare şi vor fi predate către DIICOT Mureş”, “cu siguranță administratorii vor da declarații suficient serioase despre ce s-a întâmplat aici”, a mai afirmat prefectul Mara Togănel.

Cosmin Papuc, membru fondator al asociației, se afla în centru și aseară când a plecat. “Conducerea centrului nu spune nimic şi nu mai are ce să spună decât în faţa autorităţilor în fața cărora vă asigurăm că va răspunde”, a susținut prefectul.

Cum se ajunge la încredințarea serviciilor sociale private?

Acțiunea de relocare a fost coordonată de DGASPC Mureș. Directorul general al direcției mureșene, Miklea Hajnal Katalin ne-a explicat care este procedura în urma căreia persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități ajung în centre rezidențiale și cine trebuia să monitorizeze derularea contractului.

“În cazul admiterii unor persoane cu dizabilități, în cadrul unor servicii sociale rezidențiale, trebuie să existe un contract de colaborare, o convenție de colaborare sau contractare de servicii sociale. Deci acești beneficiari au ajuns din celelalte județe pe baza unor contractări de servicii sociale. Ca urmare, ca orice contract, acest contract, mai ales pe servicii sociale, trebuie monitorizat. Obligația celor care au cumpărat aceste servicii este de a monitoriza tot ceea ce prevăd obligațiile contractului”, a spus Miklea. Mai exact, DGASPC sector 5, sector 6 sau DGASPC Covasna.

Directorul general al DGASPC a afirmat că instituția pe care o conduce nu a achiziționat servicii sociale de la această asociație, achiziționarea serviciilor sociale derulându-se – paradoxal – ca orice altă achiziție, deși vorbim despre oameni.

“Ca orice achiziție publică se realizează prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace – cerere de ofertă etc. Ar fi fost bine să ne anunțe și să încercăm să monitorizăm și noi aceste servicii sociale. Dar ca instituție publică, noi nu avem atribuții sau autoritate de control asupra acestor asociații și a furnizorilor de servicii sociale private”, a mai adăugat aceasta.

Vom reveni cu noi informații mâine dimineața.

În situația în care reprezentanții Asociației Re-Min vor dori să își prezinte punctul de vedere, îl vom consemna și pe acesta, în virtutea prezumției de nevinovăție care operează până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Detalii despre Asociația Re-Min și Căsuța lu Min găsiți în articolul publicat joi după-amiaza.

Ligia VORO

Notă. Îi mulțumesc colegei mele Sanda pentru sprijinul acordat în transcrierea declarațiilor. Altfel, noaptea mea ar fi fost și mai lungă.

Sursa foto: imaginile din interiorul centrului sunt preluate de pe pagina de FB a CRJ