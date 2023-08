Familia Gliga, promotoare a tradițiilor

Distribuie

Familia lutierului Vasile Gliga a bifat o nouă prezență la Festivalul Văii Mureșului, locul unde prezintă cu cinste tradiția fabricării instrumentelor muzicale. Dincolo de acest aspect, avuția cea mai mare a lutierului Vasile Gliga o reprezintă familia, tot mai numeroasă, dovadă că la ediția din acest an a festivalului au fost prezenți toți cei nouă nepoți printre care și Elena-Maria Gliga în vârstă de 6 luni, cel mai nou membru al familiei Gliga

„Pot spune că cea mai mare comoară este familia. Sunt mândru că am nouă nepoți, frumoși și sănătoși, și totodată bucuroși să putem participa la astfel de evenimente unde îmbrăcăm frumosul port popular românesc, unde putem transmite mai departe tot ce înseamnă tradiții. Nu poate fi ceva mai frumos decât să fii cu toți membrii familiei laolaltă. Poate nu întâmplător la ediția din acest an a festivalului suntem toți împreună, inclusiv băiatul Cristi care a venit din Statele Unite acasă alături de soție și de copii. La fiecare ediție suntem prezenți cu toții, la fel cum o facem la toate evenimentele importante unde îmbrăcăm cu mândrie portul popular. Așa ne simțim bine, îmbrăcând costumul popular”, ne-a declarat Vasile Gilga.

Festivalul Văii Mureșului oferă posibilitatea celor curioși să-și satisfacă setea de cunoaștere vizavi de modul cum ia naștere o vioară. „Aici la festival putem răspunde la foarte multe întrebări celor curioși de modul cum se face o vioară. Așa se explică faptul că la stand sunt prezentate toate elementele care conduc la nașterea unei viori. Astfel vizitatorul poate să vadă cum ia naștere un instrument, de la lemnul brut până la produsul finit, respectiv vioara. Sunt mulți care n-au ocazia să vadă un astfel de proces, în special vizitatorii din afară care întâmplă tot sunt în zonă. Multă lume cunoaște faptul că Reghinul e „Orașul viorilor”, fapt care îi fac curioși pe mulți să cunoască mai în amănunt acest aspect. Fabricile de instrumente sunt mai greu de vizitat, în atelierele private la fel, iar Festivalul Văii Mureșului reprezintă un bun prilej de a răspunde curiozității turiștilor care trec prin zonă”, a precizat Vasile Gliga.

Un om împlinit

Lutier, om politic, fermier, președinte de federație sportivă, dar mai ales tată și bunic. „Întotdeauna mi-a plăcut să spun că realizările personale au fost mai mult decât dublu decât puteam visa vreodată. Poate că am fost mai norocos, am avut șansa de a face foarte multe lucruri, atât pe plan profesional, în politică cât și pe plan sportiv. Ca familie, am reușit să facem performanță în domeniile în care ne-am implicat, fie că vorbim de vioară, de politică, de dans sportiv. Ne mândrim cu ce am făcut. Peste toate acestea e familia. Este extraordinar să fim cu toții împreună să putem sărbători. Astfel de evenimente cum e și Festivalul Văii Mureșului sunt și sărbători de familiei, prilej să te întâlnești cu foști colegi, prieteni și oameni dragi. Timpul zilnic nu ne permite de multe ori să ne întâlnim decât la astfel de evenimente. Fiecare avem domeniile noastre și activitățile noastre, dar la festival putem sta câteva minute de vorbă cu oricine ne trece pragul, foști colegi de muncă, de facultate, colegi de politică, adversari din politică, e practic loc pentru toată lumea”, a conchis Vasile Gliga.

Alin ZAHARIE