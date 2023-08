Harmonia Cordis, la ediția cu numărul XVIII

Distribuie

În perioada 8-13 august, liniștea municipiului Târgu Mureș va fi frumos „tulburată” de sunetul chitare acustice cu ocazia ediției cu numărul XVIII a Festivalului Internaţional de Chitară ”Harmonia Cordis”. Evenimentul va fi găzduit de Palatul Culturii și Cetatea Medievală pentru partea de concerte și va reuni artiști din 16 țări, după cum afirmă organizatorul ”Harmonia Cordis”, Beke István Ferenc care a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări despre ediția de majorat a Festivalului ”Harmonia Cordis”.

Reporter: Când te-ai gândit să organizezi acest festival de chitară?

Beke István Ferenc: În 2007, când am venit înapoi din Germania unde am studiat în timpul masteratului. Am început studiile doctorale și atunci mi-a venit ideea să-i aduc pe profesorii mei, să ținem concerte, să facem cursuri de măiestrie. Sincer, nu mă gândeam eu că această idee va ajunge să genereze în prezent un festival așa de mare cu e Harmonia Cordis.

Rep.: Cum ai început să creionezi acest festival? De ce la Târgu Mureș?

B.I.F.: Ideea de a face acest festival la Târgu Mureș mi-a venit de la Palatul Culturii. Mi-a plăcut extrem de mult această bijuterie arhitecturală, și așa am decis ca acest palat minunat să găzduiască festivalul. Prima ediție a festivalului s-a desfășurat în Sala Mică care s-a bucurat de un succes foarte mare, urmând ca de la ediția a doua să ținem concerte și în Sala Mare. Se întâmpla în 2008 când am organizat două ediții de festival, una în primăvară și una în august, unde concertele s-au ținut în ambele săli ale Palatului Culturii. Începând cu cea de a treia ediție tooate concertele au fost mutate în Sala Mare, iar începând cu ediția a 10-a, când l-am adus prima dată pe Al Di Meola, concertele festivalului s-au ținut și în aer liber, respectiv Piața Teatrului. Începând cu ediția a 11-a, concertele festivalului se țin atât în Palatul Culturii cât și în aer liber, respectiv Cetatea Medievală din Târgu Mureș când l-am avut în concert pe Tommy Emmanuel.

Rep.: Care au primii artișii care au onorat cu prezența la Harminia Cordis?

B.I.F.: Primii artiști au fost Dávid Pavlovits din Ungaria, Natalia Lipnitskaya din Belarus, Podhorszky Gábor din Ungaria, Antoine Moriniere din Franța, Caius Hera și Deák Endre din România. Acesta din urmă nu se mai află printre noi.

Rep.: Care au fost ecourile primei ediții?

B.I.F.: După acea primă ediție găzduită de Sala Mică a Palatului Culturii am continuat să creștem, în condițiile în care locația a fost arhiplină la fiecare concert, fapt pentru care am avut nevoie de o sală mai mare. Ca și feedback, atât publicul dar mai ales invitații s-au declarat extrem de mulțumiți de acea primă ediție, un imbold extraordinar pentru noi de a continua să mergem înainte cu acest festival.

Rep.: Ce aduce inedit ediția din acest an?

B.I.F.: Pentru ediția din acest an avem foarte multe trupe și genuri. Ca să dau câteva exemple, avem jazz brazilian, flamenco, gipsy Jazz, muzică argentineană. Îl vom avea din nou pe Cenk Erdogan care cântă pe o chitară Fretless, plus multe concetre în formula duo, chitară – cvartet de coarde, duo chitară-flaut, și multe alte spectacole de muzică de cameră. Avem de asemenea artiști care vin pentru prima dată la Harmonia Cordis. Este vorba de Lucasz Kuropaczewski din Polonia, Antonio Frocione din Italia despre care criticii spun că este Jimi Hendrix al chitarei acustice. De asemenea, îl avem prezent pe Jeronimo Maya din Spania, cotat printre primii trei chitariști de flamenco din lume. Și la ediția din acest an vom avea cursuri de măiestrie și workshopuri, la care se adaugă expoziții de de instrumente, expoziția de corzi, plus că vom avea invitați și câțiva lutieri care vor întregi aceste activități conexe din cadrul festivalului.

Rep.: Cu ce diferă ediția din acest an față de celelalte?

B.I.F.: Nu pot spune că ediția din acest an aduce ceva diferit față de celelalte de până acum. Formula e aceeiași, doar că încercăm ca la fiecare ediție să avem un program cât mai diversificat. Am încercat să facem programul în așa fel încât în fiecare seară să avem un alt gen care să fie transpus pe scenă, tocmai în ideea ca festivalul per ansamblu să fie cât mai variat, mai interesant și pe gustul cât mai multor oameni. Dacă pe partea de cursuri și măiestrie și workshopuri, aici lucrurile sunt bine stabilite la fiecare ediție, unde putem jongla pentru a avea ceva diferit de la o ediție la alta este legată de numele artiștilor prezenți în festival. În fiecare an încercăm să aducem nume cât mai mari pe genuri cât mai diversificate. Noi lucrăm pentru acest festival întreg anul. Imediat după ce se termină o ediție, începe munca pentru următoarea ediție. Mai mult de atât, purtăm discuții și cu artiștii pe care dorin să-i chemăm la edițiile viitoare, cu cei care vor fi headliner pentru ediția din 2024. Încă de pe acum pregătim contractul pentru cel care va fi cap de afiș la ediția de anul viitor a festivalului.

Rep.: Cine vor fi protagoniștii Harmonia Cordis 2023?

B.I.F.: Ca o paranteză, am făcut un calcul din care rezultă faptul că până în prezent la Harmonia Cordis am avut 171 chitariști din 32 de țări. O parte din ei vor fi la ediția din acest an după cum urmează: Mozes Rosenberg & Jelle van Tongeren Quartet (Olanda), Antonio Forcione Trio (Italia/ Brazilia) şi Jeronimo Maya Trio (Spania). Pe lângă aceştia, iubitorii de chitară vor avea ocazia să-i asculte pe Cenk Erdogan (Turcia), Antal Pusztai (Austria), Duo Melis (Spania/Grecia), Lukasz Kuropaczewski (Polonia), Marco Tamayo (Cuba/ Austria), Anton Baranov (Rusia), Andras Csaki (Ungaria). În cadrul festivalului vor mai evolua Bogdan Mihăilescu (România), Duo Celeste (România), Nino D’Amico (Italia), Samrat Majumder (Regatul Unit), Francisco Luis (Portugalia), Duo Istvan Ferenc Beke (România) & Cassie Martin (Franţa), Duo Andras Csaki & Janos Balint (Ungaria), David Pavlovits (Ungaria), Florian Babţan-Varga (România), Antonio Forcione Trio (Italia/Brazilia), Peter Giran (Ungaria) şi Duo Dimitris Soukaras (Grecia) & Giancarlo Palena (Italia).

A consemnat Alin ZAHARIE